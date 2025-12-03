Ruz dice que habrá presupuesto con Vox en Elche, pero esconde qué líneas rojas acatará

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, fue preguntado este miércoles por el presupuesto del Ayuntamiento para 2026, que se desconoce cuándo se aprobará, después de que el martes el concejal Samuel Ruiz (Vox) explicara las "líneas rojas" que ha puesto al PP si quiere sus tres votos para aprobar las cuentas del próximo año. La contestación a los periodistas del regidor fue lacónica: "Estamos muy satisfechos, las conversaciones avanzan y en breve habemus presupuestum" sin entrar en más detalles, pero añadiendo, en un nuevo guiño hacia sus socios que "tan gobierno son ellos como nosotros", informa J.R.Esquinas. De hecho, dijo, restando hierro a las declaraciones de Vox, que el presupuesto del año próximo destinará dos millones de euros para las expropiaciones del último tramo de ronda en la ciudad, un proyecto que la Generalitat se ha comprometido a financiar (35,8 millones de euros) y el Ayuntamiento a indemnizar a los propietarios de suelo, lo que supondrá un desembolso a las arcas públicas de más de ocho millones, dinero que se pensaba que saldría de las cuentas municipales del año próximo si no se quiere eternizar el final de las obras que acabarían en 2027, con un plazo de ejecución de 15 meses, aunque Ruz insista en seguir reclamándoselo al Gobierno, promotor originario de la ronda.

Ruz dice que al final habrá presupuesto con sus socios de Vox / Áxel Álvarez

Entre los que sí se refirieron a las condiciones que ha puesto Vox al gobierno de Ruz están el PSOE y Compromís. La líder de los nacionalistas, Esther Díez, dijo del presupuesto que "acabarán poniéndose de acuerdo, como lo han hecho en todas las ocasiones, Pablo Ruz ya ha dicho desde el inicio de la legislatura que se siente muy cómodo gobernando con Vox. Yo creo que aquí el problema está en que se evidencia que el gobierno en su conjunto ha asumido los postulados de la ultraderecha. Ya no se trata de que Vox presione, de hecho sabemos que a lo largo de estos años no ha ejercido ese papel presionando especialmente, el gran problema es que el Partido Popular ha normalizado como propios unos discurso que son una realidad en el pleno municipal, que han empezado a verse también en los presupuestos, porque recordemos que ya se ha recortado desde el inicio de la legislatura partidas de diversidad, se han cambiado el nombre de partidas por la igualdad, se han eliminado partidas del valenciano, las que están vinculadas a la emergencia climática o las de conciliación". Díez dijo que "lo que veremos al final será un presupuesto que de nuevo atiende a contentar al discurso de las derechas, a alimentar su relato, pero que sigue sin hacer frente a las necesidades reales que tiene la gente en la calle, que es hablar de medidas de vivienda que tengan efecto, incluir los proyectos de educación que tendría que estar financiando la Generalitat, o los 43 millones de euros a los que renunció el alcalde y que nos hubieran servido para que esos proyectos que no van a ver la luz ni en el 2025 ni el 2026, pues contáramos con las partidas para poder desarrollarlos".

Exigencias

El PSOE cree también que PP y Vox firmarán al final un presupuesto. Así lo dijo el portavoz, Héctor Díez, "el presupuesto de Elche se aprobará porque no hay diferencia entre Ruz y Vox, entre las vergonzosas exigencias de la extrema derecha para aprobar las cuentas y el “llévatelos a tu casa” del alcalde con respecto a los menores migrantes. Son la misma política reaccionaria y negacionista que solo busca dividir a los ilicitanos y que dejemos de ser el municipio plural e integrador que hemos sido siempre". Para el socialista, "con estas cuentas Ruz dejará claro que ha renunciado a ser el alcalde de todos como prometió y que cada vez está más alejado del papel institucional que exige el cargo. Nosotros presentaremos enmiendas a estos presupuestos, tanto si los presentan ahora en diciembre como en enero u otra fecha, para hacer un presupuesto sensato, centrado en apoyar a la ciudadanía en los problemas diarios".

Temor en las ONGs de cooperación internacional El Consejo Local de Cooperación previsto para el próximo 15 de diciembre se canceló días atrás, antes de conocerse las declaraciones de Vox que consideran que deja en el aire las ayudas que reparte el Ayuntamiento a ONGs para proyectos de esta índole. El encuentro pretendía saber de qué cantidad se disponía para 2026 porque aparecería reflejada en el presupuesto, pero sin este documento ni acuerdo al respecto entre PP y Vox tampoco tiene sentido la reunión. Una ONG consultada por el diario tildó de "preocupantes" las declaraciones de Samuel Ruz, recordando el compromiso que ha hecho público el propio alcalde con estas causas, prometiendo incluso un aumento de recursos. Es más que posible que en el turno de palabras del debate sobre el estado de la ciudad de este jueves tengan la oportunidad de expresar su preocupación ante esta situación.

El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, habla en una rueda de Prensa ante la atenta mirada de Aurora Rodil y Pablo Ruz / Áxel Álvarez

El edil Samuel Ruiz sabe que todas las cartas que han puesto desde Vox sobre la mesa de la negociación será difícil que sean aceptadas por los populares, pero aparenta no tener prisas con propuestas, dijo el martes a INFORMACIÓN en las que no les va a temblar el pulso de un presupuesto que, gobierne quien gobierne, siempre ha alardeado de presentar "...los más sociales de la historia". Algo que se truncará en 2026 porque la formación no está de acuerdo con la gestión de algunas políticas sociales que, consideran, han cronificado ayudas sin que se fiscalice si los destinatarios finales de las mismas realmente se encuentran en la situación que aseguran o han hecho algo para salir de ella; también el hecho de que el presupuesto municipal financie otras que no son de su competencia, como las de emergencia, o que se desvíe dinero, por ejemplo, a cooperación internacional cuando no están cubiertos los servicios básicos de muchos ilicitanos. El concejal dijo que existía una "pillería" en la concesión de ayudas con la que quieren acabar con más control y fiscalización y también endurecer las condiciones del empadronamiento porque han detectado mafias, aseguró, que se dedican a fletar aviones para que migrantes se den de alta en el padrón, dando a entender que este no tiene ningún rigor. Vox ha exigido recortes de gasto en todas las concejalías y que se reduzca o desaparezca el préstamo previsto en 2026 para financiar los grandes proyectos en marcha.