Elche pide al Consell una autorización para poder cazar jabalíes todo el año

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha comenzado la tramitación ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de un expediente que permita declarar el término municipal como zona afectada por sobreabundancia de jabalíes. Un decreto del pasado 7 de octubre regula el control de ungulados silvestres en la Comunitat Valenciana y fija ayudas.

La Conselleria de Medio Ambiente ya ha contestado a la petición y, para la elaboración del expediente, ha solicitado al Ayuntamiento la elaboración de una serie de informes que justifiquen la petición. En ello están los técnicos y los agentes de la Policía Local, que son los que más partes elaboran cada año de quejas vecinal y de problemas. Allí se están documentando los daños agrícolas, los riesgos para la seguridad vial y los episodios de presencia reiterada de jabalíes en entornos rurales y periurbanos del término municipal. En la pedanía de La Marina se han detectado hace algunas semanas cuando bajan por las noches en busca de comida de las bolsas, pero las principales protestas provienen de la zona norte del término municipal. También en las inmediaciones de parajes y parques naturales, como pueda ser El Hondo.

Daños en granados causados por jabalíes / Áxel Álvarez

Según el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, «el objetivo es dar una respuesta eficaz a un problema creciente que afecta al campo ilicitano, a los cultivos y, en ocasiones también, a la seguridad de las personas y al tráfico rodado. Estamos actuando con rigor, con informes técnicos y siguiendo el procedimiento legal establecido por la Generalitat». El edil añadió que es cierto que el último año se han detectado menos problemas que en anteriores y que las empresas de seguros agrarios a las que han consultado sobre solicitudes de indemnizaciones no distinguen a la hora de pagar de qué especies se trata. En cualquier caso, el edil confía en que el expediente salga adelante de forma favorable.

Una vez que la Conselleria declare oficialmente el término de Elche como zona de sobreabundancia de jabalíes, se activará un plan de control intensivo que permitirá ampliar los periodos de actuación y control, pudiendo intervenir durante todo el año, aplicar métodos especiales autorizados (esperas nocturnas, capturas en jaulas homologadas, rondas de control en zonas agrícolas o urbanas), coordinar actuaciones conjuntas entre la Conselleria, el Ayuntamiento, las sociedades de cazadores y los agentes medioambientales y, por último, reforzar la seguridad ciudadana y la protección de cultivos, bajo supervisión técnica y con total respeto al bienestar animal y la normativa sanitaria.

Jabalíes en una imagen de archivo / INFORMACIÓN / GVA

Decreto

«Este decreto nos da un marco legal mucho más claro y operativo. En el momento en que la Conselleria confirme la declaración, podremos aplicar medidas efectivas para frenar el crecimiento de la población de jabalíes, especialmente en las partidas rurales más afectadas del Camp d’Elx», añadió el responsable municipal.

La Generalitat reparte ayudas entre los ayuntamientos donde tengan reconocido un exceso de jabalíes / INFORMACIÓN

Incidencias

El Ayuntamiento de Elche recuerda que mantiene una línea abierta de comunicación con las asociaciones agrarias para recopilar incidencias y coordinar acciones. Asimismo, se recomienda a la ciudadanía evitar alimentar a los animales silvestres, no dejar residuos orgánicos accesibles y avisar a la Policía Local o al 112 en caso de detectar ejemplares en zonas urbanas.

El decreto aprobado fija ayudas dirigidas a los ayuntamientos para controlar la población de jabalíes. La última convocatoria destina un total de 900.000 euros en tres líneas: control en zonas comunes de caza (350.000 euros), control en cotos de caza (350.000 euros) y eliminación de cadáveres (200.000 euros). Estas subvenciones están destinados exclusivamente a municipios con sobreabundancia de esta especie y los gastos subvencionables incluyen la contratación de la actividad de control, la recogida y eliminación de cadáveres y la adquisición de material que esté homologado.