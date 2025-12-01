Temis abandona la Mesa LGTBIQ+ y tilda a PP y Vox de "gobierno ultra" en Elche

El colectivo Temis ha anunciado este lunes que rompe las comunicaciones con el equipo de gobierno de PP y Vox y que se marcha de la Mesa LGTBIQ+. "Queremos denunciar los constantes ataques de odio por parte de la teniente de alcalde, Aurora Rodil", ha añadido un colectivo que ya pidió su dimisión hace meses por circunstancias como "sus palabras durante la moción por el día contra la violencia de género del año 2024, donde equiparó la ley Trans con la violencia machista, diciendo que el mayor ataque sufrido hacia las mujeres había sido la aplicación de dicha ley, el discurso infame que realizó en una entrevista concedida en la cadena local de Elche 7tv en enero de este mismo año o la reciente entrevista ofrecida a cadena SER donde arremete contra un evento benéfico en favor de las infancias trans, además de otras tantas ocasiones donde sus palabras han quedado totalmente impunes", aseguran en una nota. Como se recordará la semana pasada otro colectivo Dimove y los partidos PSOE y Compromís también censuraron al gobierno municipal por no dejar celebrar este acto. "Lo que ha pasado con la gala en favor de las infancias trans, no nos sorprende en absoluto, queremos mandar nuestro apoyo a los compañeros de Dimove y sobre todo a las familias de la asociación Chrysallis", explican.

Concentración en Elche el pasado verano por el Día del Orgullo LGTBI / Información

En la nota añaden que su decisión obedece a que "a todo esto se suman los ataques homófobos que recibieron nuestros compañeros durante un pleno municipal por parte de integrantes de VOX con palabras como “¡Fuera! degenerados”, “Dais asco”, etc. Dicho todo esto, seguimos pidiendo la dimisión inmediata de la teniente de alcalde Aurora Rodil. Y lo diremos una y mil veces, fuera fascistas de las instituciones". Las críticas se extienden a los populares de Pablo Ruz por el, dice la nota, "el blanqueamiento que realiza el Ayuntamiento de Elche de las políticas y discursos ultras de sus socios de gobierno. Todos vimos cómo el alcalde defendía un discurso totalmente discriminatorio, tránsfobo y machista amparándose en la libertad de expresión. Y dónde sacó pecho en una reunión que no sirvió para absolutamente nada y donde dejó bien claro que iba a defender a su socia de gobierno".

Responsabilidades

Las críticas continúan con la concejala de Acción Social, Celia Lastra, "por su "evasión de responsabilidades" junto al regidor, "desde la reunión anteriormente mencionada era conocedora de diferentes problemas que hay en la ciudad, como: Problemas en el ocio nocturno, problemas en el Registro Civil a la hora de realizar cambios registrales, problemas a la hora de poner denuncias ante la policía por temas relacionados con ataques de odio, además de otros tantos. Problemas que conocen desde hace casi 10 meses y a los cuales no se les ha puesto ni el más mínimo interés".

Manifestacion personas trans / Matias Segarra

Añaden que "otro gran problema dentro de la Concejalía de Acción Social es la gran carga de trabajo que soportan los técnicos de dicha concejalía los cuales nos han manifestado en varias ocasiones que estaban hasta arriba de trabajo. Todo esto viene derivado de la decisión a principio de legislatura de desfragmentar la concejalía de asuntos sociales en diferentes concejalías. El sistema público es algo que hay que mantener y gestionar en las mejores condiciones de cara a la ciudadanía. Defendemos el no al desmantelamiento del sistema público por simples intereses políticos".

Grandes sospechas

Dicen en cuanto a la mesa LGTBI que "nuestra colaboración con el ayuntamiento ha sido escasa por no decir nula desde que accedimos a ella, ya que ninguno de los proyectos presentados salió adelante, siempre por trabas y bajo grandes sospechas por nuestra parte de actos de censura hacia la organización de actividades y la difusión de las mismas. Todo esto de cara a mantener a su socio de gobierno contento. En lo único que se puede decir que nuestra entidad ha colaborado con el Ayuntamiento es en el Orgullo de Elche, pero ni eso, ya que nuestra asociación se vio apartada de los diferentes eventos que se celebraron, menos en los actos del sábado 13 de septiembre donde todo lo que realizó nuestra asociación fue autogestionado y financiado".

Dicen que la decisión de abandonar la mesa LGTBIQ+ "de forma inmediata" ha sido adoptada por los socios, "seguiremos defendiendo los derechos, cultura, identidad, igualdad y libertad de nuestro colectivo cueste lo que cueste. No vamos a colaborar más en el blanqueamiento de partidos a través de técnicas como el pinkwashing cutre al que está acostumbrado el Partido Popular y animamos al resto de las asociaciones de la mesa a hacer lo mismo, y que abandonen de una vez la mesa como hemos hecho nosotros".