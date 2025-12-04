Los consejos loan la labor municipal sin cuestionar la gestión de Ruz y Vox

Elche celebró este jueves y viernes el Debate de Política General. Dos días para medir la temperatura de Elche que se abrió con el turno de representantes de los consejos sectoriales municipales (13), que disponía cada uno de cinco minutos; el mismo tiempo que los presidentes de distritos (15), que les siguieron. Poca crítica a la gestión municipal al punto que al alcalde, Pablo Ruz, probablemente, le costaría qué iba a contestarles.

Pedro Valero, por el Consejo Agrario y por el de Medio Ambiente (doble turno) abrió la sesión y recordó que "el agua es el eje que sostiene la agricultura” y que Elche la gestiona con máxima eficiencia al aprovechar la regenerada al 100 %, pero insistió en la necesidad "imprescindible" del trasvase Tajo-Segura. Añadió que las decisiones políticas que lo amenazan ponen “en riesgo la continuidad de los cultivos”, afirmando que el campo aporta un gran valor ambiental como “pulmón verde y sumidero de CO₂”. Destacó la calidad de la producción local —alcachofa, brócoli, coles, alficoz, cítricos, melón de Carrizales, dátiles y granada mollar— y la diversidad del sector de la palmera, añadió que el Palmeral Histórico mejora con rehabilitaciones, mientras productores de dátiles y artesanos de palma blanca afrontan mercados difíciles. Cuestionó la falta de apoyos, como ha supuesto la desaparición del “cheque verde”. Mostró su preocupación por el daño de fauna salvaje (conejos y jabalíes) y la ausencia de un punto oficial para residuos plásticos agrícolas.

Medio Ambiente

Sobre Medio Ambiente recordó que "el campo es un espacio cada vez más compartido con residentes y visitantes, lo que genera conflictos evitables mediante ordenanzas claras" y propuso crear una comisión de arbitraje en el Consejo Agrario. Defendió el valor productivo, patrimonial y ambiental del territorio y reclamó voluntad política, rigor técnico y sensibilidad hacia quienes lo mantienen. Añadió que los agricultores son “guardianes de la naturaleza”, pero no pueden asumir solos la responsabilidad. Habló de carencias en gestión de residuos, jardines y plantas solares, propuso la ampliación de protección del Clot de Galvany y alertó del abandono de senderos históricos" recordando que "sin agricultura no hay paisaje, biodiversidad ni futuro rural", al tiempo que exigió coherencia y acción real por parte de la administración".

Cooperación al desarrollo

Fue Lina Gracia, del Consejo de Cooperacion al Desarrollo, la siguiente en intervenir y subrayó “la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre administración, universidad y ONG” para afrontar crisis globales y locales “sin distinción de sexo, raza o religión”. Recordó que la cooperación internacional “sigue siendo muy necesaria” ante conflictos, desigualdades y cambio climático. Valoró que España y la Generalitat “estén apostando” por estas políticas y reconoció “la apuesta inicial del Ayuntamiento de Elche”, aunque mostró la “profunda preocupación” por las exigencias de Vox para eliminar partidas de cooperación en 2026. “La ayuda a los colectivos más necesitados no es un debate entre los de aquí o los de allá”, advirtió. Las ONG elogiaron el compromiso solidario de la ciudadanía ante crisis como Ucrania o la dana y defendieron que la cooperación municipal “no es un gasto prescindible, sino una inversión ética, social y estratégica”. Recordó 25 años de acciones en países como Guinea Bissau, India, Togo o Perú han permitido levantar “hospitales, escuelas, pozos y viviendas”. Al mismo tiempo reclamó “mantener y aumentar” los fondos municipales, simplificar trámites y reforzar el trabajo conjunto, fijando “al menos un 0,4% del presupuesto para cooperación”, muy por encima del 0,13 % actual. Concluyó recordando que “los derechos humanos son universales”, que “la solidaridad no es opcional” y que la cooperación “es una oportunidad para la ciudad”.

Cultura

El portavoz del Consejo Local de Cultura, Sergio Sánchez, reconoció “la labor de recuperación del patrimonio ilicitano”, pidiendo que “se mantenga durante muchos años” y subrayó el valor del Palmeral, el Museo de Pusol y, especialmente, el Misteri d’Elx, "reforzado por el Año Jubilar". Al mismo tiempo, destacó “el mayor dinamismo cultural en la ciudad y las pedanías”, visible “en salas, calles y nuevos espacios”, algo que, afirmó, mejora “el bienestar emocional, social y económico”. También puso en valor “el trabajo intenso” de las comisiones del Consejo Municipal de Cultura y pidió que en 2026 se siga contando “con todos los agentes dinamizadores”. Reclamó apoyar al tejido cultural local y “una mayor difusión” para aumentar la participación, “especialmente de la juventud”. También pidió “recuperar el Festival de Flamenco Zapato de Oro”.

