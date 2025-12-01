La alfombra de Crevillent lidera las solicitudes europeas para obtener el sello IGP industrial

La alfombra de Crevillent se ha convertido en el primer producto industrial español en pedir oficialmente la Indicación Geográfica Protegida (IGP) europea para productos no agroalimentarios, tras la entrega del expediente de solicitud en un acto celebrado en la tarde de este lunes en la centenaria fábrica Alfombras Imperial. El evento, organizado por la Unión de Fabricantes de Alfombras y Moquetas (Unifam) marca el inicio del nuevo sistema de protección para productos artesanales e industriales en la Unión Europea y sitúa a Crevillent y a su sector alfombrero a la vanguardia de este proceso.

UEIPO destaca la innovación y calidad

El presidente de la EUIPO, João Negrão, subrayaba en el acto, celebrado entre telares y bobinas de hilo, que “la calidad de los productos que vemos aquí son incuestionables”. El dirigente destacaba la importancia de “atribuir, de otorgar valor” a estos artículos y ayudarles a ser “más competitivos en el mercado global que es al final lo que todos queremos”. Desde la EUIPO, “podéis contar con la oficina para dar la mejor protección posible a estos productos y apoyar a todos los productores de esta región”.

Visita al instituto Maciá Abela de la comitiva que ayer recibía el expediente de solicitud de la IGP de la Alfombra de Crevillente / INFORMACIÓN

Según Negrão, Crevillent abre la puerta a un futuro prometedor: “Esperemos tener muchos productos protegidos de aquí de Crevillente, muchos productos de esta provincia, de esta región, de este país y de todos los estados miembros de la UE”. La calidad y la tradición de la industria local servirán, según destacó, como “referente” para otras solicitudes similares que ya prevé para la provincia de Alicante.

El presidente de la EUIPO puso el foco en el valor cultural: “Cuando compramos un producto, también compramos la historia que está por detrás”. Valoró el compromiso de empresas y familias locales para “pasar este conocimiento a las generaciones más jóvenes” y alabó que la enseñanza del arte alfombrero siga viva y reconocida internacionalmente.

El director general de Alfombras Imperial, Salvador Pastor, explica la historia de la fábrica a los responsables europeos / V. L. Deltell

Un camino colaborativo para la protección

Por su parte, la directora de la Competitividad de la Comisión Europea, Nathalie Berger, incidía en que la colaboración tanto pública como privada será “clave para poder hacer que el sistema funcione y que proporcione los frutos que todos deseamos”.Nathalie Berger, directora de Competitividad de la Comisión Europea. Berger dedicó buena parte de su intervención a destacar la trascendencia histórica del acto y la profunda emoción experimentada al poder compartir este logro con la industria local crevillentina. “Es un honor estar aquí y quiero reconocer el papel crucial de la Generalitat Valenciana, la EUIPO, la asociación Unifam y el Ayuntamiento, así como de la empresa anfitriona, porque entre todos han hecho posible este gran avance en la protección de la artesanía europea”.

Los asistentes pudieron conocer el proceso de fabricación de alfombras y moquetas que se realiza en Crevillent / V. L. Deltell

Recordó los años de trabajo que han desembocado en la puesta en marcha del portal de indicaciones geográficas para productos industriales: “Hoy se recompensa el esfuerzo colectivo de muchos años; con la alfombra de Crevillent estrenamos una nueva era para la protección del patrimonio industrial y artesanal, un hito que puede transformar sectorial y económicamente muchas regiones europeas.”

Berger, que elogió el carácter pionero e innovador de la alfombra de Crevillent, cerró su intervención afirmando: “Viva la tradición, viva la cultura y viva la artesanía europea”, y arrancando aplausos entre el auditorio.

El futuro del sector

Ester Olivas, en nombre de la Generalitat, transmitió la gran relevancia de este paso para la historia industrial y el futuro de Crevillent. “No exagero si digo que para la Generalitat este es un día de especial orgullo. Por primera vez una industria tradicional, pero profundamente innovadora, da el salto al reconocimiento europeo como IGP industrial. Esto no solo protege el nombre de la alfombra de Crevillent, sino que reconoce toda una cultura de saber hacer transmitida durante generaciones”.

