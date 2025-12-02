Amigos de los Humedales celebra el veto del Consell a la caza nocturna en El Hondo de Elche y Crevillent

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha valorado muy positivamente la decisión de la Generalitat Valenciana de no volver a autorizar la caza nocturna de aves acuáticas en los humedales del sur de la provincia. A juicio del colectivo ecologista, la resolución autonómica, notificada la semana pasada, supone "un paso clave para la conservación de estos ecosistemas y de especies amenazadas que los habitan" como la cerceta pardilla.

Los conservacionistas destacan que "la decisión de la Conselleria rechaza la petición presentada por la Federación Valenciana de Caza (FVC)", en representación de los titulares de ocho cotos de aves acuáticas, que solicitaban la modificación de los respectivos planes técnicos de ordenación cinegética (PTOC) para que se volviera a permitir la actividad cinegética tras la puesta de sol, una solicitud realizada con un informe que AHSA calificó en su día como "chapuza".

Sentencia del TSJCV

El posicionamiento de la Generalitat se apoya en el precedente judicial marcado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que en una sentencia dictada en diciembre de 2024 concluyó que la caza nocturna de aves acuáticas es una modalidad no selectiva que está causando un grave perjuicio a la conservación de las poblaciones sudalicantinas de cerceta pardilla, una especie catalogada por el Gobierno de España como en situación crítica.

En aquella resolución, el TSJCV aceptaba las tesis defendidas por AHSA en la demanda interpuesta contra esta práctica cinegética. Aunque el tribunal no llegaba a prohibirla expresamente —como reclamaban los ecologistas—, sí declaraba los PTOC de los 14 cotos de aves acuáticas del sur de Alicante como “no ajustados a derecho”, dejando abierta la posibilidad de que la Conselleria redactara nuevos planes técnicos con ligeras modificaciones o de que, como finalmente ocurrió, los cazadores solicitaran cambios para reactivar la caza nocturna.

El proyecto Life Cerceta ha sido determinante para la prohibición de la caza nocturna en El Hondo de Elche y Crevillent, así como en las Salinas de Santa Pola / Antonio Amorós / ANTONIO AMOROS

El informe polémico

La respuesta del sector cinegético no tardó en llegar. En mayo de este año, la FVC presentó una solicitud para que se volviera a autorizar la caza de aves acuáticas con posterioridad a la puesta de sol, apoyándose en un denominado “estudio técnico”. Según este documento, los cazadores serían capaces de identificar las diferentes especies durante el anochecer antes de efectuar el disparo.

Desde AHSA, la valoración del informe fue muy crítica. El colectivo ecologista denunció importantes deficiencias metodológicas, como el uso de prismáticos por parte de los participantes en el estudio para identificar las especies, algo que, según subrayan, no se corresponde con la realidad de la práctica cinegética, ya que antes de disparar a un ave —generalmente en vuelo— no se emplean binoculares para confirmar la especie. Además, los ecologistas detectaron errores relevantes de identificación en los censos ornitológicos incluidos en el documento.

Durante la tramitación del expediente, el estudio presentado por la FVC fue analizado por tres departamentos de la Conselleria de Medio Ambiente. Mientras que Espacios Naturales y la Unidad de Caza y Pesca de Alicante consideraron que se podía autorizar de nuevo la caza nocturna basándose en ese informe, un tercer departamento, Vida Silvestre, emitió un dictamen desfavorable, con argumentos coincidentes con los de AHSA sobre las deficiencias técnicas y los fallos en la identificación de especies.

Finalmente, la Generalitat Valenciana ha optado por no autorizar la vuelta de la caza nocturna de aves acuáticas. Una decisión que, en opinión de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante," beneficiará sin duda a la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos del sur de la provincia y refuerza la protección de especies especialmente amenazadas como la cerceta pardilla".