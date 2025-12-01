El belén de gran formato del Ayuntamiento de Elche se cobija en el arco consistorial

El Ayuntamiento de Elche ha adelantado la llegada de la Navidad con la instalación del belén municipal de gran tamaño, el mismo conjunto de grandes figuras que el pasado año se convirtió en uno de los principales reclamos de la Plaça de Baix. En esta ocasión, el montaje se ha situado bajo el arco del edificio consistorial que da acceso al Mercado, reforzando su papel como uno de los grandes atractivos del encendido del alumbrado navideño y del inicio de la campaña festiva en la ciudad.

Desde el primer día, numerosos ilicitanos y visitantes se detienen a fotografiar el nacimiento, convertido ya en una parada obligada para quienes pasean o acuden a realizar compras en el centro urbano.

El belén municipal atrae las miradas de los viandantes en un lugar mucho más recogido este año, en el arco de paso del Ayumtamiento de Elche / V. L. Deltell

Estreno con el encendido navideño

El belén se instaló estos días coincidiendo con la puesta en marcha de las luces de Navidad. Desde ese momento, el gran portal capta cámaras y miradas gracias a un cuidadoescenario, la ambientación vegetal basada en olivos y las balas de paja, que transforman el arco municipal en una pequeña capilla navideña a pie de calle.

El nacimiento, propiedad del Consistorio, lo integran figuras de gran tamaño de la Sagrada Familia y los tres Reyes Magos, con una estética tradicional y colores vivos. El Niño, situado en el centro con los brazos abiertos, sobresale como eje de una escena diseñada para ser contemplada tanto de día como de noche.

La Sagrada Familia en el belén municipal del Ayuntamiento de Elche, ubicado este año en el arco del Consistorio / V. L. Deltell

Un nuevo emplazamiento céntrico

El cambio de ubicación respecto al año pasado añade un atractivo extra. El arco que conecta Ayuntamiento y mercado es un espacio muy concurrido, lo que genera un flujo constante de público. Familias, parejas y grupos de amigos buscan el mejor encuadre para inmortalizar el momento frente a las figuras.

El belén municipal situado en el arco del ayuntamiento sigue captando la atención de los viandantes en Elche / V. L. Deltell

Con esta instalación, el Ayuntamiento aspira a revalidar el éxito del pasado diciembre y consolidar el belén monumental como uno de los escenarios navideños más emblemáticos de Elche durante todo el mes y hasta Reyes. A su vez, el edificio consistorial da cobijo a las figuras frente a las inclemencias del tiempo. Todo son ventajas.