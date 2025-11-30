Aceituneros por un mes: La UMH se suma a la campaña de oliva y recoge 5.000 kilos en el campus de Elche

Infinidad de aceituneros de la provincia de Alicante llevan semanas en plena faena de recogida de una cosecha que está remontando de largo la raquítica campaña del 2024, y el hecho de que la producción vaya a dispararse un 70% este año apuntando a los 60 millones de kilos, también se ha notado en los olivos de los jardines públicos y privados.

Para muestra el hecho de que la Universidad Miguel Hernández de Elche ha optado este año por recoger por primera vez los frutos de los olivos que hay a lo largo de las zonas verdes del campus ilicitano, una tarea que ya se venía realizando en las sedes de Orihuela o Altea. Son las propias brigadas de jardinería las que se están encargando, con vara en mano y redes por el suelo, a recoger la materia prima del oro líquido.

Recolecta

Hace cosa de un mes comenzaron los trabajos, con la vista en acabar la campaña en unos días. Hasta ahora se han logrado recolectar más de 5.000 kilos a lo largo de los 400 olivos que hay diseminados por la infraestructura universitaria de la ciudad, y una de las ideas que maneja la mercantil es poder emplear el dinero obtenido con la entrega del género a la almazara para ampliar los medios técnicos para que las tareas de recolección estén más automatizadas de cara a próximos años, ya que han empezado a varear con el método tradicional, lo que supone más tiempo para esta actividad.

Jardineros recolectan la aceituna de los olivos en los jardines de la UMH de Elche / J.R.Esquinas

Encargados del servicio de jardinería indican que habían detectado, especialmente en esta campaña, que al haber más producción que otros años porque las lluvias mejoraron la producción y el calibre, había particulares que estaban retirando la aceituna por sus propios medios, incluso subiéndose a los olivos, y que incluso en alguna ocasión la seguridad del recinto ha llegado a llamar la atención a vecinos por el riesgo de que se cayeran, de la misma forma que también había algunos olivos afectados con ramas rotas por el impulso de ciudadanos de retirar la aceituna como ha pasado también con naranjos o perales que hay repartidos por el campus.

Cotización

Pese a que la inflación disparó hace dos años el precio del aceite y su cotización está regresando a la normalidad, bajando más de un 40% el coste, es creciente el interés por disponer de esta grasa vegetal que llegó a considerarse para muchas familias hasta un artículo de lujo por los precios desmedidos que se alcanzaron. En la actualidad el virgen extra se mueve alrededor de los 4 euros el litro, cuando llegó a situarse cerca de los 9 euros. Un precio, el actual, que el sector entiende insuficiente, al afirmar a este diario hace días que para mantener la rentabilidad sería necesario que se moviese entre los 5 y los 6 euros.