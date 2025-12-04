Elche aprueba edificios de hasta ocho alturas en zonas en desarrollo urbanístico

La junta de gobierno local de Elche dio este jueves un paso que modificará el futuro del modelo de la construcción en los sectores urbanizables de alta y media densidad que se diseñó mediante el actual Plan General de Ordenación Urbana para aquellas zonas que están o estarán dentro de poco en crecimiento. Solo queda que se lleve a pleno después de que el órgano de gestión municipal, que integran PP y Vox, diera luz verde al proyecto de modificación puntual número 46 del Plan General de Elche, que afecta al artículo 169 del documento y permite el incremento del número de plantas en estos sectores manteniendo la edificabilidad. Es decir, un urbanismo más a lo alto y menos a lo ancho. El pasado día 13 ya se aprobó un trámite previo, como era el informe ambiental y estratégico.

Una iniciativa que, según explicó días atrás el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, pretende la promoción de un nuevo modelo de edificios y manzanas enteras que "genere sectores de edificación abierta, con edificios de más altura y menos ocupación en planta". De este modo se pretende que los vecinos dispongan de espacios que se puedan destinar a zonas verdes comunes y piscinas sin tocar el aprovechamiento del número máximo de metros cuadrados de que se dispone. La portavoz de la junta, Inma Mora, dijo que "esta modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, ni supone afección sobre elementos del patrimonio natural ni cultural". También recordó que afecta únicamente a sectores de suelo urbanizable de alta y media densidad en los que no haya finalizado la actuación de transformación urbanística.

Elche tendrá edificios de ocho altura en zonas en desarrollo / Áxel Álvarez

Alturas

¿Cuántas alturas se podrán construir? El documento especifica el número máximo en función de la clave del suelo siguiendo esta tabla: Clave 31 (zona residencial de alta densidad), hasta 8 plantas máximo; clave 32 (zona residencial de media-alta densidad), con 7 plantas máximo; clave 33 (zona residencial de media-baja densidad) de 4 plantas máximo; clave 36A (zona residencial turística alta densidad), de 6 plantas máximo; y clave 36b y 36c (zona residencial turística media densidad) de 4 plantas máximo. El PGOU distingue varios tipos de clave y, según estas, se establece las alturas. Las claves responden a la pregunta de qué tipo de viviendas son edificables, las alturas que hasta ese momento podían tener y los retranqueos a los que están obligados los promotores. En definitiva, a ordenar y planificar el desarrollo de áreas urbanas densamente pobladas dentro del municipio de Elche. Así, la clave 31 responde a edificaciones en manzana cerrada o bloques plurifamiliares de varias plantas, donde ya se podía llegar a 8 o más, dependiendo de modificaciones puntuales; la 32 y 36 a edificaciones aislada o en bloques plurifamiliares, pero con condiciones que resultan en menor altura y más espacio libre que la alta densidad; y la 33 a viviendas adosadas o unifamiliares con jardines, con restricciones de altura y ocupación de la parcela.

Malentendido con un contrato La junta de gobierno acordó pagar 15.000 euros, como excedente de gasto, a la empresa Involucra, una de las más beneficiadas con contratos y proyectos este mandato, reconociendo de este modo una obligación nacida de unas obras que ejecutó para la adecuación de viales y aparcamientos que la portavoz no precisó dónde había sido. La interventora se negó a pagar esta cantidad porque entendía que se había realizado un asfaltado no contemplado en vez de un parcheo, que era lo acordado. La concejala dijo que el contrato incluía una serie de modificaciones y la interventora no interpretaba cómo quedaban estas dentro del objeto del mismo. "Tras los informes del técnico municipal, finalmente se ha levanta el reparo sobre el pago", dijo.

Inma Mora, portavoz municipal / INFORMACIÓN

Puertas coloradas

También en el ámbito urbanístico, la junta de gobierno aprobó el proyecto de modificación puntual número 47 del Plan General para el cambio de uso dotacional de una parcela en el sector E-15, que se sitúa en Puertas Coloradas, y que pasaría de un uso educativo-cultural a deportivo-recreativo. La parcela se encuentra en el entorno de las calles Vicente Antón Selva, Paseo Oftalmólogo Fernando Soler, calle Pintor Juan de Juanes y calle Miguel Miralles Jorge, donde se ubicará una nueva zona deportiva. En clave de licencias, la junta aprobó la construcción de un edificio industrial en la calle Vall d'Uxó y otro de 23 viviendas, piscina y sótano en la calle Joventud. También se acordó el pago de servicios extraordinarios por 13.200 euros y la adhesión al "En moviment", que promueve la Conselleria de Sanidad para la promoción de la actividad física. La propuesta plantea la colaboración entre la Concejalía de Deportes y los centros de Atención Primaria, donde se realizará la actividad en dos de ellos -uno dependiente del Vinalopó y otro del General- con todas aquellas personas que presenten problemas de salud, como cardiovasculares. La propuesta, en la cual Elche será ciudad pionera, es que, dependiendo de la patología que tenga cada paciente se le pondrá en marcha un plan físico en menos de tres meses, que bien puede ir desde paseos saludables a piscina u otro tipo de programa municipal deportivo". Por último se aprobó destinar dos contratos de videovigilancia para Clarisas, que cuentan con subvención, por valor de 36.000 y 40.000 euros.