Deportes

Jaime Sánchez, por el Consejo Municipal de Deportes, celebró que Elche haya sido nombrada Capital Mediterránea del Deporte 2026, reconocimiento que evidencia “el esfuerzo colectivo” de clubes, deportistas y de la Concejalía de Deportes, pero que, pese al mérito, las instalaciones “están saturadas y envejecidas” y requieren “inversión real, no parches”. Pidió aprovechar la capitalidad y el prestigio internacional de clubes y deportistas locales para impulsar “un proyecto serio, sólido y honesto”, recordando que el logro pertenece “a todos los clubes, desde los que compiten en élite hasta los más humildes”, así como a entrenadores, familias, voluntarios y deportistas que sostienen el sistema. Sánchez defendió “un modelo deportivo público, accesible e igualitario”, donde nadie quede fuera por motivos económicos. Recordó que la actividad física es “un derecho” y que invertir en deporte es invertir en salud y “ahorra dinero a la sanidad pública”, devolviendo “tres euros por cada euro invertido”. Por ello reclamó a las autoridades “más inversión en infraestructuras deportivas”, alertando de que la privatización pondría en riesgo la igualdad de oportunidades y el bienestar de miles de familias.

Comercio

Por el Consejo de Desenvolupament Comercial, Javier Marco reclamó mayor coordinación entre concejalías para aprovechar mejor los eventos que se celebran en la ciudad. Señaló que actuaciones de Cultura, Deporte u otras áreas se anuncian sin tiempo suficiente y los comercios “solo se enteran cuando empiezan”, lo que impide adaptar horarios y sacar partido a actividades que reciben grandes inversiones públicas. Pidió también voz en la organización de eventos como el mercadillo medieval, donde la ubicación de puestos puede perjudicar a negocios existentes. Y afirmó que la inauguración de las luces navideñas, “muy bonita y multitudinaria”, coincidió con el Black Friday, afectando a las ventas por falta de coordinación. También reivindicó recuperar campañas que han funcionado muy bien, como el bono consumo y sugirió buscar subvenciones si el Ayuntamiento no puede asumirlas. Añadió que la futura Capitalidad Mediterránea del Deporte es una oportunidad para crear sinergias con el comercio local. Por último manifestó que, aunque la limpieza ha mejorado, siguen existiendo problemas en algunas zonas, especialmente por excrementos de mascotas.

Discapacidad

Laura Gómez, por el Consejo de Personas con Discapacidad, dijo que la discapacidad “no es una etiqueta ni un límite”, sino una condición que se agrava cuando “el entorno no se adapta”. Las familias, explicó, reclaman más recursos en educación y sanidad: diagnósticos que no lleguen tarde, apoyos escolares suficientes y menos listas de espera en salud mental. “El apoyo en el aula no se puede comprar”, recordó al tiempo que señaló numerosas barreras físicas: falta de rampas, transporte adaptado, aceras inaccesibles o simples gestos imposibles, como abrir un contenedor. Insistió en que persisten problemas por coches mal aparcados en plazas reservadas. Para personas con discapacidad sensorial exigió “comunicación sin obstáculos”: intérpretes de signos, señalización accesible, información comprensible y tecnología que favorezca la autonomía. Dijo que las personas con discapacidad intelectual necesitan, “tiempo, apoyos estables y entornos comprensibles”, con lectura fácil en trámites, mapas, medicamentos y explicaciones claras. Reclamó fomentar su acceso real al empleo para evitar “estudiantes eternos” y advirtió que no pueden asumir solas los cuidados sin apoyo profesional, por lo que pidió financiación para garantizar una inclusión efectiva. Por último, reclamó que ninguna familia quede fuera por motivos económicos y más oportunidades de formación y trabajo para hacer de Elche “la ciudad más accesible del mundo”.

Consejo Escolar Municipal

Antonio F. Vicente fue el representante del Consejo Escolar y valoró el trabajo de la concejalía, del Consejo Escolar y de los centros, recordando que “nuestra obligación es ofrecer una enseñanza de calidad”. Destacó que los colegios de Elche son “centros vivos”, referentes en innovación, inclusión y nuevas metodologías, siempre en coordinación con alumnado, familias y profesorado, pero subrayó que se necesita también el apoyo de otras instituciones. Enumeró las principales carencias: reformas en edificios, nuevos espacios para trabajo cooperativo, gimnasios, aulas de música y salas para actividades teatrales; centros no inclusivos y con barreras de accesibilidad; instalaciones que no cumplen normativa y rampas con pendientes excesivas. Reclamó técnicos cualificados para planes de sostenibilidad y la mejora de las redes eléctricas para poder avanzar en la climatización: “¿Cómo empezar si las instalaciones están obsoletas?”.

