Una estafa masiva en una clínica estética de Elche deja 358 afectados

La Policía Nacional ha detenido en Elche a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de entre 39 y 46 años, como presuntas responsables de una estafa relacionada con la venta de bonos de estética, que ha afectado a 358 clientes y ha generado un perjuicio económico de 45.924 euros. Los arrestados están acusados de comercializar tratamientos que no llegaron a realizarse o completarse tras el cierre inesperado de una clínica estética de la ciudad.

La investigación se inició tras varias denuncias y ha sido desarrollada por agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche, que constataron un patrón continuado de ventas irregulares antes del cese de la actividad del establecimiento.

Campañas agresivas y cierre sin aviso

Los hechos fueron denunciados inicialmente por tres clientas que habían adquirido bonos de diez sesiones para tratamientos de belleza o depilación láser, con precios de entre 340 y 350 euros. En algunos casos habían llegado a recibir alguna sesión, mientras que otras afectadas no pudieron iniciar siquiera el tratamiento, al encontrar la clínica cerrada sin ningún tipo de aviso previo.

A medida que avanzó la investigación, el número de perjudicados fue creciendo hasta alcanzar las 358 personas. Según los datos recabados, la clínica había desarrollado durante todo el año campañas de venta con descuentos del 20% y del 30%, que se elevaban hasta el 50% en periodos como Navidad o Semana Santa, siempre con bonos sin fecha de caducidad.

Cambio de propietarios y bloqueo de bonos antiguos

La gestión inicial del centro correspondía a un empresario que, tras las campañas promocionales, comenzó a sufrir problemas de liquidez, lo que se tradujo en dificultades para abonar las nóminas del personal. Ante esta situación, decidió vender la clínica a una conocida, que la adquirió junto a su pareja, asumiendo también la deuda derivada de los bonos pendientes.

Según la investigación policial, los nuevos propietarios no conocían el alcance real de la deuda, que resultó ser muy superior a la comunicada en el momento de la compra. Una vez al frente del negocio, la nueva gerencia dio instrucciones a los empleados para no atender los bonos anteriores, indicándoles que ofrecieran excusas como averías en las máquinas o la enfermedad de la trabajadora encargada de los tratamientos.

Nuevos bonos, cobros en efectivo y borrado de facturas

Pese a esta situación, la nueva dirección puso en marcha otra campaña de venta, esta vez de bonos de larga duración —mínimo diez sesiones— con descuentos de entre el 20% y el 40% y ya con fecha de caducidad. Los pagos se realizaban en efectivo y sin entregar tickets acreditativos.

En los casos en que algún cliente solicitaba factura, la gerente los daba de alta en el sistema informático para emitirla y posteriormente los eliminaba, según consta en la investigación. Los agentes acreditaron que estos bonos se siguieron vendiendo hasta el mismo día del cierre definitivo de la clínica, sin informar a los clientes de la inminente clausura del negocio.

Un mes después del cierre, el anterior administrador recompró la clínica, quedando sin atender tanto los bonos antiguos como los nuevos. De las 358 personas afectadas, únicamente 31 habían interpuesto denuncia al concluir la investigación policial.

Tras reunir todos los indicios, la Policía Nacional procedió a la detención de los cuatro implicados —tres de ellos como gerentes y una trabajadora del centro— y remitió las diligencias practicadas a los juzgados de Elche.