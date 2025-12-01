Higinio Marín cierra el 50 aniversario de GSM&B con una jornada en el Patio de los Naranjos de Las Clarisas de Elche

En un momento en el que el papel de la empresa y la construcción de futuro adquieren un valor esencial, reflexionar sobre el sentido del trabajo y el crecimiento empresarial se vuelve imprescindible.

Es por ello que en el marco de su 50 aniversario GESEM, ahora GSM&B, cierra el año y la celebración de su medio siglo con la jornada “El jardín de la riqueza: reflexión sobre la empresa que crea futuro”. Una interesante propuesta que contará con un ponente de excepción: el doctor en Filosofía y rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Higinio Marín.

Será el próximo jueves 4 de diciembre, a las 18.30 h, con acceso libre previa inscripción gratuita . Y para esta última sesión del 50 aniversario de GSM&B se ha elegido un escenario muy singular y emblemático: el Patio de los Naranjos del Centro Cultural Las Clarisas de Elche . Un jardín protegido con el que se pretende trasladar la idea de que “la riqueza —bien entendida— funciona igual que un jardín: se cultiva, se protege, se trabaja con respeto al tiempo y al entorno”.

En el marco de su 50 aniversario GESEM, ahora GSM&B, cierra el año y la celebración de su medio siglo con la jornada “El jardín de la riqueza: reflexión sobre la empresa que crea futuro”. / INFORMACIÓN

En esta línea, el conocido filósofo y antropólogo Higinio Marín, abordará una mirada profunda y humanista sobre la empresa, el trabajo y el crecimiento económico entendido como un elemento que se cultiva y se proyecta hacia las generaciones futuras.

“Desde GSM&B planteamos esta jornada como una ocasión única para cerrar el año, y nuestro 50 aniversario, con una visión renovada sobre la empresa y su capacidad de crear futuro” explica Laura Vicente, socia ejecutiva de GSM&B.

“El contenido, planteamiento y contexto de esta jornada nos permite poner el foco en la productividad sostenible, la protección del patrimonio y la cultura del ahorro no especulativo con el objetivo de repensar la riqueza, su sentido moral y social hoy” añade Vicente.

El doctor en Filosofía y rector de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Higinio Marín planteará y desarrollará en este sentido conceptos tan interesantes y aplicables al ámbito de la empresa como “El Jardín como metáfora de la riqueza”, “Productividad y dignidad humana”, “Patrimonio y moralidad” o el “Papel de la empresa familiar como estructura que garantiza continuidad”, entre otros.

Inscripción a la jornada

“EL JARDÍN DE LA RIQUEZA: REFLEXIÓN SOBRE LA EMPRESA QUE CREA FUTURO”.

4 DE DICIEMBRE

PATIO DE LOS NARANJOS DEL CENTRO CULTURAL LAS CLARISAS (ELCHE).