Aspecto que presentaba el salón de plenos de Elche / Áxel Álvarez

Pidió seguir adecuando patios como espacios de juego y aprendizaje y agilizar tareas básicas de mantenimiento —pintura, azulejos, reparaciones— que “pasan meses” sin resolverse. Señaló problemas graves de limpieza y jardinería, especialmente en aseos, patios y desagües, y planteó la necesidad de más horas de limpieza y personal estable en horario lectivo. También reivindicó actualizar la normativa de porteros, adaptándola a centros con jornadas diversas, actividades en julio y atención a familias. Por último, reconoció al Ayuntamiento por el bus escolar del Camp d’Elx, que permite al alumnado llegar a la ciudad “a un coste casi cero”.

Formación Profesional

Quizá la más dura de las exposiciones corriera a cargo de José A. Gutiérrez por el Consejo Municipal de Formación Profesional, quien expuso que la FP en Elche no ha evolucionado al ritmo del mercado laboral. Aunque se han incorporado nuevas familias como Química, Industrias Alimentarias o Energía y Agua, “no ha sido suficiente”, y los centros están colapsados. Señaló una creciente demanda empresarial, la necesidad de reducir el abandono escolar y de reforzar la conexión entre formación y empleo mediante FP dual. Recordó que Elche cuenta con unas 10.300 plazas, pero persisten importantes desajustes entre la oferta y los sectores emergentes —digitalización, sostenibilidad, cuidados—, así como falta de plazas en grados básicos y superiores, modalidades flexibles para jóvenes y adultos, y una mejor orientación profesional. La FP básica “no da cobertura a las necesidades del alumnado”, dejando fuera a más solicitantes de los que obtienen plaza y obligando a los centros a atender perfiles con necesidades formativas y personales para las que no siempre tienen recursos. El CIF La Torreta, centro integrado desde 2022 y referente comarcal, no puede ampliar ni adaptar su oferta por falta de espacio e infraestructuras, lo que coloca a Elche en desventaja frente a otros centros integrados de la Comunidad. Dijo que la ciudad ofrece 1 plaza por cada 23 habitantes, mientras que municipios industriales como Alicante, Elda, Ibi o Alcoy ofrecen 1 por cada 15–16 habitantes, y Valencia 1 por cada 19. Además, hay ocho familias profesionales que no se ofertan, entre ellas edificación y obra civil, imagen y sonido, seguridad y medioambiente o madera y corcho.

El crecimiento de la FP ha quedado bloqueado, aseguró, por el colapso de la ESO, que ocupa espacios necesarios para ciclos formativos, y la ampliación ha dependido sobre todo de centros privados, con el consiguiente coste para las familias. Adelanto que el futuro pasa por tres ejes: adaptación a la economía verde y digital, mayor internacionalización y bilingüismo, y una colaboración más estrecha con las empresas mediante FP dual y contratos en alternancia. Reclamó reactivar el Consejo Municipal de FP para coordinar necesidades y trasladarlas a los órganos territoriales y concluyó que la FP es “la palanca que conecta talento, innovación y desarrollo” por lo que pidió al Ayuntamiento impulsar mejoras estructurales para garantizar que cada joven y trabajador encuentre en la FP una vía real hacia el empleo y la cualificación.

Integración

La representante del Consejo Municipal de Integración fue Cinthya Palomino, quien dijo representar a nacionalizados, con residencia legal o en proceso de regularización— con el fin de trabajar por “el progreso y la sana convivencia” de la comunidad y de la ciudad que los acoge. Dijo que este colectivo pide ser escuchado y atendido en los retos que afrontan durante el año. En materia laboral, solicitó medidas que impulsen la inclusión, como incentivos a la contratación de personas de distintas culturas y nacionalidades. Advirtió sobre los empleos sin contrato y la economía sumergida, que “resta posibilidades a todos”, y reclamó control y alternativas dignas para no ser parte del problema, sino de la solución. En educación, pidió reforzar las políticas de igualdad para evitar la discriminación cultural, lingüística o religiosa. Anunció la revisión del programa Somos un mundo de culturas, mediante el cual orientadores y personas de diversas procedencias visitan centros educativos para compartir vivencias y promover la interculturalidad, recordando que “lo desconocido produce miedo y el miedo, marginación”. Señaló dos dificultades especialmente graves: la vivienda social, cuya gestión afecta tanto a familias vulnerables como a la administración, y el empadronamiento, donde se genera “un caos” entre inquilinos y arrendadores por trabas y desconfianza. Reivindicó el valor de la interculturalidad y eventos culturales que organizan —como Un mundo en Elche, con gastronomía, artesanía y folclore— con los que buscan fortalecer la convivencia. Concluyó que “la diversidad nos enriquece y el respeto nos une”.

