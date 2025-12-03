Crevillent esteriliza más de 200 gatos con su plan municipal y quedan otros 250

El Ayuntamiento de Crevillent ha esterilizado 204 gatos callejeros desde la puesta en marcha en 2024 del programa municipal de gestión integral de colonias felinas CES (Captura, Esterilización y Suelta), una iniciativa orientada al control ético, seguro y progresivo de la población felina en la vía pública. Así lo ha comunicado el gobierno municipal del PP y Vox tras hacer balance del primer año completo de aplicación del programa, que continuará desarrollándose durante 2026.

El objetivo, según el área municipal de Bienestar Animal, es avanzar en la protección de los animales, la salubridad pública y una mejor convivencia entre vecinos y colonias felinas controladas, mediante una estrategia coordinada que combina la intervención veterinaria con el seguimiento y regulación de las colonias existentes.

Balance del programa municipal

De acuerdo con los datos facilitados por el centro gestor del programa, inicialmente se registraron 596 gatos en las distintas colonias del municipio. En la actualidad, existen 508 gatos comunitarios activos, distribuidos en colonias controladas y autorizadas. De ese total, 258 animales ya han sido esterilizados, sumando tanto las actuaciones del programa municipal (204 gatos) como las realizadas con anterioridad por protectoras locales y por el programa de esterilización de la Diputación de Alicante, que permitió intervenir a otros 54 gatos.

Con estos datos, el Ayuntamiento calcula que quedan pendientes 250 gatos por esterilizar, una cifra que marca la hoja de ruta del programa para los próximos meses. Desde el consistorio destacan que la reducción progresiva de animales sin esterilizar ya está teniendo efectos visibles en la estabilidad de las colonias.

Control ético y convivencia vecinal

El concejal de Bienestar Animal, David Amorós Candela, ha subrayado el impulso dado a este sistema durante el último año. “En 2024 dimos un impulso notorio con la implantación del programa CES en Crevillent. Gracias a este esfuerzo, hoy tenemos una estrategia sólida que nos permite actuar de manera ordenada, ética y con resultados visibles en el control poblacional de los gatos comunitarios, al mismo tiempo que los protegemos y mejoramos su calidad de vida”, ha señalado el edil.

El Ayuntamiento calcula que la población de gatos callejeros en Crevillent supera los 500 / INFORMACIÓN

Amorós ha destacado que el programa no solo beneficia a los animales, sino que también incide directamente en la convivencia ciudadana, al reducir las molestias asociadas a colonias no controladas y minimizar posibles riesgos sanitarios. En este sentido, ha explicado que el CES permite ordenar la presencia de los gatos, regular los puntos de alimentación y garantizar condiciones adecuadas de limpieza y vigilancia.

“El CES nos permite ordenar su presencia, regular los puntos de alimentación, garantizar la salubridad y proteger las colonias autorizadas frente a posibles actos que comprometan el bienestar de los animales”, ha indicado el concejal responsable del área.

Próximos pasos y compromiso municipal

El programa municipal de gestión integral de colonias felinas incluye actuaciones consideradas esenciales para el bienestar animal y la salud pública. Entre ellas se encuentran la esterilización, la desparasitación, la vacunación y la identificación de los gatos comunitarios. Además, el Ayuntamiento ha avanzado en la regulación de voluntarios acreditados y en la definición de pautas de manejo responsable de las colonias felinas autorizadas.

Desde el consistorio se insiste en que la intervención se basa en criterios técnicos y veterinarios, y se desarrolla en coordinación con personas voluntarias y entidades protectoras, dentro del marco normativo vigente en materia de bienestar animal. El Ayuntamiento de Crevillent ha confirmado que continuará impulsando este programa durante 2026.