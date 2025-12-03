Acord denuncia que Crevillent pierde 240.000 euros de fondos europeos por retrasos en una obra

El Ayuntamiento de Crevillent ha perdido 242.154,84 euros de financiación europea al no cumplir los plazos de ejecución de las obras de remodelación de los vestuarios de la Ciudad del Fútbol Juanfran Torres, según denuncia el grupo municipal Acord Per Guanyar. La consecuencia directa es que el coste total del proyecto, que asciende a 408.211,65 euros, deberá ser asumido ahora en su integridad por las arcas municipales, según ha criticado la oposición, que responsabiliza de lo ocurrido al equipo de gobierno del Partido Popular y Vox, encabezado por la alcaldesa Lourdes Aznar.

Siempre según Acord, la pérdida de la subvención se produce pese a que el Ayuntamiento disponía de casi dos años de margen para ejecutar la actuación, financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trataba, además, de la primera vez que el municipio conseguía una ayuda europea destinada a infraestructuras deportivas.

Retrasos advertidos en la comisión de Deportes

Desde Acord per Guanyar señalan que el incumplimiento de los plazos era previsible. El concejal del grupo en la comisión de Deportes, Marcelino Giménez, asegura que llevaba semanas alertando de la situación al responsable del área, David Amorós, ante los retrasos evidentes que se acumulaban en la obra.

Según Giménez, sus advertencias no fueron atendidas. “La única respuesta de los concejales del Gobierno fue decirnos que éramos unos alarmistas y que todo iba bien”, ha manifestado el edil, quien lamenta que finalmente se hayan confirmado sus temores con la pérdida definitiva de la subvención europea.

El grupo municipal considera que este desenlace pone de manifiesto “la incapacidad absoluta para gobernar” del actual ejecutivo local y denuncia una falta de control y planificación en un proyecto de elevada cuantía económica.

Críticas directas a Lourdes Aznar y David Amorós

Una vez confirmado que el importe total de la obra deberá cargarse a los presupuestos municipales, Acord per Guanyar ha instado a la alcaldesa, Lourdes Aznar, a que asuma responsabilidades políticas y dé explicaciones públicas sobre lo ocurrido. El señalamiento se extiende también al concejal de Deportes, al que acusan de minimizar el problema mientras los plazos administrativos se agotaban.

En palabras de Marcelino Giménez, “no se trata de una redistribución financiera como intentó vendernos el concejal de Deportes”. El edil recuerda que la propia alcaldesa emitió hasta dos notas de prensa en menos de un mes destacando la obtención de la financiación europea para este proyecto. “Ahora intentan engañar a la ciudadanía para tapar su nefasta gestión. Una mala gestión que costará a los vecinos de Crevillent más de 200.000 € de sus bolsillos”, ha añadido.

Según el grupo denunciante, el discurso del gobierno local ha pasado de presumir de fondos europeos a tratar de restar importancia a la pérdida, cuando el impacto económico es directo y cuantificable para el municipio.

Un precedente sin comparación en el municipio

Desde Acord per Guanyar subrayan que no se trata de una renuncia voluntaria a la subvención por problemas de viabilidad técnica o económica, un escenario que consideran legítimo en determinados casos. Lo ocurrido en Crevillent, sostienen, es distinto y más grave: aceptar una ayuda europea y perderla posteriormente por incumplir los plazos.

El grupo considera que esta situación no tiene precedentes en el municipio y supone un coste muy elevado para los presupuestos locales, que deberán absorber más de 400.000 euros sin ayuda externa. “Esta situación sí que supone una pérdida real de dinero público, ya que será el propio Ayuntamiento quien deberá asumir íntegramente el coste derivado de esta negligencia”, concluye Giménez.