Elche destina 350.000 euros a la mejora de la señalización vial

La Concejalía de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Elche está destinando 350.000 euros al mantenimiento y a la mejora de la seguridad vial, según ha explicado este martes el concejal responsable del área, Claudio Guilabert. La actuación incluye la reposición de la señalización vial tanto vertical como horizontal. "El objetivo de esta actuación es la mejora de la seguridad vial de los ciudadanos, tanto en barrios como en pedanías", explicó el edil a través de una nota de Prensa.

Trabajos de repintado en el barrio de Los Palmerales, junto a la Ciudad de la Justicia / INFORMACIÓN

Durante las próximas semanas los trabajos se van a centrar en el repintado de toda la señalización horizontal del barrio de Los Palmerales, una petición realizada por los vecinos de esta zona, para después trasladarse a la pedanía de Las Bayas. Según el edil Claudio Guilabert, “es un compromiso de este gobierno municipal trabajar en el mantenimiento y mejora de la vía pública, algo que hemos demostrado desde el inicio de esta legislatura, pero ante todo apostamos por la seguridad de los ilicitanos, esa es nuestra prioridad”.

La calle Abogados de Atocha, en el barrio de Los Palmerales de Elche, que también precisa una mejora de asfaltado / INFORMACIÓN

Movilidad reducida

A partir del mes de enero estos trabajos de repintado de pasos de peatones y señales en la calzada, se trasladarán a la zona de la avenida de la Libertad y avenida de la Universidad, también en la zona de Carrús, así como el pintado de nuevos aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida. "Es importante mejorar estas infraestructuras que dotan de mayor seguridad vial tanto a los conductores como a los peatones de nuestro municipio", concluyó el edil. El Ayuntamiento también ha anunciado este mes nueva regularización semafórica en varias calles para mejorar la seguridad vial.