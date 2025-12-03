El rugby inclusivo llega este sábado a Elche con el campeonato de España

Este sábado 6 de diciembre se vivirá en Elche una de las jornadas más especiales del deporte inclusivo en España. El Campo de Rugby Amorós Palao será el escenario del II Campeonato de España de Rugby Inclusivo 2025, una cita que reunirá a seis equipos procedentes de distintas comunidades para reivindicar, a través del rugby, un modelo de competición abierto, participativo y plenamente integrador.

El torneo se disputará bajo las directrices del Reglamento de Rugby Para Todos, un marco que prioriza la seguridad, la igualdad de condiciones y la participación real de todos los jugadores, independientemente de sus capacidades.

Grupos y cruces del II Campeonato de España de Rugby Inclusivo 2025

Los seis conjuntos se organizarán en dos grupos, con el CP Les Abelles defendiendo el título logrado en la edición anterior.

El grupo A estará formado por el CP Les Abelles de Valencia, el Barcelona Universitari Club (BUC) y al Marrajos Fenicios - URA, de Adra. El grupo B lo forman el URA Clan de Almería, el Elche Rugby Inclusiu y el Rugby Ávila Club.

El formato contempla dos fases:

Fase de grupos: cada conjunto disputará una liguilla a una sola vuelta dentro de su grupo, cuyo resultado determinará la clasificación.

Fase final: a partir de esa tabla se establecerán los cruces, garantizando que todos los equipos compitan por una posición concreta:

• Final por el oro: primeros de cada grupo

• Final por el bronce: segundos clasificados

• Final por el quinto y sexto puesto: terceros de ambos grupos

Cartel del II Campeonato de España de Rugby Inclusivo / Federación Española de Rugby

Las reglas del campeonato

Las reglas del campeonato buscan promover un juego ágil y un reparto equitativo de minutos. Cada partido durará 26 minutos, divididos en dos periodos de 13. Las plantillas podrán incluir hasta 30 jugadores, con un máximo de seis facilitadores en el campo, es decir, jugadores sin discapacidad que colaboran en la dinámica del juego. Además, se permitirán cambios ilimitados, lo que asegura que todos los miembros del equipo tengan participación activa.