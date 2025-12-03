La EUIPO evalúa si la palma blanca de Elche es merecedora de una marca de propiedad intelectual

La palma blanca de Elche aspira a tener un Indicativo Geográfico Protegido, una marca de propiedad intelectual que la proteja como un producto único porque tiene un origen en un lugar específico lo que le dota de unas características únicas e irrepetibles. Lo anunció el alcalde, Pablo Ruz, el pasado domingo, durante la conmemoración del 25 aniversario del Patrimonio de la Humanidad y este miércoles un comité de la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ha realizado una visita a la ciudad dentro del citado expediente.

Según explicó el Ayuntamiento a través de una nota, el comité visitó el Museo del Palmeral donde la edil de Turismo, Irene Ruiz, y Fran Sabater, jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Elche, pero, especialmente, miembro de la sexta generación de una familia de artesanos de la palma blanca, les han explicado la importancia del Palmeral de Elche y toda la labor de preparación de la palmera a lo largo del año hasta la obtención del singular color blanco. Posteriormente, han visitado un taller de palma en el huerto de San Plácido, "para conocer de primera mano cómo se trabaja el trenzado", explica la nota municipal.

Un momento de la visita del comité evaluador al Museo de la Palma Blanca de Elche / INFORMACIÓN

Productos diversos

La IGP es una certificación que se dirige a diversos productos, como alimentos, bebidas o artesanías, y, aunque el alcalde puso como ejemplo el cristal de Murano, en España también los ha, como son el jamón de Trevélez, el plátano de Canarias, la ternera gallega, el cordero español (como el de Navarra, Aragón o Castilla y León) o, más próximo aún, el turrón de Alicante. En definitiva, obtener la IGP es una forma de proteger la riqueza cultural y de calidad de un lugar, distinguiéndolo de otros productos similares. La alfombra de Crevillent también persigue esta distinción internacional.