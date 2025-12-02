El nuevo servicio de autobús a las pedanías de Elche roza los 1,3 millones de viajeros en 2025

El autobús a las pedanías ha trasladado en lo que va de año a casi 1,3 millones de pasajeros, según los datos aportados por la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Elche. El servicio se puso en marcha el 27 de enero y la previsión en su primer año era alcanzar los 2,1 millones de viajeros, según reza el informe municipal que sirvió para ceder la concesión a la mercantil que gestiona el servicio urbano. Nunca el objetivo ha sido alcanzar la rentabilidad del servicio, sino la mejora en el transporte, de hecho, según los datos que facilita mensualmente la empresa para las liquidaciones, no se ingresa ni el 25 % del coste real del servicio. El coste anual es de 4,2 millones y se preveía 800.000 euros de ingresos.

El nuevo servicio de autobús a las pedanías comenzó a funcionar el 27 de enero / Áxel Álvarez

Durante el último mes se sigue mejorando la ratio de pasajeros, lo cual indica que cada vez tiene más usuarios. En noviembre se subieron al transporte público 131.645 usuarios, lo que da una cifra global en 2025 que asciende a 1.292.505 viajeros. El Ayuntamiento incide en que hay dos líneas -que además son las más reforzadas- como son la R10 y la R11 que acaparan la mayoría de usuarios. Esta última, que cubre el recorrido Elche-Parque Empresarial-Torrellano-Aeropuerto ha contabilizado en lo que va de año 506.590 pasajeros, y el 39’19 % del total de viajes registrados en este servicio, destacan desde el área de Movilidad. Mientras que la línea R10, que cubre los recorridos entre Elche-Torrellano-Aeropuerto-L’Altet-Arenales del Sol, suma 250.359, lo que supone el 19,37 % del total. En número de viajeros también destacan los datos que ofrecen las líneas R12, que une Elche-Maitino-Torreazul-L’Altet-Arenales del Sol, que suma 144.307 viajeros y el 11’16 % del total; y, por último, la R7, entre Elche-Alzabares-La Hoya-Santa Fe-La Marina, con otros 115.010 viajeros y un 8’9 %. El resto de líneas trasladan muy pocos usuarios por lo que son susceptibles de modificarse a partir de 2027 cuando tenga lugar el nuevo pliego de condiciones de modo que puedan ser más atractivas para los usuarios.

La linea R10 es la segunda con más viajeros / Áxel Álvarez

Alternativa sostenible

"De esta forma, cada vez son más los ilicitanos que optan por el autobús como alternativa sostenible y económica para sus desplazamientos, a la vez que reducen la dependencia del vehículo privado y contribuyen a una movilidad más eficiente en el municipio", concluye la nota municipal.