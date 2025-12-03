El Ayuntamiento de Elche colabora en un proyecto de prevención de la violencia contra la infancia en Marruecos

Promover la cultura de la paz y la no violencia en el ámbito educativo es el objetivo del proyecto desarrollado por Manos Unidas, que está cofinanciado por el Ayuntamiento de Elche con 18.938,25 €. Tiene lugar en la provincia de Tetuán, Marruecos, donde la Asociación ATIL, con quien Manos Unidas colabora desde 2016, ha solicitado de nuevo el apoyo de esta ONG.

El proyecto se basa en dos líneas de trabajo. La primera es la elaboración de un diagnóstico de las diferentes formas de violencia predominantes, y su categorización en los centros educativos de la provincia de Tetuán.

La segunda consiste en implementar mecanismos de protección de la infancia en tres centros de Educación Primaria, mediante la incorporación de protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia hacia la infancia.

Los niños crecen en ambientes familiares o escolares violentos debido a la pobreza y a las carencias que esta genera

Exclusión social y vulnerabilidad

Los beneficiarios serán 400 alumnos (186 niños y 214 niñas) procedentes de 3 barrios periféricos con altos indicadores de exclusión social y de alta vulnerabilidad.

Las familias, de diversas procedencias, tienen como denominador común su origen como inmigrantes rurales, más o menos antiguos, en busca de oportunidades laborales; o recientes, en el caso de migrantes subsaharianos en tránsito, atraídos por la cercanía de la Unión Europea respecto de la ciudad de Tetuán.

La infancia crece en ambientes familiares o escolares violentos debido al contexto económico de pobreza y a las carencias que esta genera.

Los barrios donde se desarrollará el proyecto, Coelma, Tabola y Nakkata, en muchos casos, no cuentan con infraestructuras fundamentales y servicios que garanticen derechos básicos como la vivienda digna y el abastecimiento de agua y electricidad.

Lucía Feijoo Viera

Sin acceso a empleo digno

Las oportunidades de acceso a un empleo digno en estas zonas también son muy limitadas, especialmente para la población joven, dedicada en su mayoría al sector informal: venta ambulante, empleo doméstico, sobre todo mujeres jóvenes, en muchas ocasiones, menores de edad.

La tasa de fracaso escolar de los niños y las niñas en las etapas de educación básica obligatoria es muy elevada, la mayoría no terminan los estudios elementales.

A esto se suman las carencias del sistema público de educación (en infraestructuras y equipamientos) que redundan en la calidad educativa, porque, además, el profesorado no tiene capacitación para formar en valores.

Elche envía hoy a Marruecos tres tráilers con 70 toneladas de ayuda humanitaria / Antonio Amorós

Las niñas sufren más

La discriminación de género es otro problema, para las madres por sus dificultades para trabajar en el hogar y fuera de él; para las niñas, por la temprana obligación que pesa sobre ellas de sustituir en casa a sus madres y/o de realizar trabajos mal pagados, con el consiguiente abandono escolar.

Estos contextos de pobreza económica y de desigualdad generan mayores índices de violencia y exponen a la infancia a múltiples riesgos. La infancia, sin el cuidado familiar, está expuesta a la trata, la emigración el tráfico de drogas.

Gracias a este proyecto apoyado por el Ayuntamiento de Elche, se refuerza el sistema educativo y se crea un entorno más seguro que proporcione una formación de calidad, con la que pueden optar a una calidad de vida digna, finalizan desde Manos Unidas.