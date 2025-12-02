Elche impulsa talleres sobre geólogas que cambiaron la historia de la ciencia

En Elche, los ciclos formativos de Cómic y Gráfica Interactiva del IES Misteri d’Elx, en colaboración con el Museo Paleontológico de Elche (MUPE) y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento, han dado un nuevo paso en su proyecto educativo “Fueron ellas, geólogas que revolucionaron la ciencia”. La iniciativa, presentada originalmente en junio, vuelve ahora a cobrar vida con la puesta en marcha de talleres didácticos dirigidos al alumnado de 5º y 6º de primaria, enmarcados en la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora, del cual Elche forma parte.

Un proyecto con sello educativo

La publicación original, fruto de la colaboración entre el centro educativo y el museo, utiliza el cómic como herramienta para divulgar la vida y aportaciones de 24 geólogas que marcaron un antes y un después en la ciencia, procedentes de distintas épocas, nacionalidades y especialidades.

Los talleres sobre mujeres de ciencia se desarrollan en el Museo Paleontológico de Elche / INFORMACIÓN

Con esta nueva fase, el MUPE ha acogido la primera actividad basada en el material didáctico complementario creado alrededor de la obra: un juego de cartas educativo mediante el cual los y las participantes aprenden las contribuciones de las geólogas a la sociedad de una forma lúdica y participativa.

Jugar para aprender ciencia

El formato del juego se inspira en el clásico “¿Quién es quién?”, donde los niños y niñas deben relacionar a cada una de las investigadoras con sus descubrimientos y situarlas dentro de una línea temporal, contextualizando sus logros con los avances de su época. Esta combinación de aprendizaje y diversión busca despertar la curiosidad científica del alumnado y fomentar el reconocimiento del papel de la mujer en la ciencia.

El material didáctico resalta las virtudes de cada una de las científicas del proyecto / INFORMACIÓN

Según los impulsores del proyecto, “la metodología de este juego es sencilla y atractiva para los menores”, lo que permite consolidar conocimientos y valores igualitarios a través del entretenimiento.

Continuidad y compromiso

De esta manera, las entidades implicadas reafirman su compromiso con la educación inclusiva y la igualdad de género. “Con esta iniciativa se da continuidad al proyecto inicial y se muestra el compromiso de las entidades participantes en ofrecer recursos educativos, visibilizando en este caso el trabajo de las mujeres en geología”, subrayan sus responsables.