Asociaciones alertan en Elche de una "brecha enorme" para acceder a un empleo con diversidad funcional

Una jornada marcada por la reivindicación de que se rompan estigmas contra las personas con diversidad funcional para que puedan acceder al mercado laboral con garantías. Elche celebró este miércoles su Gala de la Discapacidad dando voz a colectivos que a diario se enfrentan a problemas para lograr la accesibilidad universal. El Centro de Congresos acogió este punto de encuentro organizado por el Ayuntamiento al que acudieron asociaciones, familias y representantes institucionales para celebrar la efeméride internacional del Día de la Discapacidad que también contó con la parte de reconocimiento público, así como de felicitación por el hecho de que finalmente el Ejecutivo local de PP y Vox tomase en cuenta que las reconocidas gimnastas ilicitanas Sara Marín y María Díez lleven el nombre de pabellón inclusivo, que está en la recta final.

La ceremonia por la tarde estuvo conducida por el actor Javier Varela, quien, con tono cómico, dio la bienvenida al público antes de ceder la palabra a la concejala de Discapacidad, María Bonmatí. En su intervención inicial, la edil subrayó la importancia de mantener este tipo de encuentros para recordar que la inclusión es un camino que se construye con el compromiso de toda la sociedad.

Manifiesto

Seguidamente la lectura del manifiesto puso el foco en el vigésimo aniversario de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebrará en 2026.

Asistentes durante la gala este miércoles en Elche / Áxel Álvarez

Se recordó que este tratado supuso un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos de aquellas personas que, en pleno siglo XXI, tienen que seguir superando barreras, aunque se dio un salto grande en 2018 cuando se les reconoció el derecho al voto, eliminando la posibilidad de la legislación de que se les privase de esta decisión por una resolución judicial. Si bien, enfatizaron que sigue existiendo una “brecha enorme” entre la tasa de empleo de las personas con discapacidad y el resto de la población. De ahí que se reclamó que las empresas privadas y las administraciones públicas adopten medidas más efectivas para promover las oportunidades laborales. De igual forma se enarboló la necesidad de que la educación sea más inclusiva.

El manifiesto fue compartido por voces diversas. Desde la ONCE en Elche incidieron en que la conmemoración es todavía necesaria para combatir estigmas; APSA hizo hincapié en que las personas con diversidad funcional “no precisamos compasión” sino respeto, igualdad y que se acaben los estereotipos. Desde Asfema incidieron en que Europa debe ser más social coincidiendo con el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. Por último, una representante de la asociación valenciana de displasias óseas (Avados Alpe) puso el broche expresando la satisfacción de que la ciudad, por fin, cuente con un pabellón inclusivo. En este sentido, manifestó que durante años deportistas ilicitanos como Luis Paredes, Marta Expósito, Francisco Lozano, Desirée Segarra o Iván Botella han cosechado éxitos en la competición, así como colectivos como el Club de Baloncesto en Silla de Ruedas, que en estos momentos se encuentra en la Primera División de la Liga Nacional.

Debate

El acto continuó con una mesa de experiencias que permitió escuchar, en primera persona, las vivencias de quienes conviven a diario con barreras visibles e invisibles. Entre ellos se encontraban Francisco Javier Iniesta, que habló de cómo era superar dificultades sociales con una enfermedad mental; Tomás Juárez Gómez señaló su caso con Trastorno del Espectro Autista (TEA); mientras que Carolina Galiana, como persona sorda, y Natalia Linares, con discapacidad física, así como un afiliado de la ONCE compartieron testimonios sobre las dificultades cotidianas y los aprendizajes que la diversidad aporta a toda la comunidad.

El actor Javier Varela durante la Gala de la Discapacidad ante cientos de asistentes / Áxel Álvarez

Menciones

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue la entrega de menciones a entidades y personas cuyo trabajo ha dejado huella en la vida de numerosas familias ilicitanas. El Ayuntamiento distinguió este año al Club ATS, a la Unidad Educativa Terapéutica (UET) del IES Pedro Ibarra y a Espais Verds, por su implicación constante en la inclusión y el acompañamiento.

La gala también reservó un momento especial para una mención póstuma a Susi Fenoll, figura muy querida en el ámbito social ilicitano. Su hermana, Casimira Fenoll, recogió la distinción visiblemente emocionada, mientras el auditorio se ponía en pie para rendir tributo a su legado. De igual forma, el alcalde, Pablo Ruz, así como la edil Bonmatí entregaron placas conmemorativas y macetas navideñas a los premiados.