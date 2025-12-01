El boom de las autocaravanas se consolida en Elche: el Consell tramita un camping en Torrellano Alto

“En la provincia de Alicante, el público cada vez demanda más espacios y zonas donde poder estacionar las autocaravanas o cámpers, además alejados de los núcleos urbanos”. Este es el argumento en el que la sociedad Aqua Car SL, con sede en San Fulgencio, se ampara para solicitar la autorización para instalar un camping en Torrellano Alto. Se escuda en ese auge del caravaning, que se puede constatar en ciertas zonas del litoral ilicitano y de Santa Pola como un fenómeno ya consolidado, a lo que se une, según apostilla la mercantil, que “esta demanda, cada vez más exigida, no encuentra lugares en la ciudad de Elche, pese a que es un referente en materia de turismo”. Es en este contexto en el que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha activado la tramitación de este camping, sacando a información pública la declaración de interés comunitario (DIC) para la puesta en marcha de este campamento turístico para cámpers en suelo no urbanizable.

Autocaravanas en una protesta en Elche por la falta de zonas para acampar. / Matías Segarra

Con una edificiación de 1950

La parcela en cuestión cuenta con una superficie 19.198 metros cuadrados, con una edificación del año 1950 de 704 m². “No guarda la distancia mínima respecto del suelo urbano, pero tampoco favorece la conformación de núcleos de población, dado que el suelo urbano más cercano está alejado y la vivienda cuyo uso se pretende modificar ya existe”, se explica, en este sentido, en el proyecto, que sitúa la entrada al recinto por el camino del Gallinero, que va en paralelo a la N-340.

Protesta de autocaravanas en Elche en septiembre. / Matías Segarra

La mitad para las cámpers

La intención de la firma, según se recoge en el documento presentado ante la Generalitat, es que la parcela se ordene en torno al edificio principal, con aseos, zona de paso, área de circulación, espacio de vertido aguas, viales de circulación y parcelas. “Todas las nuevas edificaciones mantendrán las distancias a lindes, distancias a ejes de caminos y alturas que marca el Plan General del municipio de Elche”, se explica. Más de la mitad del terreno, 10.352 metros cuadrados, se destinará a la zona de parcelas para las autocaravanas. El área se encuentra cercada mediante una valla metálica de simple torsión, pero se prevé la creación de una pantalla vegetal mediante algún tipo de planta autóctona. Es más, se apunta que las especies vegetales utilizadas en la ejecución de las zonas verdes serán preferentemente autóctonas o naturalizadas, hasta el extremo de que las alóctonas no podrán superar, en ningún caso, el 20% de los ejemplares plantados.

Autocaravanas aparcadas en el casco urbano de Elche para conocer su riqueza turística / Áxel Álvarez

Las limitaciones

Por otra parte, se asegura que no se utilizarán revestimientos reflectantes en los cerramientos de fachada, evitando materiales opacos susceptibles de producir reflejos apreciables desde puntos exteriores a la actuación, mientras que las superficies acristaladas no supondrán más del 60% de la envolvente aérea del edificio, para limitar los reflejos. También se prohíbe el uso de vidrios coloreados, en tonos azules, rojos o amarillos, y, únicamente, se permite la utilización de vidrios de control solar en tonos grises. En cuanto a las cubiertas, podrán ser planas o inclinadas, pero no podrán verter sobre las fachadas, y todas las edificaciones serán susceptibles de albergar instalaciones de energía renovable, ya sea minieólica o solar, tanto térmica como fotovoltaica.

Vista aérea de un camping de autocaravanas y campers en Elche / Áxel Álvarez

Visto bueno

De momento, la dirección territorial de Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ya ha dado el visto bueno desde el punto de vista agronómico a la petición para instalar el campamento de turismo formalizada por la mercantil. Al respecto, se indica que “la actuación solicitada no tiene relación con la actividad agraria de la parcela y la actividad no presenta influencias negativas sobre la preservación de los valores agrarios de la zona”.

Las subsanaciones

No obstante, sí pide subsanaciones en cuanto al plan de restauración, una vez caducada la declaración de interés comunitario. “La parcela objeto de DIC será devuelta a su estado original, entendiendo como tal la vivienda que existía con anterioridad (legalmente construida). El resto de la parcela será devuelta a su estado primitivo, siendo éste de terreno de cultivos. Se procederá al desmantelamiento total de todas las instalaciones de ajardinamientos y zonas de circulación, etc. eliminando cualquier resto de construcción y pavimentos de viales. Así, tan sólo se mantendrá la superficie sellada de la actual vivienda, devolviéndose ésta a su uso residencial. Las medidas concretas de restauración y las correspondientes partidas presupuestarias se contendrán en el la resolución de la correspondiente DIC, de acuerdo a las recomendaciones que se establezcan desde los diferentes servicios de la Generalitat valenciana y desde el Ayuntamiento de Elche”, declara la empresa en la documentación. No obstante, desde la Generalitat entienden que “dichas consideraciones no se pueden considerar suficientes como plan de restauración”. Por eso, avisan de que, “en el momento de la declaración de caducidad, deberá requerirse la presentación de un plan de restauración agronómica que describa las medidas previstas para que el suelo sobre el que no se sitúa la vivienda existente vuelva a tener una utilidad agraria”, y se agrega que “este plan deberá contemplar una restauración geomorfológica, en el caso de que se haya actuado sobre la topografía de la parcela y la resultante no sea adecuada para el cultivo, y una restauración edafológica, que incluirá la restitución de la capa de tierra vegetal si ésta se hubiera retirado”.

También en Maitino

Precisamente en ese entorno, aunque en la partida de Maitino, también se está tramitando la autorización para otro camping, con 57 parcelas para autocaravanas, otras 14 para mobil-home y cabañas, una cafetería, una pisicina e incluso una playa artificial, junto a juegos infantiles, aparcamientos y otras zonas comunes, según la documentación que salió a exposición pública en marzo de 2024, durante la tramitación de la DIC de ese establecimiento.