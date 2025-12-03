Una guía ilustrada rescata la diversidad vegetal de más de 200 especies en Elche

La riqueza vegetal de Elche y del sur de Alicante cuenta desde hoy con una nueva herramienta para su conocimiento y preservación. La Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano ha publicado "Guía Botànica Il·lustrada de les Nostres Terres", una obra inédita que reúne, por primera vez, más de doscientas especies descritas y representadas con detalle, fruto de años de trabajo de un equipo multidisciplinar.

La iniciativa surge con una vocación decidida: poner al alcance de la ciudadanía un compendio riguroso, accesible y visualmente atractivo de la flora de Elche, Crevillent, Guardamar del Segura y Santa Pola. Un territorio diverso, de contrastes ecológicos, cuya vegetación ha sido tradicionalmente reconocida por su valor ambiental y cultural.

Chopos ilicitanos, en las proximidades al Pantano de Elche / INFORMACIÓN

El presidente de la Comunidad, Francisco Picó, destaca que esta guía responde a un compromiso de divulgación asumido por la entidad. Según explica, el volumen en valenciano presenta una selección completa de especies propias del entorno, combinando conocimiento científico, ilustración de calidad y un enfoque didáctico orientado a todo tipo de público. La obra se estructura en 223 fichas ilustradas, cada una dedicada a una especie vegetal. Cada entrada reúne nombre científico, denominaciones comunes en valenciano y castellano, tres fotografías —una dedicada al hábitat y dos a detalles morfológicos— y un dibujo original realizado a mano con acuarelas, que enfatiza los rasgos más característicos de cada planta. El contenido se completa con un texto explicativo que aborda distribución, morfología, usos tradicionales y otros aspectos de interés.

Catálogo

Además del catálogo de especies, la guía incluye una amplia introducción que refleja el espíritu de colaboración del equipo de trabajo, así como una descripción del área de estudio. El libro presenta también una clasificación de ambientes y unidades de vegetación ilustrada con dibujos a carboncillo y un mapa inédito acompañado de una guía cromática para facilitar la identificación en el territorio. La obra incorpora, por último, un glosario y tres índices que permiten localizar cada especie por su nombre científico o por sus denominaciones comunes.

La publicación cuenta con un prólogo del catedrático en Botánica Manuel B. Crespo, quien subraya la importancia de acercar la biodiversidad a la sociedad, especialmente al ámbito escolar, como paso imprescindible para garantizar su conservación. Crespo destaca la calidad del trabajo conjunto entre biólogos, docentes e ilustradores, cuya aportación ha permitido unir precisión científica y capacidad divulgativa.

Diversidad de especies en el Parque Municipal de Elche / INFORMACIÓN

Especialistas

El proyecto ha sido desarrollado por un equipo formado por especialistas en biología, docentes de secundaria e ilustradores de distintos ámbitos, entre ellos Josep Candela, Ismael Guardiola, Miguel Mas, Concepción Mª Olivares, José Ant. Pérez, Lorena Pérez, Juan Francisco Sánchez, Francisca Ángeles Tomás, Santiago Vilella-Bas y Francisco Vives. Su trabajo, desarrollado a lo largo de años, ha dado como resultado una obra diseñada para servir como referencia tanto para especialistas como para estudiantes, aficionados o visitantes interesados en conocer la flora local.

Con esta guía, la Comunidad de la Acequia Mayor refuerza su papel como agente comprometido con el patrimonio natural y se suma al esfuerzo colectivo por divulgar y proteger la biodiversidad de la provincia de Alicante.