Todo esto te ofrecen las bibliotecas de Elche esta Navidad

La Navidad se cuela en las Bibliotecas Municipales de Elche a partir de esta semana. Con el mes de diciembre, como es tradicional, llegan nuevas actividades programadas como el taller “Pasaporte viajero: misión biblioteca”, una actividad dedicada a alumnado de Primaria. Durante el mes, tendrá lugar el espectáculo infantil “Navidad en el desván”, que rotará por las bibliotecas José Fuentes, de Torrellano; Gloria Fuertes; Mestre Pep Semper; Rafael Navarro, de La Marina; Pedro Salinas de El Altet y Pedro Ibarra. Para esta actividad será necesaria reserva previa, explican desde el Ayuntamiento.

Por otra parte, el taller de manualidades de Navidad en inglés, “Arts and crafts”, tendrá lugar este miércoles 3 de diciembre en la biblioteca Gloria Fuertes a las 18:00 horas; y el día 19 en la biblioteca Pedro Ibarra a las 18:30 horas. Para esta actividad será necesario previa reserva.

Biblioteca municipal / Antonio Amorós

Presentaciones

El claustro de la biblioteca Pedro Ibarra volverá a ser el escenario para la presentación de libros en el mes de diciembre. Leticia Ortiz presentará su libro “Y si te bordo un beso” el día 4 a las 19:00 horas. El día 11 a las 19:00h será el turno del libro “Cordiatopia, especies compañeras”, una obra compuesta por relatos breves de diversos autores. Por último, durante el mes, las bibliotecas acogerán la actividad infantil-juvenil “Ayudante de biblioteca”. Para esta actividad será necesario reserva previa.