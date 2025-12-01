El PSOE ve lagunas en las bonificaciones a la tasa de la basura en Elche

El PSOE de Elche ha vuelto este lunes a mostrar sus suspicacias por cómo ha configurado el gobierno local (PP y Vox) la polémica tasa de la basura, que subirá hasta un 100 % en muchos hogares en 2026 después de anunciar en 2024 el alcalde, Pablo Ruz, que la progresión sería amortiguada. El portavoz socialista, Héctor Díez, aseguró que su grupo ha presentado alegaciones a la aplicación de la tasa municipal de basura para 2026. Su objetivo no es otro que evitar una subida tan importante que genere un impacto económico sobre las familias más vulnerables de Elche, al tiempo que solicitó “una campaña informativa urgente” para explicar a los ilicitanos cómo beneficiarse de esta reducción, algo de lo que ha hablado en varias ocasiones el concejal de Hacienda, Francisco Soler, dando a entender que el sistema de bonificación era tan bueno que restaría importancia a la subida.

Ante esta situación, Díez propuso ampliar el derecho a bonificación a las familias monoparentales, aquellas con algún miembro con discapacidad y a las víctimas de violencia de género. Además, exigió que se aplique el criterio de "unidad económica familiar" para evitar situaciones de "auténtica injusticia social", en las cuales hogares con bajos ingresos pagan la tasa completa al no encajar en los criterios actuales. Así explicó de la importancia de aplicar el criterio de "unidad económica familiar", utilizado en ayudas como la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), para evitar que hogares con bajos recursos queden excluidos. Díez puso como ejemplo "una persona mayor de 55 años que reciba un subsidio por desempleo y una persona con discapacidad" que, al no ser familia numerosa ni pensionistas, "no tienen derecho a bonificación y pagan la tasa al completo", a pesar de no llegar al mínimo económico. "Lo que pedimos es que se tenga en cuenta esta cuestión también para dichas familias", reclamó.

El reciclaje supondrá descuentos en la factura de la tasa de basura, según anunció PP y Vox en Elche / INFORMACIÓN / SERGIO FERRANDEZ

Un mes

Asimismo, Díez señaló que el equipo de gobierno no está informando a la ciudadanía sobre cómo bonificar el recibo de basura acudiendo a los puntos limpios, a pesar de que a partir del 1 de enero de 2026 se aplicará la nueva tarifa. El socialista ha recordado que para acogerse a la máxima bonificación del 30% "hay que ir todos los meses al punto limpio", y que, si no se hace desde enero, "no se va a poder acoger a esa bonificación".

Ante esta situación. Héctor Díez exigió a Pablo Ruz que ponga en marcha "desde ya mismo una campaña intensiva de comunicación" para explicar cómo bonificar la tasa. En concreto, un 30% por ir al punto limpio cada mes, un 20% por acudir trimestralmente y un 5 % extra por depositar residuos peligrosos, tal y como marca la ordenanza municipal. Y es que, como ha concluido el portavoz socialista, “parece que Ruz no tiene ningún interés en que los ilicitanos y las ilicitanas esté bien informados para saber aquellas bonificaciones que les corresponden", finalizó. Las nuevas tasas se aprobaron el pasado mes de octubre, en un pleno donde se fijaron impuestos, tasas y precios públicos para 2026. Según ha podido saber INFORMACIÓN, algunos particulares también han presentado alegaciones.