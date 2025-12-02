El PSOE de Elche denuncia la pérdida de al menos 80 estacionamientos en el barrio de Carrús

El problema del aparcamiento en Elche, como en todas las grandes ciudades, crece al mismo tiempo que el parque móvil sin muchas soluciones. Este asunto, que lleva de cabeza a muchos conductores, dio pie este martes al portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Mariano Valera, a denunciar un problema que se sufre en todo el municipio, pero en el que puso a Carrús como ejemplo porque allí han detectado 12 estacionamientos reservados y sin usar en la Plaza Primero de Mayo. Los socialistas actúan por una denuncia vecinal, asegurando que estas plazas solo se usan por "un par de coches diarios de propiedad municipal". Aunque los socialistas no lo dicen en su nota, el reservado se encuentra delante del retén de la Policía Local que abrió este año para reducir la delincuencia y mejorar la seguridad vecinal.

Una imagen del PSOE de la Plaza Primero de Mayo, con aparcamientos reservados sin uso / INFORMACIÓN

Valero ejemplificó que, mientras esto ocurre, "decenas de conductores siguen dando vueltas intentando encontrar sitio donde dejar su vehículo". El concejal cifró en al menos 80 las plazas que ha perdido este barrio, "sin que exista alternativa real e incumpliendo la promesa electoral de Ruz de crear 1.500 nuevas plazas de aparcamiento".

El PSOE, en clave preelectoral, puso como ejemplo qué pasó el pasado mandato, en el cual, dijo, "el Gobierno local liderado por el PSOE impulsó más de 1.000 plazas gratuitas en superficie en diferentes barrios del casco urbano acondicionando solares", sostuvo Mariano Valera, quien abundó en los que son, en su opinión, los tres grandes errores en la política de estacionamientos de Ruz: “Primero, reservar plazas que se mantienen vacías e inaccesibles para los vecinos y vecinas; segundo, suprimir aparcamientos; y, tercero, incumplir promesas electorales”. El portavoz adjunto recordó que la ciudadanía paga la falta de estacionamiento en "tiempo, combustible y angustia buscando sitio donde dejar el coche”.

El socialista Mariano Valera, en la Plaza Primero de Mayo sobre el aparcamiento vacío pero reservado / INFORMACIÓN

Problema crónico

El concejal situó el problema como un síntoma de una gestión local alejada de las necesidades cotidianas que "evidencia una planificación que prioriza la imagen sobre la utilidad pública, generando frustración a los vecinos de la zona”. El socialista le pidió al regidor que "se centre en los problemas reales de la ciudadanía, que sufre cada día problemas como el aparcamiento en su barrio" y que cumpla con su promesa de ampliar la oferta de estacionamiento en Carrús y en el resto de barrios de Elche que padecen la misma problemática.