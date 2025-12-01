Los dos tanatorios de Elche logran la excelencia

Los dos tanatorio de Elche, pertenecientes al Grupo ASV Servicios Funerarios, han sido recientemente distinguidos con el certificado de excelencia 2025 (Certificate Of Excellence) que otorga la plataforma independiente Next Lives y que valora aspectos tan fundamentales como el estado de las instalaciones, el trato humano y la calidad de los servicios ofrecidos. "Se trata de un sistema de valoración obtenido a partir de la experiencia real de los familiares y amigos de la persona fallecida que han visitado las distintas instalaciones funerarias", explican en un comunicado. “Este certificado de excelencia aporta la más absoluta transparencia, sin ningún tipo de factor humano que pueda influir en la honesta opinión de quien decide valorar los servicios funerarios, siendo un reconocimiento de los familiares a los profesionales del sector y centros funerarios” explica Newt Lives.

En la provincia de Alicante han recibido este certificado de excelencia los dos de Elche, el de la Siempreviva de Alicante, los de la Marina Baixa y Marina Alta, el de la Santa Faz en San Juan, el de Cristo de la Paz de San Vicente del Raspeig, el Tanatorio-Crematorio Vega Baja en Orihuelay el de Torrevieja y Albatera. En el caso de la provincia de Valencia han obtenido la puntuación pertinente elde Alzira y el Tanatorio Campanar – Atrium en la ciudad de Valencia.

Entrega del certificado a Fernando Guntinyas / INFORMACIÓN

En el caso de estos 12 centros de la Comunidad Valenciana todos han conseguido las 5 estrellas por lo que han alcanzado la excelencia máxima, en cuanto a satisfacción de las familias que han pasado en los últimos meses, se refiere. El trato humano, el estado de las instalaciones y la calidad de los servicios ofrecidos son los tres aspectos fundamentales en los que se ha basado esta certificación que mide y otorga la plataforma independiente.

Motivación

“Para nosotros es muy reconfortante que más de 12.000 personas que han pasado por nuestros tanatorios estos últimos meses se hayan tomado la molestia de acceder a esta encuesta de forma libre y sincera para darnos su opinión sobre nuestro servicio. Es algo que nos motiva y también nos ayuda a auditarnos y seguir mejorando” afirma por su parte Fernando Guntiñas, director general de Grupo ASV Servicios Funerarios.

Grupo ASV fue una de las primeras empresas españolas en obtener esta certificación en 2018, siendo esta la séptima certificación consecutiva. Además, desde el inicio ha acumulado más de 63.000 valoraciones recibidas (63.842), lo que confirma el compromiso del grupo por mantener el más alto nivel de calidad y control del servicio funerario.