Ya hay resolución sobre la caza nocturna en El Hondo y Las Salinas: el Consell la veta

Nuevo giro de guion. La Dirección General de Medio Natural y Animal, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, ha emitido una resolución denegando la petición de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana (FCCV) para ampliar el horario de caza de aves acuáticas hasta 45 minutos después del crepúsculo civil vespertino en ocho cotos del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante. La resolución, firmada por el director general Luis Gomis Ferraz, mantiene el límite actual y consolida, en la práctica, la prohibición de la caza nocturna en los parques naturales de El Hondo de Elche y Crevillent y las Salinas de Santa Pola, así como en la zona húmeda catalogada del Hondo de Amorós.

Originalmente, las resoluciones de los planes técnicos de ordenación cinegética (PTOC) de estos cotos, aprobadas en septiembre y octubre de 2022, establecían que “El horario de caza de acuáticas autorizado para la modalidad de puesto fijo abarcará desde el crepúsculo civil matutino hasta una hora posterior al crepúsculo civil vespertino”. Sin embargo, una sentencia firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló la caza nocturna (esa hora adicional) al considerarla “un método de captura de aves no selectivo” que aumenta el riesgo de abatir ejemplares de cerceta pardilla, especie en peligro de extinción y principal argumento para la reclamación judicial que realizó la asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA).

Algunas aves, esta mañana, en una charca de un coto de caza de El Hondo / V. L. Deltell

Informes técnicos y principio de precaución

La Federación de Caza, en representación de los titulares de ocho cotos, solicitó el 18 de agosto de 2025 una modificación puntual de sus PTOC para permitir la caza desde el crepúsculo civil matutino hasta 45 minutos posteriores al crepúsculo civil vespertino, apoyándose en su “Estudio técnico sobre las condiciones de selectividad para la distinción e identificación de aves acuáticas en humedales del sur de Alicante”. Ese documento, elaborado por la consultora Belda Ingenieros, concluía, entre otros aspectos, que “la visibilidad media registrada por los observadores se mantuvo en niveles adecuados durante un promedio de 47 minutos tras el inicio, por lo que se propone limitar el periodo autorizado de caza a 45 minutos posteriores al CCV”.

No obstante, el Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 fue tajante al señalar que “el estudio (el de los cazadores) no aporta pruebas concluyentes de que resulte posible identificar inequívocamente las especies avistadas en los 45 minutos posteriores al CCV por parte del cazador” y que, por tanto, la caza nocturna de aves acuáticas en estos cotos “no se adecúa al régimen de protección de la cerceta pardilla al no poder considerarse un método selectivo”.

En su informe de 14 de octubre de 2025, este servicio subraya además que, en invierno, las aves acuáticas vuelan en bandos mixtos y que “resulta evidente que las dificultades de identificación de una cerceta pardilla en un bando no son las mismas que en el caso de una pareja o un ejemplar aislado”, máxime tratándose de una especie “de plumaje críptico mucho más difícil de identificar en condiciones de luz débil”.

Trámite con cazadores y ecologistas

El procedimiento llevado a cabo ahora por la Generalitat ha incluido la participación de los agentes implicados. Por un lado, AHSA se opuso a la ampliación del horario al considerar que era “incompatible con la legislación europea y nacional en materia de conservación de las aves silvestres y por el impacto negativo que supondría para la biodiversidad asociada a los humedales del sur de Alicante, en especial sobre la cerceta pardilla”. La asociación ecologista se acogía a la última sentencia para argumentar su postura, así como criticaba “por chapuza” el informe de la Federación de Caza.

Durante el trámite de audiencia, la entidad de cazadores insistió en que “se autorice la extensión del horario de la segunda franja de caza de aves acuáticas en puesto fijo hasta cuarenta y cinco (45) minutos posteriores al crepúsculo”, defendiendo que la propuesta era compatible con los instrumentos de planificación y estaba “motivada técnicamente mediante estudio específico validado sectorialmente en el propio expediente”. También pidió que “se identifique expresamente en la Resolución que la franja autorizada tiene naturaleza de tramo crepuscular regulado y no constituye ‘caza nocturna generalizada’”, reclamando seguridad jurídica para los titulares de los cotos.

La Generalitat mantiene la protección en los parques

Pese al informe favorable de la Unidad de Caza y Pesca del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante a la ampliación del horario de caza nocturna, condicionado a la formación o experiencia del cazador y al control del organizador de las tiradas, la Generalitat ha optado por el criterio más restrictivo. La Conselleria recuerda que la sentencia del TSJCV obliga a extremar la motivación y que, ante la falta de pruebas concluyentes, debe prevalecer el principio de precaución para evitar abatimientos accidentales de cerceta pardilla durante la franja nocturna.

El director general de Medio Natural y Animal concluye además que el estudio presentado por los cazadores “no simula las condiciones reales de una tirada de caza de acuáticas” al haberse realizado entre el 1 y el 15 de abril de 2025, fuera del periodo hábil, que en la temporada 2024-2025 se desplegó del 1 de noviembre de 2024 al 9 de febrero de 2025. A ello se añaden las distintas condiciones ambientales de cada época (temperaturas, humedad, nieblas, fases lunares) que “hacen que los escenarios de visibilidad tampoco sean los mismos, reforzando la decisión de no autorizar más minutos de caza tras el crepúsculo civil vespertino”, apunta la resolución.

Otros cambios en el control de las tiradas

La resolución del Consell no solo cierra la puerta a la caza nocturna, sino que también se pronuncia sobre otros aspectos de la ordenación cinegética reclamados por la FCCV. Por un lado, se deniega la supresión de la condición que impide la simultaneidad de cacerías en un mismo día en todos los acotados del parque natural correspondiente, al entender que esta limitación deriva directamente del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.

Los cazadores destacan que ellos cuidan de sus charcas para favorecer la presencia de aves / V. L. Deltell

Por otro, la Generalitat accede a flexibilizar parte del régimen interno de los cotos: elimina la condición relativa al cómputo de las tiradas durante una misma jornada cinegética, de modo que las tiradas de mañana y tarde en un mismo día se contabilizarán como una única tirada, y “no limita el número de cambios de tiradas que puedan solicitar los titulares cinegéticos a lo largo de la temporada”. La Conselleria asume la propuesta de la Unidad de Caza y Pesca de Alicante, que advertía de que la restricción anterior “introduce una rigidez a la planificación de las tiradas” y no responde a situaciones como episodios meteorológicos adversos o la concentración de aves protegidas en días de caza.

Vía de recurso y validez de la resolución

La decisión de la Dirección General de Medio Natural y Animal no pone fin a la vía administrativa, por lo que los interesados pueden presentar recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El documento, fechado electrónicamente el 27 de noviembre de 2025, refuerza el marco de protección de las zonas húmedas del sur de Alicante al consolidar la prohibición de la caza nocturna y mantener las restricciones clave en los parques de El Hondo y Las Salinas.

Según la Conselleria, estas medidas, avaladas por el Consell y en línea con la planificación ambiental de la Generalitat Valenciana, buscan compatibilizar el aprovechamiento cinegético con la conservación de una de las aves más amenazadas del país y de la biodiversidad asociada a estos humedales.