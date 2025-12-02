Un poeta de Elche que levanta el velo de su arte

La librería Ali i Truc, en el Passeig de les Eres de Santa Llúcia de Elche acoge este miércoles, a las 19 horas, la presentación de “Per a saber d'amor (Obra poètica)”, el volumen en el que el escritor y arquitecto ilicitano Gaspar Jaén i Urban reúne, bajo el sello de "Mallorca, Adia Edicions", el trabajo de 51 años de escritura. No es una antología escogida así, sin más, sino una verdadera “obra poética” revisada durante una década, libro a libro, verso a verso. “No quiero decir que mi poesía se ha acabado, porque sigo vivo”, bromea el también colaborador de INFORMACIÓN, “pero aquí están mis nueve libros, corregidos hasta la primavera de 2025”, apostilla.

El arquitecto y poeta calcula que el conjunto suma unos 8.000 versos. “Soy de obra contenida, no de producción torrencial. Si pensamos en números, me quedo mil o dos mil versos por debajo de La Ilíada, La Odisea o La Eneida. Eso me basta para entender que lo mío también es un libro que debe leerse entero, no reducido a una antología de trocitos”.

“No soy poeta, hago versos”

Cuando se le pregunta qué es la poesía, Gaspar Jaén i Urban afina la mirada. Rechaza la palabra “poeta” con una mezcla de ironía y pudor: “Eso de ‘ser poeta’ siempre me ha parecido una futilidad romántica, engolada y banal: todos y nadie lo somos. Prefiero, como nos enseñaron Fuster y Estellés, hablar humildemente de ‘quien hace versos’”. A partir de ahí entra en lo que para él es una auténtica “art poètica”, una reflexión consciente sobre el propio oficio.

Recuerda que, a lo largo de medio siglo, ha escrito cuatro poéticas que ahora se integran en el libro: una para la antología “Migjorn”, otra para una encuesta de la revista “El Temps”, una tercera para “La nueva poesía catalana” y una cuarta, ya en pasado, para la Bienal de Valencia de 2001. En la más comprometida de aquellas declaraciones explicaba que “el objeto de mi poesía quiere ser el acontecimiento personal y vital, cotidiano o extraordinario, el mundo visible y táctil, los recuerdos y las ausencias. Todo ello entendido como una experiencia irrepetible, como fuente de conocimiento y como origen del lenguaje”. Lo suyo, insiste, es una poesía que “intenta narrar, exponer hechos, contar historias o sensaciones y hacerlo de una forma bella y exacta, es decir, útil”.

Gaspar Jaén i Urban es colaborador semanal en el diario INFORMACIÓN / Áxel Álvarez

La cocina del verso: papeles, tijeras y memoria

Esa utilidad pasa por un trabajo técnico casi obsesivo. Jaén i Urban describe un método de escritura que combina cuadernos, tijeras y paciencia. “Generalmente empiezo el poema tomando notas sueltas en hojas dispersas cuando se me ocurren cosas, o escribiendo el diario”, cuenta. “Luego intento poner orden, agrupar por temas, buscarles metro y medida si no la tienen. Hago borradores sucesivos –primero a máquina, después con ordenador–, los corto en tiras, los pego con celo y formo hojas ondulantes, como flecos de papel, que divierten mucho a mis amigos”. Después llega el último borrador, la copia en limpio, las correcciones sobre pruebas y, si es posible, sobre el libro ya impreso. “Nunca considero cerrado un texto. Poemas publicados en revistas han sido otros al pasar a libro, y muchos de esos aún han cambiado con los años. A veces hago cosas que me desesperan cuando las encuentro en autores que admiro, pero no sé trabajar de otra manera”.

Su relación con la poesía, admite, tiene mucho que ver con la memoria y con la amenaza de pérdida. Recuerda un diario juvenil robado e irrecuperable, y la desaparición de planos y documentos gráficos de su trabajo como arquitecto. Tal vez por eso concede tanta importancia a esta edición: “Mientras el libro exista, esos versos no se perderán del todo. Si ardiera mi casa, no podría rehacer nada, no tengo la memoria de Bécquer”.

Borges, Itaca y el espejo del lector

En el corazón de su “art poètica” hay un poema que ha hecho suyo: aquellos decasílabos de Borges que citaba ya en uno de sus artículos: “Ver en el día o en el año un símbolo / de los días del hombre y de sus años… ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso”. Para Gaspar Jaén i Urban, en esos versos se condensa una definición insuperable: “Decir que la poesía es inmortal y pobre me parece perfecto. Pobre, porque nadie vive de ella; inmortal, porque vuelve siempre, como el amanecer y el atardecer”.

