Santa Pola estrenará el CEIP El Faro después de Navidad

Santa Pola estrenará después de Navidad el nuevo colegio, el número 8 y se llamará El Faro, así se ha sabido tras el pleno en el cual también se dio cuenta por el concejal de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), José Pedro Martínez, de la disolución de la misma y que a partir del 1 de enero de 2026 todos los trabajadores pasarán a la plantilla del Ayuntamiento, algo que venían reclamando desde hace tiempo y que los técnicos municipales también consideran más conveniente. "La desaparición de la agencia no conlleva la supresión de ninguno de los servicios que vienen prestando, sino que a partir de ahora los ofrece directamente el Ayuntamiento con los mismos puestos de trabajo”, dijo el edil. La medida se aprobó por mayoría con la única abstención de Més Santa Pola.

El pleno de noviembre contó con la presencia del alumnado del grado superior de Administración del IES Cap de l’Aljub, que asistieron para conocer el funcionamiento de las sesiones plenarias. Al inicio se leyó una declaración institucional sobre el Día Mundial de la Infancia y se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia contra la mujer. Se aprobó el cambio de fecha del pleno ordinario de diciembre al jueves 18, para no coincidir con las fiestas de Navidad. También se acordó la concesión de la insignia de Santa Pola a los nueve trabajadores municipales jubilados en 2025, cuya entrega se llevará a cabo a finales de diciembre. Se dio cuenta del cálculo del período medio de pago a proveedores en el tercer trimestre, que en el caso del Ayuntamiento de Santa Pola son 37,43 días.

Mociones

El grupo socialista presentó una moción para estudiar y promover la organización de una feria intercultural en Santa Pola, que se aprobó por unanimidad. La concejal de Cultura, Nely Baile, aclaró que “ya contamos con una base sólida de integración, las distintas culturas participan en la vida del municipio y somos un ejemplo de convivencia. Estamos abiertos a analizarla con planificación y responsabilidad”.

Una vista de Santa Pola del Este / INFORMACIÓN

Cáncer

Los socialistas también presentaron una moción sobre el cribado del cáncer de mama, cérvix y colon, aunque el grupo popular presentó una enmienda a la totalidad y se llegó a un acuerdo unánime para una moción conjunta. En ella se proponía apoyar a todas las mujeres y hombres que resulten afectados por los fallos en los cribados preventivos de cáncer, en caso de que los hubiere, seguir publicando en las redes del ayuntamiento los manifiestos anuales de los días mundiales para la prevención de estos tres tipos de cáncer. También se acordó seguir trabajando conjuntamente con la Consellería de Sanidad para reforzar los servicios de Radiología de los hospitales públicos, exigir al Ministerio de Sanidad el aumento de plazas para formación vía MIR de nuevos especialistas en Radiodiagnóstico, Obstetricia y Ginecología así como Aparato Digestivo ante la falta de especialistas, y exigir que no vuelva a eliminarse la segunda lectura de las mamografías en el cribado del cáncer de mama como sucedió en marzo de 2023.