Personas mayores

El Consejo Municipal de Mayores, a través de Gabriela Gray, expuso necesidades para mejorar la vida del colectivo. En movilidad, que los conductores de autobús utilicen la inclinación del vehículo para facilitar el acceso y que se controle el aparcamiento indebido en rampas y aceras ya estrechas. En sanidad y salubridad, reclamó contenedores más accesibles y reforzar la limpieza, así como una normativa que obligue a que las mascotas hagan sus necesidades en el domicilio, habilitando pipicanes en barrios que carecen de ellos.

En seguridad, solicitó claridad y buena aplicación de la normativa sobre patinetes y bicicletas, más vigilancia policial y mejor iluminación nocturna. En residencias y envejecimiento activo celebró la licitación de la residencia de Altabix, pero recordó que las plazas públicas son insuficientes. Reclamó reponer y ampliar las plazas de piscina para asociaciones de salud y abrir por las mañanas la piscina del Toscar. Sobre cultura, denunció la falta de sistemas de audición adaptada en los Cines Odeón y en el Gran Teatro, y pidió controlar los ruidos del polideportivo Kelme y aumentar actividades culturales en los barrios para facilitar la asistencia. Respecto a la soledad no deseada, valoró el desarrollo del Código NES e insistió en su difusión y correcta atención. Finalmente, destacó la nueva figura de defensa del mayor y reclamó acciones frente a la violencia hacia personas mayores, condenando los asesinatos recientes.

El debate se celebra de forma anual a lo largo de dos jornadas en Elche / Áxel Álvarez

Mujer

Ángelas Rodes, por el Consejo Municipal de la Mujer, centró su intervención en la prevención de la violencia de género, reclamando educación en igualdad estable en todos los centros educativos, con implicación del profesorado y las familias y la incorporación de técnicos de igualdad. Pidió aplicar de inmediato la ordenanza contra la prostitución y la trata y reforzar espacios como la Casa de la Dona. Además, alertó del aumento de las ciberviolencias machistas y solicitó acciones de prevención, formación y apoyo. Para mejorar la atención a víctimas, propuso incorporar mediadores interculturales en servicios sanitarios, judiciales y de seguridad; garantizar recursos habitacionales dignos para mujeres solas y víctimas; reforzar la formación en perspectiva de género de personal judicial y policial; y apoyar la creación de juzgados especializados. Respaldó además escuelas vacacionales gratuitas para hijos e hijas de mujeres víctimas. Rodes pidió actualizar y evaluar el Plan de Igualdad 2021 y que el próximo se elabore con participación real. Reclamó transversalidad de género en toda la gestión municipal y planes de empleo específicos para mujeres. En cuidados y conciliación, solicitó campañas de corresponsabilidad y un urbanismo feminista, que facilite desplazamientos y vida cotidiana. Por último dijo que quieren una sanidad sin sesgos, respeto a derechos sexuales y reproductivos, atención a salud mental y demencias en mujeres mayores. En cultura y deporte, mayor visibilidad de creadoras, programaciones paritarias y más reconocimiento a deportistas ilicitanas. Y reclamó un uso habitual del lenguaje inclusivo, mejor difusión de recursos y avanzar en la paridad del callejero, proponiendo dedicar un espacio a Ana Orantes.

Turismo

La presidenta de AETE, Lucia Candel, representó al sector turístico, destacando que Elche se ha consolidado como uno de los destinos con mejor comportamiento de la provincia, con niveles de ocupación hotelera superiores a la media. Subrayó que la ciudad es hoy “un destino muy atractivo, con demanda creciente”, gracias a una identidad que conecta cada vez más con el visitante. Sin embargo, el precio medio por habitación sigue siendo inferior al provincial, lo que supone una “ventaja competitiva clara” y, al mismo tiempo, un amplio margen para mejorar la rentabilidad sin perder atractivo. Destacó que el avance turístico no es casual, sino fruto de la colaboración entre administración y empresas: “Solos podemos avanzar, pero juntos somos imparables”. Defendió una visión de “mentalidad de ciudad”, donde hoteles, restauración, naturaleza, historia y ocio sumen para ofrecer experiencias memorables.

Pese al balance positivo, señala retos pendientes: el Palacio de Congresos, cuyo avance considera demasiado lento, y una movilidad insuficiente, especialmente en el número de VTC disponibles, que afecta tanto al sector turístico como a la ciudadanía. También reclamó ampliar la oferta hotelera para dar respuesta a una ocupación alta y sostenida. Concluyó que Elche debe seguir creciendo de forma ordenada, sostenible y unida, para que cada visitante pueda “sentir Elche como lo sentimos nosotros”.