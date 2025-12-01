Navidad
El belén de gran formato del Ayuntamiento de Elche se cobija en el arco consistorial
El nacimiento vuelve a atraer miradas y a generar fotografías para felicitaciones en el centro tras su instalación en el soportal del edificio municipal
El Ayuntamiento de Elche ha adelantado la llegada de la Navidad con la instalación del belén municipal de gran tamaño, el mismo conjunto de grandes figuras que el pasado año se convirtió en uno de los principales reclamos de la Plaça de Baix. En esta ocasión, el montaje se ha situado bajo el arco del edificio consistorial que da acceso al Mercado, reforzando su papel como uno de los grandes atractivos del encendido del alumbrado navideño y del inicio de la campaña festiva en la ciudad.
Desde el primer día, numerosos ilicitanos y visitantes se detienen a fotografiar el nacimiento, convertido ya en una parada obligada para quienes pasean o acuden a realizar compras en el centro urbano.
Estreno con el encendido navideño
El belén se instaló estos días coincidiendo con la puesta en marcha de las luces de Navidad. Desde ese momento, el gran portal capta cámaras y miradas gracias a un cuidadoescenario, la ambientación vegetal basada en olivos y las balas de paja, que transforman el arco municipal en una pequeña capilla navideña a pie de calle.
El nacimiento, propiedad del Consistorio, lo integran figuras de gran tamaño de la Sagrada Familia y los tres Reyes Magos, con una estética tradicional y colores vivos. El Niño, situado en el centro con los brazos abiertos, sobresale como eje de una escena diseñada para ser contemplada tanto de día como de noche.
Un nuevo emplazamiento céntrico
El cambio de ubicación respecto al año pasado añade un atractivo extra. El arco que conecta Ayuntamiento y mercado es un espacio muy concurrido, lo que genera un flujo constante de público. Familias, parejas y grupos de amigos buscan el mejor encuadre para inmortalizar el momento frente a las figuras.
Con esta instalación, el Ayuntamiento aspira a revalidar el éxito del pasado diciembre y consolidar el belén monumental como uno de los escenarios navideños más emblemáticos de Elche durante todo el mes y hasta Reyes. A su vez, el edificio consistorial da cobijo a las figuras frente a las inclemencias del tiempo. Todo son ventajas.
- Fallece el exconcejal de Vía Pública y portavoz del PP con Mercedes Alonso en Elche Manuel Rodríguez a los 51 años
- Bochornoso cruce de insultos y descalificaciones a cuenta de la residencia Altabix
- Antiguos alumnos del instituto La Asunción de Elche se reencuentran en Puçol
- Estas son las nuevas calles de Elche que tendrán semáforos para evitar más accidentes
- Llega a Elche la fiebre por los paquetes perdidos
- El alcalde de Elche acusa al PSOE de no pedirle perdón por dar la dirección de su chalé
- Las redes arden por un problema informático en Santa Pola con la tasa de alcantarillado
- Un Cristo de Elche mueve la solidaridad entre luces navideñas