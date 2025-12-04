Elche modifica los festivos aperturables de 2026: cambios en Semana Santa y nuevas fechas clave

La junta de gobierno local ha aprobado este jueves los días no laborables que serán aperturables -domingos y festivos- para el comercio en 2026, según dio a conocer la portavoz municipal Inma Mora al término de la misma. La propuesta se eleva ahora a su aprobación a la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo porque en la misma se propone una serie de cambios con respecto a la orden autonómica, lo que se hace para poner en valor determinados festivos significativos de Elche, como es el caso del Viernes Santo o el Domingo de Resurrección.

De este modo, la propuesta plantea sustituir como festivos aperturables estos dos días de la próxima Semana Santa, que caerán en el 3 y 5 de abril, "al considerarse festivos de especial relevancia y con gran afluencia turística", dijo la concejala por el 6 y 13 de abril, que son el primer y el segundo lunes de mona. Además, de deshabilitar el 15 de agosto y el 12 de octubre y habilitar por su parte el domingo 16 agosto y 11 de octubre.

Comercios abiertos en rebajas en Elche / Antonio Amorós

Festivos habilitados

De esta forma, el calendario de festivos habilitados para la práctica comercial en Elche en 2026 quedaría de la siguiente manera: 4 de enero de 2026 (domingo) por la Campaña de Reyes; 11 de enero de 2026 (domingo) por las rebajas de invierno; 6 de abril de 2026 (Lunes de Pascua) por sustitución de otro día; 13 de abril de 2026 (Lunes de San Vicente o “Lunes de Mona”) también por sustitución; 5 de julio de 2026 (domingo) por las rebajas de verano; 16 de agosto de 2026 (domingo) por acumulación de festivos; 11 de octubre de 2026 (domingo) por acumulación de festivos; 29 de noviembre de 2026 (domingo) por la campaña de Navidad; 13 de diciembre de 2026 (domingo) por la campaña de Navidad; 20 de diciembre de 2026 (domingo) por la campaña de Navidad; y 27 de diciembre de 2026 (domingo) por la campaña de Reyes.