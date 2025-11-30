La Unión Europea estudia otorgar a la palma blanca de Elche el indicativo geográfico

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, aprovechó este domingo el acto institucional con motivo del 25 aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco para avanzar que la Unión Europea está estudiando declarar a la palma blanca sólo de Elche como Indicación Geográfica Protegida como ocurre con el cristal de Bohemia, el cristal de Murano o los relojes suizos.

Este fue anunció del regidor, quien después señaló a este diario que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) fue la que le ofreció al Ayuntamiento la posibilidad de este reconocimiento, aunque ahora el organismo tendrá que hacer un análisis en profundidad sobre si esta artesanía, que hace único al Domingo de Ramos, puede obtener la certificación que desde el Ejecutivo local de PP y Vox esperan que sea un acicate para la divulgación y protección de un oficio al que le cuesta el relevo generacional.

Acto

En contraste con la fiesta del Palmeral el sábado, que atrajo a cientos de personas a l’Hort de Pontos, el Ayuntamiento optó este domingo por un escueto acto al atardecer, de no más de 20 minutos, en la plaza Rey Jaume I. Una ubicación estratégica, a escasos metros de talleres de artesanía como el de la familia Serrano-Valero, y tenía todo el sentido porque el encuentro se abrió con la inauguración de un monolito en honor a los artesanos de la palma blanca y que también contenía la imagen de la Virgen de la Asunción, similar a la que se colocó hace días también a las puertas del Museo del Agua.

Ruz destapó el homenaje junto a Juan Jaén Díez como forma de rendirle tributo también a este octogenario ilicitano que además de trabajar como carnicero, durante más de medio siglo se ha desvivido como palmerero y también como artesano ya que, junto a la familia Serrano, ha dado forma a algunas de las palmas impresionantes que se han remitido al Papa y a resto de autoridades días previos a la Semana Santa.

Poemas

La celebración municipal sólo contó con el parlamento del propio regidor, que durante ocho minutos hizo alusiones a la importancia de preservar el valor agrícola de los huertos y que las nuevas generaciones sepan cuidarlos, todo después de un arranque solemne con piezas de Vivaldi interpretadas por el cuarteto Aram mientras el catedrático de Lengua y Literatura Valenciana del IES La Asunción, Antonio Esteve, recitaba el poema La Palmera Levantina del oriolano Miguel Hernández.

La anécdota de la jornada la marcaron dos fallos técnicos, como el gazapo «patrominio» que se coló en la pantalla gigante, en lugar de hablar de patrimonio de la Humanidad, y los problemas de sonido con un vídeo promocional elaborado para la ocasión que obligaron al grupo de cuerda a acompañar de música a las imágenes. Errores del directo aparte, Ruz recordó que el Palmeral «no es un paisaje ni un jardín», sino «belleza, tradición, raíces, familia y herencia», elementos que, aseguró, «forjan el alma de este pueblo». Subrayó que sin ese legado, «nada de lo que Elche es hoy sería viable»..

Valor agrícola

Así las cosas, el responsable municipal hizo hincapié en la recuperación del valor agrícola en huertos en los que se han vuelto a plantar tajetes, girasoles o alfalfa y los trabajos de restauración de los sistemas de riego tradicionales. De igua modo, incidió en que el uso de dos hectómetros anuales de la depuradora de Algorós para riego de los huertos mejorará «180 grados» la calidad del agua, y, por tanto, el estado de las palmeras.

El alcalde manifestó que la conservación del Palmeral no puede quedar «en palabras ni en actos institucionales» y reclamó la implicación de todos los ilicitanos cn gestos como avisar al Ayuntamiento cuando una palmera presenta anomalías, hasta promover plantaciones o apoyar a las familias artesanas.

Como cierre expresó su deseo de que dentro de varias décadas quienes hereden este paisaje tan ilicitano «puedan mirar atrás con cariño y reconocer que la ciudad supo hacer las cosas bien por un patrimonio que es de todos».

Asistentes

Entre el medio centenar de asistentes se encontraban artesanos de la palma con sus familias, así como integrantes del taller municipal de artesanía, además de representantes agrarios de Asaja como su presidente en Elche, Pedro Valero, representantes de la Acequia de Marchena, Ángel Urbina de la SAT San Enrique oRoque Bru y José Esquembre de Riegos de Levante. Si bien, y como también ocurrió en la inauguración del Museo del Agua, no acudieron representantes de la Acequia Mayor del Pantano, que manifestaron a este diario su malestar por no haber sido invitados.

Críticas

Desde la oposición afearon que el acto fuese corto, y sin profundidad. El PSOE criticó que en una efeméride tan redonda no se invitase a ex alcaldes como Diego Macià, quien durante su mandato consiguió la declaración de la Unesco, o que no se hablase de retos que tiene el Palmeral para cumplir la ley, como contar con el plan de uso y gestión. Desde Compromís reprobaron que el acto no había estado "a la altura" por la escasa presencia institucional, y denunciaron que se le haya dado mucha más envergadura al Año Jubilar que a este reconocimiento de cinco lustros del Patrimonio de la Humanidad.