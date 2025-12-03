El alcalde de Elche desayuna con los 18 empleados con discapacidad

El Ayuntamiento de Elche se sumó este miércoles a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y lo hizo con un acto oficial y otro mucho más especial, pues el alcalde, Pablo Ruz y la edil del área, María Bonmatí, compartieron desayuno junto a los 18 empleados municipales con discapacidad que se han incorporado a la plantilla municipal durante este mandado, un proceso de selección que se realizó de forma específica.

Entre los asistentes había 12 funcionarios de carrera y seis interinos. Los empleados fueron invitados en un céntrico restaurante del casco histórico que preparó una mesa alargada para que todos pudieran estar cerca del regidor.

El alcalde, junto a los trabajadores municipales / INFORMACIÓN

El alcalde respondió a las preguntas de sus trabajadores, al igual que la edil, en un acto que lleva camino de tener continuidad en próximos años. También le explicaron cómo son sus relaciones con el resto de compañeros o las tareas que tienen encomendadas mientras degustaban algún cafe o infusión, bollería o tostadas al gusto.

Plazas específicas

La incorporación de estos empleados se enmarca en la apuesta del equipo de gobierno por la inclusión con la convocatoria el pasado año 2024, de plazas específicas, por primera vez, reservadas para personas con discapacidad intelectual, física y sensorial. La conmemoración continuó por la tarde, en el Centro de Congresos, con la Gala de la Discapacidad.