Millán Salcedo revive en Elche a Encarna Sánchez y la empanadilla de Móstoles en su espectáculo ‘Preguntamelón’

Pocos dúos cómicos como Martes y Trece hicieron reír a tantas generaciones de españoles. Josema Yuste y Millán Salcedo arrancaban las carcajadas de los españoles a través de la TVE de la época y míticas son sus imitaciones y situaciones cómicas.

Después de su separación en 1997 los artistas emprendieron carreras por separado con diferentes espectáculos y apariciones televisivas.

Ahora Millán Salcedo tiene un nuevo espectáculo ‘Preguntamelón’ que llevará a Elche todo el humor de Martes y Trece. En este monólogo, el humorista hará un repaso a la actualidad con su peculiar estilo y su humor irónico. Estará acompañado por un presentador-periodista que irá contando “chascarrillos y anecdotillas de mi trayectoria profesional”, cuenta el artista. “Sí, queridos amigos, no me importa ser mi propio biógrafo en vivo y en directo y, si os apetece tengo previsto salir del armario y alimentar el morbillo que ello os pueda suscitar. Tengo anécdotas tan increíbles al respecto, que sería una pena que el espectador no las disfrutase, o las gozase, como yo las gocé…”, cuenta como presentación del espectáculo.

La cita con los ilicitanos será el jueves, 4 de diciembre, a las 20.00 horas en el Gran Teatro de Elche.

Las entradas pueden comprarse en la taquilla del Gran Teatro y en la web vivaticket.es. Los precios van de los 22 a los 26 euros y la duración del espectáculo es de 70 minutos.