CC OO denuncia bloqueo sindical en el debate municipal de Elche: "Ruz quiere evitar críticas"

La organización sindical Comisiones Obreras (CC OO) ha vuelto a denunciar su exclusión del debate de política general del Ayuntamiento de Elche, que se celebra entre este miércoles y mañana, día 5, en el salón de plenos. Por segundo año consecutivo, la principal organización sindical del territorio —con representación de miles de trabajadores y trabajadoras en el Vinalopó y la Vega Baja— no podrá intervenir en un foro donde sí tomarán la palabra consejos sectoriales y juntas municipales de distrito. El sindicato sostiene que el veto empobrece la calidad democrática e impide abordar prioridades de inversión decisivas para el municipio.

Ausencia sindical en un foro clave

Según CCOO Vinalopó-Vega Baja, el alcalde, Pablo Ruz, y Vox han vuelto a impedir la participación de los sindicatos. A juicio de la organización, esta decisión evita debatir líneas de inversión esenciales en empleo, formación, movilidad hacia los polígonos industriales, la necesidad de un tren que vertebre el territorio y vivienda, ámbitos con impacto directo en la competitividad y el desarrollo económico de la ciudad.

Inversión y empleo, fuera del debate

La secretaria general comarcal, Carmen Palomar, recuerda que en los anteriores gobiernos municipales del PSPV y Compromís sí se incluía a los agentes sociales más representativos, “para defender los intereses que nos son propios, tal y como reconoce la Constitución Española en el Art. 7, y que en nuestro caso son los de la clase trabajadora, porque así lo han decidido votando en las empresas”. Subraya que, pese a las críticas formuladas en 2024, el actual ejecutivo de PP y Vox vuelve a dejar al margen a las organizaciones sindicales, “ni cuenta con nuestra aportación al debate, que recoge necesidades para mejorar nuestro municipio”.

En este contexto, Palomar pone el foco en los datos de paro conocidos ayer en Elche: 17.485 personas desempleadas, de las que 11.044 son mujeres (el 63,16%). “Ante esto ya planteamos más recursos para un Plan de empleo municipal, y así seguir dando pasos para dar una salida laboral a todas estas personas que están en desempleo”, apunta la dirigente sindical, que insiste en la planificación inversora como palanca para reducir la brecha laboral.

Un momento del debate de política municipal celebrado en 2024 / Áxel Álvarez

Veto en consejos sectoriales

A la exclusión del debate se suma, según CCOO, el veto a la portavocía de partidos y sindicatos en la representación de consejos sectoriales, como el de Mujer. Otros, denuncia el sindicato, solo se han reunido ex profeso para elegir portavoz de cara al debate, como ocurrió con el Consejo de Formación Profesional, una práctica que a su juicio limita la participación ciudadana y el contraste de propuestas.

“Pablo Ruz y Vox han restringido la participación ciudadana en el debate del estado de la ciudad con el objetivo de silenciar críticas, lo que disminuye la calidad democrática de un foro recuperado por el anterior gobierno de izquierdas para dar cuenta de la gestión municipal”, afirma Carmen Palomar. Para CCOO, la inversión pública y la escucha social deben ir de la mano si Elche quiere afrontar con garantías los retos económicos y sociales de los próximos años.