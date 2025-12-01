Elche planea transformar suelo dotacional sin futuro en vivienda joven

El gobierno municipal de Elche (PP y Vox) está buscando fórmulas para transformar suelo dotacional en vivienda pública, según anunció este lunes el alcalde en el acto de firma del acta de replanteo que dará paso a la construcción de 76 viviendas de alquiler joven (con 75 plazas de garaje) en el Travalón, proyecto que cuenta con financiación de los Fondos Next Generation. El suelo dotacional es aquel que en los planes generales se reservan para usos y servicios públicos colectivos, como escuelas, hospitales, parques, calles y centros culturales o deportivos, pero que muchas veces no se ejecutan. Lo que deja a los propietarios, porque no siempre son públicos, con las manos atadas para ejecutar proyectos.

Ruz insistió en esta idea sin desvelar dónde hay sectores más propicios para poner en marcha esta propuesta que dependen de la existencia de suelo dotacional y abundó en que "estamos viendo fórmulas jurídicas para activar suelo que ya existe en la ciudad y convertirlo en disponible para Vivienda de Protección Pública. Otros municipios ya están siguiendo (el modelo) y nosotros queremos ponerla en marcha. Sería la primera vez que ocurriera, pero ante la situación de crisis de la vivienda, yo creo que es lo más inteligente". Ruz insistió en que es una idea que va de la mano de la empresa privada, como va a hacer Pimesa con los dos proyectos (en otros tantos lotes) para otras 200 viviendas, 150 de ellas en la zona de El Corte Inglés, y en los cuales el Ayuntamiento dispondría de viviendas ya bien para vender o para alquilar. "Sabemos que muchas dotaciones ya no son necesarias, Tenemos a punto de terminar un colegio, que es el 37, Els Arrels, está el Príncipe de Asturias y en otros ámbitos. El objetivo es que parcelas son parcelas dotacionales se destinen a la vivienda. Se puede hacer, es viable, pero jurídicamente no es fácil". El regidor puntualizó que no solo se trata de dejar sin efecto suelo reservado para colegios, sino para otros usos públicos, como deportivos o sociales, "la principal dotación pública que ahora mismo tienen que promover las administraciones públicas es la vivienda".

Zona común que compartirán los vecinos del primer edificio de alquiler joven de iniciativa municipal en Elche / INFORMACIÓN

Viviendas de Travalón Las obras que arrancan en Travalón lo hacen con un retraso, admitió el alcalde. La parcela es de 6.300 metros cuadrados y habrá viviendas de tres tipos, de entre 42, 65 y 82 metros cuadrados. Habrá diez de tres habitaciones, 54 de dos y 12 de una habitación. "Es verdad que en un principio las obras tenían que haber estado ejecutadas este verano, pero lo importante es que las obras se hayan iniciado", dijo Ruz. El alcalde dijo que aún quedan muchas incógnitas sobre como se escogerá a los aspirantes, pero dijo que los precios de alquiler oscilarán entre los 570 y los 221 euros al mes, precio que dependerán, dijo, "también en función de la renta personal de cada joven". Los precios de las plazas de garaje será de 65 a 109 euros. El alcalde dijo que para mayo o junio de 2026 se sabrán las condiciones de alquiler porque el proyecto tardará 20 meses en ejecutarse. El alcalde destacó que "hablamos de vivienda de protección pública, que hace que los precios queden topados, los precios queden limitados, y sean asequibles. "Sensatos en un contexto de crisis de vivienda que todos sabemos".

El alcalde observa algunos detalles de cómo será el proyecto en Elche / INFORMACIÓN

Empadronamiento y edad

Ruz destacó el respaldo municipal a las políticas de vivienda de alquiler joven y las exigencias que la UE hace a proyectos como el de Travalón, pues tendrá zonas de esparcimiento comunes, "viviendas que nada tiene que ver con las de hace 30, 40 o 50 años". Ruz dijo que no hay peligro de perder ayudas europeas por el retraso del proyecto, "lo que nos ha remitido el órgano competente es que lo importante es que el proyecto esté definido y en marcha". Los dos requisitos que marcarán la adjudicación son el empadronamiento y la edad, dijo el regidor. "Yo creo que las viviendas más demandadas van a ser las de dos habitaciones".

También dijo que, en función del proyecto (también está en marcha el Casa Fácil), las edades para los destinatarios oscilarían entre los 35 y 40 años como máximo, añadiendo que "estamos terminando de confeccionar presupuestos y va a haber partida para ayudas a la vivienda". El responsable de Pimesa, Antonio Martínez, en términos parecidos, dijo, "con este proyecto se inicia una política por parte del Ayuntamiento de Elche que es muy interesante, como es poner a disposición de la sociedad ilicitana y sobre todo de las personas jóvenes un parque de vivienda público en alquiler". Recordó que la empresa pública será la promotora, "por primera vez se va a incorporar a un parque público municipal en alquiler asequible, lo que va a permitir el acceso desde el principio a multitud de gente joven que va a poder optar entre varias opciones de su vida en cuanto a su hábitat. Unas casas más grandes, otras más pequeñas en base a cuáles son sus requerimientos y sus necesidades". Y loó la iniciativa municipal, "es la primera vez que el Ayuntamiento de Elche apuesta por la política del alquiler. Hace mucha falta crear un parque público potente y amplio y es lo que se está haciendo con esta experiencia y proyecto que además está financiado con fondos europeos, cuando veáis el edificio veréis los requerimientos arquitectónicos y constructivos, o el tema de la eficiencia energética. Será un edificio que va a competir en belleza con muchos de los que hay en su entorno y, por lo tanto, será un éxito".

Ruz, en la firma del acta de replanteo con sus socios, el gerente de Pimesa y responsables de la constructora / INFORMACIÓN

La portavoz de Vox, Aurora Rodil, añadió "son muy importantes los proyectos que concibe el Ayuntamiento para afrontar este tema que lamentablemente no es solo nuestra responsabilidad. Si pudiéramos cambiar esas leyes que dan inseguridad jurídica o si pudiéramos tener esos fondos nacionales que prometen en vivienda y que nunca llegan, estaríamos en un panorama más optimista, pero nosotros como ayuntamiento y como gobierno tenemos que cumplir con nuestro deber. Lo estamos haciendo eh con proyectos como este y también con la proyección de que haya más suelo para poder hacer este tipo de viviendas que favorezca a los jóvenes y también a las familias que más difícil la están pasando con la crisis económica que todos conocemos. La vivienda es un tema que nos agobia a todos".