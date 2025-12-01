Higinio Marín cierra el 50 aniversario de GSM&B con una jornada en el Patio de los Naranjos de Las Clarisas de Elche
El conocido filósofo, antropólogo y rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU impartirá la conferencia “El jardín de la riqueza: reflexión sobre la empresa que crea futuro”
Jornadas abierta al público con Inscripciones gratuitas
En un momento en el que el papel de la empresa y la construcción de futuro adquieren un valor esencial, reflexionar sobre el sentido del trabajo y el crecimiento empresarial se vuelve imprescindible.
Es por ello que en el marco de su 50 aniversario GESEM, ahora GSM&B, cierra el año y la celebración de su medio siglo con la jornada “El jardín de la riqueza: reflexión sobre la empresa que crea futuro”. Una interesante propuesta que contará con un ponente de excepción: el doctor en Filosofía y rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Higinio Marín.
Será el próximo jueves 4 de diciembre, a las 18.30 h, con acceso libre previa inscripción gratuita. Y para esta última sesión del 50 aniversario de GSM&B se ha elegido un escenario muy singular y emblemático: el Patio de los Naranjos del Centro Cultural Las Clarisas de Elche. Un jardín protegido con el que se pretende trasladar la idea de que “la riqueza —bien entendida— funciona igual que un jardín: se cultiva, se protege, se trabaja con respeto al tiempo y al entorno”.
En esta línea, el conocido filósofo y antropólogo Higinio Marín, abordará una mirada profunda y humanista sobre la empresa, el trabajo y el crecimiento económico entendido como un elemento que se cultiva y se proyecta hacia las generaciones futuras.
“Desde GSM&B planteamos esta jornada como una ocasión única para cerrar el año, y nuestro 50 aniversario, con una visión renovada sobre la empresa y su capacidad de crear futuro” explica Laura Vicente, socia ejecutiva de GSM&B.
“El contenido, planteamiento y contexto de esta jornada nos permite poner el foco en la productividad sostenible, la protección del patrimonio y la cultura del ahorro no especulativo con el objetivo de repensar la riqueza, su sentido moral y social hoy” añade Vicente.
El doctor en Filosofía y rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Higinio Marín planteará y desarrollará en este sentido conceptos tan interesantes y aplicables al ámbito de la empresa como “El Jardín como metáfora de la riqueza”, “Productividad y dignidad humana”, “Patrimonio y moralidad” o el “Papel de la empresa familiar como estructura que garantiza continuidad”, entre otros.
Inscripción a la jornada
“EL JARDÍN DE LA RIQUEZA: REFLEXIÓN SOBRE LA EMPRESA QUE CREA FUTURO”.
4 DE DICIEMBRE
PATIO DE LOS NARANJOS DEL CENTRO CULTURAL LAS CLARISAS (ELCHE).
