El Hospital General de Elche lidera la innovación en diagnóstico biomédico in vitro

El Hospital General Universitario de Elche ha acogido este martes la jornada “Del laboratorio al diagnóstico: biomarcadores moleculares e innovación en dispositivos in vitro”, organizada junto al Departamento de Salud de Elche y la Fundación Fisabio, que ha reunido a más de 50 profesionales de distintos ámbitos. El encuentro, cofinanciado por IVACE +i y la Unión Europea a través de los fondos FEDER, ha tenido como objetivo potenciar la innovación en el diagnóstico biomédico in vitro y generar nuevas oportunidades de colaboración entre personal sanitario, investigador y empresas biotecnológicas.

Ponencia, este martes en el Hospital General de Elche, sobre los biomarcadores moleculares en dispositivos in vitro / INFORMACIÓN

Diagnóstico más rápido y preciso

La sesión ha permitido poner en común los avances más recientes en diagnóstico molecular con la mirada puesta en mejorar la precisión, rapidez y eficacia de los procesos diagnósticos, en beneficio directo de los pacientes. Desde el Hospital General subrayan que la jornada ha servido para tejer alianzas y abrir líneas de trabajo conjunto que acerquen estas innovaciones al día a día asistencial.

El acto ha sido inaugurado por el director gerente del Hospital General Universitario de Elche, Andrés Navarro, quien ha destacado la importancia de abordar el diagnóstico médico “por su carácter transversal, ya que involucra a numerosos servicios asistenciales y líneas de investigación del departamento”. Navarro ha subrayado además “la necesidad de impulsar espacios que conecten ciencia, asistencia e innovación, permitiendo que el conocimiento generado se traduzca en mejoras reales para los pacientes”.

Fisabio y la oncología de precisión

Por su parte, la directora gerente de Fisabio, Marisa Caparrós, ha enfatizado el compromiso de la entidad con la innovación en el ámbito del diagnóstico médico. “Es un honor compartir esta jornada de innovación abierta, un esfuerzo conjunto para fomentar la innovación en el diagnóstico biomédico, un área clave para el futuro de la medicina personalizada. La colaboración entre investigación, asistencia y empresas es esencial para acelerar los avances y mejorar los resultados para los pacientes", ha señalado.

Durante la presentación se ha puesto en valor el papel de la Plataforma de Oncología de Precisión de Fisabio, dirigida por el Dr. José Luis Soto y ubicada en el Hospital General Universitario de Elche. Esta plataforma juega un papel crucial en el soporte a proyectos de investigación biomédica y ensayos clínicos, especialmente en el estudio de nuevos y potenciales biomarcadores de utilidad clínica en cáncer, un campo clave para la medicina personalizada.

Jornada inaugural en el hospital General de Elche de las ponencias sobre innovación / INFORMACIÓN

Proyectos punteros y transferencia tecnológica

La jornada ha incluido la presentación de diversos proyectos de I+D+i desarrollados en colaboración con distintos servicios del Departamento de Salud de Elche. El catedrático Sergi Morais, de la Universitat Politècnica de València, ha detallado un innovador proyecto centrado en un parche con microagujas huecas que permite realizar un análisis rápido en el propio punto de atención para controlar cómo están cicatrizando las heridas.

Este proyecto, desarrollado junto a facultativos especialistas de la Unidad de Análisis Clínicos y personal de enfermería de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital General de Elche, busca implementar una estrategia de predicción efectiva basada en la detección de biomarcadores en las úlceras por presión. El objetivo es personalizar los tratamientos, mejorar la curación de este tipo de heridas y aumentar la calidad de vida de los pacientes.

Ponencia de Sergi Morais, este tarde, en el Hospital General Universitario de Elche / INFORMACIÓN

Kit PCR de bacterias resistentes

Por otro lado, Antonio Galiana, investigador adscrito al Servicio de Microbiología del hospital, ha presentado un caso de éxito de transferencia tecnológica basado en el diseño e implementación de un kit PCR para la detección de carbapenemasas clínicas, unas enzimas producidas por ciertas bacterias que las hacen resistentes a antibióticos muy potentes usados como última opción. Esta innovación ha sido desarrollada íntegramente en el servicio y transferida al grupo Vitro S.A.

Este kit permite detectar de forma más rápida, económica, sensible y específica las bacterias multirresistentes, lo que se traduce en una optimización del tratamiento antibiótico y en una actuación precoz para controlar la diseminación de estas bacterias en el entorno clínico. Además, la responsable de la Unidad de Análisis Multiplex de Fisabio, Milagros Rocha, ha presentado los servicios que ofrece esta unidad al personal investigador para detectar biomarcadores proteicos en muestras de cultivos celulares, suero y sangre.

La unidad dispone de tecnología de última generación que permite detectar un elevado número de marcadores de forma rápida y específica, utilizando un volumen muy reducido de muestra, lo que abre la puerta a estudios más complejos con menor impacto para los pacientes.

Antonio Galiana desarrollando su ponencia durante las jornadas celebradas en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Soluciones innovadoras

A lo largo de la sesión también han intervenido representantes de empresas biotecnológicas, cuyas aportaciones han puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre el sistema sanitario público, la investigación y el tejido empresarial para acelerar la llegada de soluciones innovadoras al entorno asistencial. El encuentro ha finalizado con un espacio de reuniones entre los asistentes, orientado a explorar sinergias y posibles líneas de colaboración futura.

Esta jornada ha sido cofinanciada por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación IVACE +i (Generalitat Valenciana) y la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (INNTA1/2023/34), consolidando al Hospital General de Elche como un referente en innovación diagnóstica dentro del sistema público de salud.