Detectan en Elche que niños de 3 años presentan problemas de psicomotricidad y frustración por la adicción a las pantallas

Serge Tisseron, un psiquiatra y psicoanalista francés conocido por sus investigaciones sobre el impacto de las tecnologías digitales en la juventud, desarrolló la "regla 3-6-9-12" para guiar a los padres sobre la introducción de pantallas en la vida de los niños, algo que todos sabíamos, sin necesidad de que nos lo contaran, pero no aplicamos. ¿Qué es esta regla? Sin pantallas antes de los tres años, no usar juegos digitales antes de los seis, acceso a internet a partir de los nueve y utilización de las redes sociales después de los 12. En Elche, como pasa por desgracia en todas partes, no se cumple; de hecho, Salvador Martínez García, un educador social municipal, advertía este martes en Elche que los docentes de los centros de Primaria son capaces de discernir si un nuevo alumno (a partir de 3 años) ha cumplido o incumplido la primera de ellas solo con ver si presenta problemas de psicomotricidad o su tolerancia hacia la frustración.

"No tenemos encuestas ni datos concretos del municipio, pero sí es una realidad que vamos a los centros educativos y personal de orientación y de dirección lo dicen. Con los niños que entran en el cole con 3 y 4 años el otro día comentaban que ellos perciben enseguida los que desde muy pequeños han hecho un uso o abuso de las pantallas y los que no a nivel de psicomotricidad o de tolerancia hacia la frustración". De ahí que ante el problema se pongan en marcha programas de prevención. El técnico añadió que los centros educativos desvían casos a la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (UPCCA), pero que también llegan desde la Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente. El Ayuntamiento cuenta con dos psicólogas que atienden casos concretos de abuso de las tecnologías, pero resaltó que se trabaja no solo con el menor o el adolescente, sino con toda la familia porque, "si un niño tiene un dispositivo es porque un adulto se lo ha facilitado". Salvador Martínez ya plantea que la prevención llegue a los centros de salud, "igual que se hacen las revisiones periódicas del niño sano".

Actividades de la campaña "Navidad sin pantallas" en Elche / INFORMACIÓN

Familias

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (UPCCA), comenzó a trabajar con programas de prevención del uso de las pantallas en estudiantes de Secundaria y, con el paso del tiempo, descubrió que esta tarea de concienciación debería comenzar mucho antes, a partir de sexto de Primaria o primero de la ESO, aunque los responsables municipales consideran que la base del problema, pero también de la solución, se encuentra en las propias familias, de ahí que se organicen campañas y actividades, así como cursillos de formación y sensibilización dirigidas al núcleo familiar. Este es el tercer año que, coincidiendo con las fiestas más entrañables del año, la UPCCA realiza la campaña "Navidad sin pantallas", que presentó la edil de Sanidad, Inma Mora, y el citado técnico.

La iniciativa municipal ofrece actividades para disfrutar en familia que alejen a todos de las pantallas, como juegos, talleres, cuentacuentos y gincanas para "fomentar un ocio saludable y reducir el uso del móvil en los más pequeños", dijo la responsable municipal. La oferta comenzará el día 12 y hasta el 27 tanto en el casco urbano (Oficina de Turismo y Plaza dels Algeps) y en las pedanías de Torrellano y La Hoya. Actividades totalmente gratuitas y dirigidas a un público infantil y juvenil de 3 a 14 años.

Papá Noel

La concejala abundó en el "uso responsable de pantallas para intentar, en la medida de lo posible, minimizar su abuso”, especialmente en unas fechas en las cuales los niños “están escribiendo sus cartas a Papá Noel y los Reyes Magos” y donde el móvil comienza a aparecer como un regalo muy deseado. Inma Mora resaltó la importancia de sensibilizar también a los adultos porque “un uso excesivo del móvil, pantallas o redes sociales puede tener consecuencias negativas sobre el crecimiento de los jóvenes. Por eso esta campaña busca educar, ofrecer alternativas y crear espacios donde las familias disfruten juntas sin recurrir a dispositivos”. En esta campaña colaboran los negocios de hostelería, que repartirán manteles con actividades y estuches de pinturas para que los niños tengan una opción de entretenimiento creativo en restaurantes y cafeterías, evitando así la dependencia del móvil. Salvador Martínez incidió en que todas las actividades están diseñadas para reforzar el papel de las familias en la prevención y apuntó a que “no son para que los padres dejen a los niños, sino para que participen juntos. Queremos poner en valor a las familias como factor de protección frente a conductas adictivas y ofrecer espacios de convivencia y alternativas de ocio”.

El técnico Salvador García y la concejala Inma Mora / INFORMACIÓN

El técnico municipal explicó la labor que se presta desde la UPCCA, que ha aumentado presupuesto y plantilla, además de trasladar sus instalaciones desde l'Escorxador al centro social de San Antón, donde principalmente los psicólogos pueden desarrollar su labor con mejores medios. Añadió que la principal labor se realiza a través de los centros educativos, con los cuales hay una relación constante para la detección de nuevos casos, aunque no facilitó cifras de esta labor. La unidad también desarrolla parte de su labor en colaboración con la Concejalía de Familia; de hecho, el pasado viernes se desarrolló un taller para hablar del uso de dispositivos móviles para adolescentes. En otras ocasiones, las iniciativas se centran en el uso de dispositivos en niños más pequeños.

Edades

Entre las actividades explicó que habrá tres días de juegos de mesa, que abarcan edades de 3 a 14 años, "probando, practicando y disfrutando de esos juegos con los adultos, con las familias". Las dos gincanas serán de distinta temática y donde habrá primero que apuntarse y que tendrán lugar en la Oficina de Turismo y Plaza de Algeps.

Inma Mora recordó que el Ayuntamiento tiene un plan para abordar las conductas adictivas que se encuentra en fase de evaluación y que se está trabajando, "por un lado, en su evaluación y redacción a través también de la mesa intersectorial de salud". El documento entraría en vigor el próximo año con una vigencia hasta 2030. Por último, la responsable del área de Sanidad recordó que la OMS (organización Mundial de la Salud) rechaza el uso de pantallas de 0 a 3 años.