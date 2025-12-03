El restaurante del Parque Municipal de Elche tendrá capacidad para 1.000 comensales y una sala de fiestas en el sótano

Hasta un millar de comensales en el máximo pulmón verde de Elche con opción de fiestas nocturnas preparadas para el ruido. Estos son algunos de los detalles que ofrecerá el renovado restaurante del Parque Municipal y que se adelantaron este miércoles, cuando las obras están prácticamente en el meridiano. La vista está puesta en que las hasta hace poco abandonadas instalaciones de los años sesenta puedan recobrar la esencia que un día tuvieron de abril a mayo de 2026, para cuando está previsto el fin de los trabajos.

Este es el plazo que ha dado la promotora en una visita del Ejecutivo local de PP y Vox y que coindide con la estimación que precisamente dio la empresa el pasado abril a preguntas de este diario, cuando los operarios retomaron la intervención integral de más de un millón de euros y tras meses de retraso.

No fue el alcalde, Pablo Ruz, el único que rememoró los buenos tiempos que a nivel familiar pasó sobre este complejo hace décadas, donde señaló que se casó su tía o se celebraron bautizos de seres queridos, si no que también el edil de Estrategia Municipal Francisco Soler apuntó que allí tuvo lugar el banquete de su comunión.

Una de las estancias con la terraza al fondo / Áxel Álvarez

Cierre

Todo, a nivel anecdótico, para poner de relieve que este espacio está guardado en la retina de muchos ilicitanos por la infinidad de celebraciones que allí tuvieron lugar hasta el cierre en 2018, cuando el gran espacio quedó condenado al olvido y siendo víctima del vandalismo y de la degradación hasta que promotores apostaron por reinventar el concepto.

Eso sí, el arquitecto del proyecto, Diego Castaño, explicó que todos los elementos que aún no se ven están fabricados en el taller y se irán instalando progresivamente. De la misma forma, sostuvo que se han aprovechado detalles en buen estado, de la misma forma que se ha preservado cierta distribución original, con la cocina en el mismo lugar, y que además estará visible para los clientes a través de una gran cristalera. "Creo que es un detalle que los comensales valoran mucho", apuntaba por su parte la edil de Comercio, Caridad Martínez, que también quiso comprobar el avance de las actuaciones.

Volumetría original

A simple vista, se aprecia cómo se ha conservado la volumetría, donde destaca la estructura de la cúpula así como ciertas molduras, de la misma forma que se mantiene el sistema de apertura de la terraza por el que se podrá destoldar con un sistema de guías. De igual modo,se han respetado elementos del proyecto de Santiago Pérez Aracil de 1957 como el voladizo, que no presentaba patologías.

"Un hito"

Ruz calificó la actuación como “un hito” y dijo que sólo por haber desatascado este proyecto "ya habría valido la pena la legislatura" en base a la complejidad técnica por estar enclavado en un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así como por la cantidad de informes de impacto ambiental a los que se ha tenido que dar luz verde para cumplir con la ley del Palmeral. El primer edil agradeció la inversión de los promotores, y les tendió la mano a colaborar con el Ayuntamiento para que este nuevo recurso turístico privado pueda ser un incentivo para que integrar la programación de la Rotonda del Parque Municipal, y que incluso este espacio municipal al aire libre pueda tener una actividad más asentada.

Una de las salas interiores del futuro restaurante de Parque Municipal de Elche / Áxel Álvarez

Por otra parte, desde el Ejecutivo local se congratulan de que este espacio promete acoger grandes eventos que hasta la fecha no podían realizarse y que será un recurso importante hasta que logre ser una realidad el Palacio de Congresos. Al hilo, destacaron que el hecho de que haya también una planta inferior (con un aforo aún por determinar pero donde cabrían algo más de un centenar de personas) donde también podrían extenderse esos eventos nocturnos como bodas y otro tipo de celebraciones.

La promotora, por su parte, indicó que este será un "multiespacio modulable" que se ofrecerá tanto a encuentros empresariales como bodas, bautizos o comuniones, e incluso avanzó la voluntad de colaborar con universidades como la Miguel Hernández (UMH) en la organización de congresos y actividades académicas. De igual modo, el restarurante también tendrá un espacio dedicado a la escuela de hostelería.