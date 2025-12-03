Empieza el montaje como un "Lego" de la pasarela que unirá en enero dos sectores en Elche

Como si se tratase de un Lego, la pasarela que unirá dos sectores de Altabix por encima de las vías del tren va a comenzar a ensamblarse. Así lo apuntó el alcalde de Elche, Pablo Ruz, este miércoles e incluso puso enero de 2026 como fecha estimada para que esta infraestructura se ponga de una vez en marcha para acabar con la lista de promesas a lo largo de los mandatos así como poner fin a las demandas de los residentes, que afean el gran rodeo que tienen que hacer, bordeando las líneas férreas para ir de un punto a otro, además de la “brecha” que supone para el barrio la falta de conexión.

El problema se viene detectando desde hace dos décadas, desde que se trazó la línea de Cercanías y el PGOU comenzó a diseñar el crecimiento de la ciudad hacia el este y noreste teniendo en cuenta que tarde o temprano había que solventar esta desconexión. Lo cierto es que este 3 de diciembre la empresa adjudicataria murciana comenzó a descargar las 2.000 piezas que compondrán esta especie de puente suspendido sobre las vías. Desde el Ejecutivo local confirmaron que el Ayuntamiento tiene autorizados todos los permisos.

De madrugada

Si bien, el regidor apuntó a que en las primeras semanas de enero se concluirían los trabajos en los que además se actuará por la noche y de madrugada en las seis horas en las que no hay tráfico ferroviario para no afectar a las frecuencias habituales de trenes y al último turno del paso de mercancías.

Ya a principios de noviembre el Ayuntamiento aseguraba que el proyecto, que tiene una inversión municipal de 2,7 millones de euros asumida con un préstamo, estaba al 90 % de producción para conectar los sectores E-4 y E-20 del mismo barrio que utiliza principalmente la línea de Cercanías Alicante-Murcia.

No obstante, entonces ya el Ejecutivo local apuntó que las piezas tenían que ensamblarse previamente a su traslado a la ciudad, todo con la intención de perder el menor tiempo posible sobre el terreno y evitar, al máximo, cualquier peligro que suponga riesgo por el corte de este servicio de transporte. Pese a los avances, obviamente tendrá que hacerse el montaje definitivo sobre el espacio después de haberse adelantado mucho esta tarea en las instalaciones de la mercantil.

Montaje de la estructura que dará forma a la pasarela que unirá el barrio de Altabix en Elche / Áxel Álvarez

Como ya destacó en su momento el Consistorio, la pasarela se ha estado construyendo a caballo entre Castellón, donde se dijo originariamente, y en Murcia, donde se ejecutó, para reducir al máximo los tiempos de colocación.

No más de una semana

En su momento el Ejecutivo local apuntaba a que los trabajos no deberían durar más de una semana desde que llegasen las piezas a Elche y en septiembre se esperaba que las piezas se uniesen en noviembre para que a principios de año comenzase la urbanización. Si bien, y ya en diciembre, el montaje aún está por ejecutar. Las obras se adjudicaron en octubre de 2024 y comenzaron después del verano por ambos lados de las vías férreas, levantando las bases de hormigón sobre los dos taludes para que después las grúas pudieran instalar la pasarela.

La empresa pública Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) está vigilante ante todo el proceso y las autorizaciones las otorgó mucho más tarde de lo que el Ayuntamiento esperaba, hasta el punto de que incluso el pasado mes de febrero la empresa pública exigió la paralización de los trabajos por falta de permiso, que aún estaba en trámite, lo que abrió la polémica entre ambas administraciones. El primer edil llegó a negar que el organismo dependiente del Ministerio de Fomento les había denegado el permiso.

El Ayuntamiento solicitó hace casi un año la autorización de actuaciones en zona de afecciones ferroviarias pese a que las obras se habían adjudicado meses antes. Adif entonces dijo que la petición municipal se envió de forma errónea a otro departamento que no es el competente para autorizar un proyecto de estas características, y desde la entidad pública apuntaron en esas fechas que no se había acabado el procedimiento administrativo para decidir sobre la concesión porque se encontraba en un análisis de riesgos. Si bien el alcalde convocó entonces a los medios de comunicación para reiterar que contaba con todas las autorizaciones pertinentes.

En septiembre, en otra visita a las obras, Ruz volvió a lanzar dardos contra Adif por no haber ejecutado esta administración el proyecto, y contra PSOE y Compromís por haber anunciado en varias ocasiones esta inversión y no haberse iniciado los trámites, según criticaron desde el actual bipartito.

12 meses

El proyecto se adjudicó en octubre de 2024 a la mercantil Pavasal, con un plazo de ejecución de 12 meses para construir una pasarela que tendrá un tablero de 5,5 metros de ancho por 44 metros de largo que se elevará siete metros sobre el trazado del tren y salvando también los desniveles del terreno.

El acceso a ella será a través de rampas desde la calle Pintor José Cañizares, así como mediante una escalera y una rampa en el extremo sur. Si no hay cambios técnicos, se contempla una malla metálica antivandálica en los laterales. La infraestructura irá acompañada de ajardinamiento, adecuación del entorno con iluminación led así como zonas verdes como el jardín Maestro Ildefonso Cañizares.