Un Cristo de Elche mueve la solidaridad entre luces navideñas

Posiblemente la estampa que este domingo se contempló por las calles de Elche sea de las más atípicas que se recuerden en mucho tiempo. Y es que en un radio de no más de 30 metros se juntaron por la tarde multitud de visitantes que quisieron ver las coronas gigantes iluminadas que se inauguraron el sábado en la plaza del Congreso Eucarístico, mientras, al mismo tiempo, el olor a incienso y marchas de Semana Santa avisaban del paso del Santísimo Cristo de la Expiración.

«¿Pero una procesión ahora a las puertas de la Navidad?» , decía más de un curioso que no podía creerse lo que estaba viendo pasar por delante de sus ojos. Y es que todo atendía a una de las salidas extraordinarias que desde hace años vienen organizando desde la asociación civil benéfica titular de esta imagen, y que lleva el mismo nombre del Cristo, que se constituyó en 2018 para ayudar a personas que se encuentran en aprietos económicos.

Desde la entidad indican que desde hace tres años vienen haciendo esta salida solidaria en fechas como el arranque del otoño, y que finalmente se terminó retrasando porque la propuesta que tenían coincidió con el congreso nacional de jóvenes cofrades y finalmente sacaron su iniciativa a la calle el día siguiente del encendido del alumbrado navideño.

Paso del Cristo de la Expiración de Elche con las coronas gigantes de la Navidad de fondo / MATIAS SEGARRA

Pagos de facturas

Carles Molina, ex edil socialista y presidente de esta entidad, refiere que la motivación con la que nació la asociación vino tras detectar que había gente que no llegaba a circuitos sociales como Cáritas cuando tenían problemas puntuales, como no tener recursos para afrontar ciertas facturas como las de la luz, por ejemplo. Por ello, entre las aportaciones de una treintena de socios y colaboradores que cada vez se van sumando al proyecto pueden contribuir a prestar esa ayuda.

Se completaron cuatro cuadrillas de costaleros y costaleras que partieron desde la iglesia de San Juan, donde reposa esta imagen obra del escultor Manuel Luque Bonillo. Los devotos partieron en la sobremesa desde este punto y recorrieron por cerca de cinco horas multitud de calles del centro, haciendo reverencias a la Virgen de la Asunción y a la de la Encarnación, hasta alcanzar la Plaza Mayor del Raval. La cita litúrgica estuvo amenizada por integrantes de la agrupación musical La Asunción, que colaboró con la recaudación. n