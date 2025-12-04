Los distritos progresan adecuadamente

Los 15 distritos de Elche centraron sus intervenciones en el Debate de Política General más en su propia gestión del dinero público, en la alta participación vecinal que tienen y de agradecimiento al Gobierno municipal por ponerlos en marcha o actuaciones realizadas, caso del autobús a las pedanías, que de debate sobre los problemas que tienen sus zonas o bien la ciudad. El hecho de que algunos presidentes se salieran de la cuestión que les había llevado al Salón de Plenos para criticar al anterior Ejecutivo quizá restó validez a sus intervenciones. Algunas de las frases más interesantes que se escucharon fueron las protagonizadas por el presidente del distrito 1 (zona centro), Francisco Vives, quien dijo que habían presentado más de 200 actuaciones de mantenimiento, además de propuestas de tráfico, urbanismo y apoyo social y cultural, al tiempo que defendía que no son "un cortijo, sino un órgano participativo con asociaciones con voz y voto", y reivindicó más inversión.

Mejor aprovechó su tiempo Juan Carlos Granados, del distrito 2 (Carrús Este), porque, aunque solo empleó la mitad de sus cinco minutos fue al grano, asegurando que eran una zona "históricamente olvidada en inversiones" reconociendo mejoras del actual Gobierno en dos años y medio. "La herramienta de los distritos, al contrario de lo que dicen los agentes de la izquierda, se ha mostrado del todo útiles. Son una manera de directa información entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. Por cierto, con presidentes y representantes de asociaciones elegidos de manera democrática. Algo que que podrían haber descubierto ustedes de haber creado los mismos mientras gobernaban". Pero también habló de problemas y pidió que reformas como la de los mercados "no se queden entre promesas". Urgió mayor seguridad para frenar "agresiones y actos delictivos a los camioneros y fábricas de la zona" y criticó "las alteraciones en el tráfico que ocasionan las personas que arrastran carros de supermercados con chatarras y otros enseres invadiendo aceras y calzadas, los cuales provocan retenciones y posibles accidentes. La situación actual todavía requiere de trabajo y compromiso por parte del equipo de gobierno".

Este viernes tendrá lugar la segunda y ultima sesión sobre el debate de la ciudad / Áxel Álvarez

El presidente del distrito 3 (Carrús Oeste), Argimiro Martínez, ensalzó cambios de luminarias y aparcamientos y dio por hecho que en breve comenzará la reforma del mercado Plaza Madrid. El presidente del distrito 4, Julio Padilla, glosó lo que habían pedido y les habían dado, como mejoras en parques y destacó una charla de prostitución que dio Cruz Roja. Yasmina Morales, del distrito 5 (San Antón), destacó el esfuerzo puesto por el Ayuntamiento tras el desalojo de un edificio del barrio y el plan de rehabilitación. "El huerto de Travalón es una realidad como punto de encuentro intergeneracional de contacto con las tradiciones de nuestro entorno agrícola y que fomenta la convivencia vecinal", añadió. Diego Agulló, del distrito 6, destacó que el Ayuntamiento había hecho la reforma de la plaza de los Pisos Azules, pero que "es necesario resolver los problemas de accesibilidad que tienen algunas calles a pesar del esfuerzo del Gobierno municipal. Necesitamos más inversión para asfaltar algunas arterias principales del distrito o la necesaria reforma integral de la avenida de la Libertad tan olvidada por anteriores gobiernos".

Accesibilidad

Mercedes Saiz se expresó en parecidos términos, reclamando mejor accesibilidad y destacando que "es fundamental que la imagen que proyectemos sea la de una ciudad cuidada y equilibrada en todos sus territorios, sin diferencia entre el centro y la periferia". Y mostró su preocupación por "la lentitud en la respuesta administrativa a determinadas solicitudes y propuestas". Torrellano (distrito 8) también relató las obras municipales, destacando su presidente, José Eduardo Lillo, la puesta en marcha del centro sociocultural, pero dijo que hay "un gran problema, la gran infraestructura que falta, las aguas pluviales en la carretera general y el alcantarillado, con el depósito antiriadas y sobre todo el vial del aeropuerto donde un grupo de vecinos sufren inundaciones constantes". José Manuel Lillo, de El Altet (distrito 9), destacó las mejoras municipales y pidió "la construcción del centro social del Altet, adaptado a las necesidades actuales", una promesas que esperan desde hace ocho años. "Reclamamos una actuación digna y accesible a nuestra playa, que junto con el aeropuerto constituye una de nuestras grandes joyas". También pidió iluminar el carril ciclopeatonal con Arenales.

Los distritos se dedicaron, principalmente, a hacer balance de 2025 propia y municipal / Áxel Álvarez

El distrito 10 (La Galia, Ferriol, Santa Ana) pidió mejoras en el transporte público, como autobuses y taxi por boca de su presidenta, Laura Sánchez. Algo parecido a lo que pidió Rosa María Espinosa (distrito 11) para Valverde o Perleta. Mientras, el distrito 12.1 glosó obras municipales y pidió más mejoras el alumbrado en el casco urbano de Bayas y mejoras del centro cívico, así como de la conectividad de internet en zonas rurales y el asfaltado de caminos. Mientras, el distrito 12.2, que engloba La Hoya y otras partidas pidió por su presidenta, Alicia Molero, "espacios de calidad para los más pequeños, como crear una zona de juego infantil en el centro cívico del Derramador para que no tengan que que desplazarse o la ampliación del consultorio médico de La Hoya. "Tenemos profesionales, pero no tienen espacio", concluyó.