Añade otro fragmento de ese mismo texto borgiano que le sirve para explicar su idea del arte: el espejo que devuelve al lector su propia cara, la Itaca verde y humilde que hace llorar a Ulises, harto de prodigios. “El arte es esa Itaca: no los fuegos artificiales, sino el lugar al que se vuelve y en el que uno se reconoce”, resume. En esa línea, sitúa Per a saber d'amor (Obra poètica): “Este libro quiere ser esa Itaca de mis lectores, un sitio donde se reconozcan en lo cotidiano, en lo aparentemente banal, en la nostalgia por lo que ya no puede repetirse”, concreta.

Escribir contra el olvido

Su reflexión sobre la poesía se remonta a una escena precisa: un día de junio de 1963, en el barrio de La Tripa, cuando un vendedor de refrescos, el “xambilero”, pasa por la calle y el niño de once años que era él compra su “agua-civada” del desayuno. Aquella jornada anodina quedó contada, por la noche, en una treintena de líneas que Jaén guarda aún como un tesoro. “No pasó nada especial”, recuerda, “pero sentí la necesidad poderosa de explicar el día. Ese texto es el embrión de todo lo que he escrito después: el descubrimiento de la nostalgia, de la dulzura y la tristeza de haber vivido un tiempo delicioso e imposible de repetir”.

De ahí nace una forma de escribir que asume la banalidad cotidiana como materia literaria. Influido por lecturas como las de Josep Pla, se pregunta por qué no escribir “páginas infinitas de infinitas banalidades”, fijando en palabras aquello que la vida tiende a borrar. Para Jaén i Urban, la poesía es también un registro: “Como si sentimientos e imágenes quedaran grabados sobre el papel, a salvo del olvido y de la nada”.

Esa misma pulsión atraviesa sus versos más recientes, cuando habla de “la muerte que se extiende por el campo de los abuelos”, la destrucción de casas de campo, de institutos, de paisajes urbanos que ha visto desaparecer mientras escribía sus crónicas sobre la ciudad. En ese territorio dialogan la pérdida íntima y la colectiva, el amor y la ruina material.

La última obra de Gaspar Jaén i Urban recoge todos sus 8.000 versos escritos / Áxel Álvarez

Entre la terapia discreta y el oficio inútil

Sin nombrarla en voz alta, Jaén i Urban reconoce la dimensión terapéutica de la poesía. “Hay un tipo de escritura que juega solo con el lenguaje; la mía tiene que ver con los sentimientos en sentido amplio”, explica. Asegura que muchas veces se escribe “muy mal o muy enamorado”, desde el desajuste emocional, pero también desde la necesidad de ordenar lo vivido. Con todo, insiste en la inutilidad productiva del oficio: “La poesía sí da dinero, pero a las familias de Miguel Hernández, García Lorca o Vicent Andrés Estellés, cuando sus nombres se convierten en banderas. Los demás nos ganamos la vida en otra parte”. Él lo hizo con la arquitectura y la docencia, mientras los versos ocupaban las horas “más fértiles e improductivas” del día.

Un libro amarillo para cerrar el círculo

A los 73 años, Gaspar Jaén i Urban mira su propia obra con una mezcla de serenidad y urgencia. Dice que ahora solo le quedan vivas “la memoria y la palabra”, y que ambos bienes se deshilachan. Por eso considera que esas poéticas dispersas –desde las primeras declaraciones de los años 80 hasta los textos más recientes– son “documentos, el espejo literario de una época, de los años que nos ha tocado vivir”. Todos ellos, junto con los nueve libros de versos, han quedado recogidos en Per a saber d'amor (Obra poètica), ese volumen amarillo que presentará en Ali i Truc.

La presentación será sencilla: una breve explicación, alguna lectura, media hora de conversación. Nada de solemnidades. Bajo esa apariencia discreta se esconde el gesto de alguien que, después de medio siglo “haciendo versos”, se atreve por fin a levantar el velo de su propia poesía y a ofrecer al lector no solo los poemas, sino las preguntas que los sostienen: ¿Por qué escribir? ¿Para quién? ¿Contra qué olvido?