Los responsables europeos pudieron ver una exposición fotográfica que muestra parte de la historia de Alfombras Imperial como homenaje a sus trabajadores / V. L. Deltell

Olivas se dirigió especialmente a los trabajadores y empresarios del sector: “Sois los verdaderos protagonistas. Vuestro esfuerzo cotidiano hoy obtiene el reconocimiento institucional que merece. Sabemos lo complicado que es mantener la competitividad y el arraigo al mismo tiempo. Ahora, el nombre de Crevillent será sinónimo de calidad y autenticidad allí donde se vendan vuestras alfombras”.

La responsable autonómica añadió que este sistema de protección es nuevo también para las administraciones: “Estamos aprendiendo juntos, pero tengo la certeza de que la Comunidad Valenciana será un referente; el trabajo de la Universidad de Alicante en indicaciones geográficas y la fortaleza de sectores tradicionales nos llevarán a presentar más solicitudes y a seguir trabajando en la defensa de nuestras industrias únicas”.

Los responsables de la EUIPO y de Competitividad de la UE destacaron la calidad del producto y la complejidad del proceso productivo de las Alfombras de Crevillente / V. L. Deltell

Cadena de valor y excelencia

Eduardo Díaz, presidente de la patronal Unifam, dedicó su intervención a valorar el recorrido colectivo del sector, subrayando el orgullo y la responsabilidad de representar a toda la cadena de valor de la alfombra local: “Este acto recoge el esfuerzo de generaciones. Hoy sentimos una profunda satisfacción por pertenecer a un sector que aúna tradición y vanguardia, y que con este expediente visibiliza su excelencia ante toda Europa”.

Salvador Pastor muestra el proceso productivo a los responsables europeos ante la mirada de la alcaldesa de Crevillent / V. L. Deltell

Díaz recordó los inicios de la tramitación: “Hace un año y medio iniciamos una conversación con la Generalitat, y desde ese momento nos hemos sentido acompañados, impulsados y guiados. Hoy la candidatura de la Alfombra de Crevillente nace de la mano del sector, pero también de las autoridades y entidades que creen que la tradición debe tener futuro”.

Díaz tuvo palabras de agradecimiento para todos los agentes implicados y también para quienes ya no están: “Este logro es un homenaje a todas las manos que a lo largo de los siglos han tejido, innovado y dignificado la industria local. También en nombre de todos nuestros colaboradores y empresas, gracias por hacer posible que hoy Crevillent sea epicentro de la protección europea a la artesanía”.

La empresa Alfombras Imperial recibió la visita institucional este lunes por la tarde en Crevillent / V. L. Deltell

Un día histórico

Cerró el turno institucional la alcaldesa, Lourdes Aznar, quien calificó el día como “histórico y emocionante” para la localidad. “La alfombra es parte central de nuestra identidad colectiva. Hoy celebramos un avance crucial, pero también rendimos tributo al trabajo, al empeño y a la resiliencia de cientos de familias crevillentinas que han construido y mantenido vivas estas empresas”.

Aznar hizo hincapié en el valor simbólico del acto: “La elección de Crevillent y su sector para presentar la primera solicitud industrial de IGP en Europa es mucho más que un trámite administrativo. Supone un respaldo institucional al talento, la perseverancia y la adaptación constante de nuestro municipio”.

Foto de familia en el acto organizado por Unifam en la fábrica Alfombras Imperial este lunes por la tarde / V. L. Deltell

Recordó los momentos de la jornada, conectando el origen artesanal con el presente industrial: “Hemos empezado visitando la Cueva/Museo del Esparto, valorando la raíz de nuestro oficio, y terminamos en una de las fábricas más avanzadas de Europa. Eso es lo que representa la alfombra de Crevillent: tradición, innovación y unión.” Aznar animó por último a empresarios y trabajadores a “seguir apostando por la excelencia, porque la mejor proyección futura de nuestra tierra pasa por la calidad y el reconocimiento de nuestro trabajo”.

De la cueva del Esparto a la industria moderna

La jornada comenzó a primera hora de la tarde en el instituto crevillentino Macià Abela, con una visita a la Cueva/Museo del Esparto y Procesos Artesanales Antonio y Matilde, donde se valoró el origen en el esparto de la industria. Después, los asistentes conocieron el proceso moderno de fabricación en Alfombras Imperial, símbolo de una industria que combina tradición e innovación y que lleva décadas siendo una referencia para Europa.