Esto es lo que le demandan estudiantes de un instituto de Elche al Gobierno central

“¿Qué va a hacer el Gobierno para que las textiles reduzcan el impacto sobre la huella del agua y la sobreproducción?”; “¿Hay riesgo de que haya más incendios por las baterías de los coches eléctricos?”; “¿Por qué se limita más a los ciudadanos que a las empresas en cuanto a contaminación?” Estas fueron algunas de las preguntas que alumnos y docentes del IES Severo Ochoa de Elche elevaron este jueves a la ex ministra de Medio Ambiente y diputada nacional Cristina Narbona.

La presidenta de la comisión de Transición Ecológica en el Congreso se expuso a innumerables cuestiones de la comunidad educativa en el marco de una actividad por el aniversario del sufragio universal y dentro del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. El instituto fue seleccionado entre 700 centros del país para formar parte de la iniciativa, que se suma a su larga trayectoria promoviendo convenios europeos y proyectos Erasmus.

A partir de su incorporación, el instituto puso en marcha un plan educativo centrado en la formación del alumnado en democracia, ciudadanía europea y valores comunitarios. Ya en 2024 fueron invitados a Bruselas por la eurodiputada Leire Pajín y este año acudieron al Parlamento Europeo en Estrasburgo.

“A los políticos nos ven con malos ojos”

La conferencia de este jueves sirvió para poner a los estudiantes a prueba dialogando y debatiendo directamente con la política, lo que para el centro era muy positivo “porque puede acercarles a los menores una realidad que a veces les queda lejana”. La propia diputada, incluso, señaló al final de su alocución que formando parte de este tipo de foros con nuevas generaciones quería romper con esos “malos ojos” a los que se ve la clase política “porque no todos los políticos somos iguales aunque algunos merezcan el descrédito”, señaló.

Cierre de las nucleares

Narbona, tras las cuestiones que le lanzó el alumnado, llegó a reivindicar el cierre gradual de centrales nucleares, que hoy asumen el 20% del suministro eléctrico, y sostuvo que ya hay proyectos para almacenar energía renovable, recalcando también que ese es el futuro porque un megavatio de la nuclear cuesta el doble que en la energía eólica, recalcó.

Sobre los coches eléctricos, y la peligrosidad que presentan las baterías, la ex ministra incidió en que hay que reducir el uso de materias primas que provienen de otros países como China y abogó porque esta forma de movilidad llegue poco a poco y apostando antes por el transporte público y la bicicleta.

Negacionistas

Narbona trató de desmentir a los negacionistas del cambio climático y arrancó la charla tratando de empatizar con los menores, resaltando que cada vez colegios e institutos sufren temperaturas más altas con jornadas calurosas de récord, recordando los últimos incendios que han asolado partes de Galicia y Castilla y León.

La ex ministra Cristina Narbona con docentes y alumnos del IES Severo Ochoa de Elche este jueves / Áxel Álvarez

Señaló que el cambio climático también está acercando a países más desarrollados plagas como las de la avispa asesina y enfermedades como la malaria. “No hay que hablar de medio ambiente de forma abstracta, si no que existe un calentamiento del planeta que deja una huella, y también hay un problema de salud mental consecuencia del cambio climático”, alertó.

Por otro lado, defendió que se minimice el cemento en las ciudades y que se apueste por más árboles en entorno urbanos en busca de asegurar refugios climáticos, enfatizando que estos recursos serían esenciales en aquellos pueblos con pocos servicios públicos donde se dispara la mortalidad de personas mayores a causa del calor.

Se congratuló de que en la última cumbre del clima en Brasil se expuso en las conclusiones la necesidad de luchar contra la desinformación. De igual forma, sobre aquellas voces que apuntaban a las energías renovables como causantes del apagón general que vivió el país hace meses, la diputada sostuvo que hay informes que avalan que fueron otro tipo de empresas no renovables las que provocaron esta crisis por no tomar en cuenta medidas de contención.

Ayudas por la dana

Los estudiantes llegaron a cuestionar que el Gobierno no haya remitido ayudas a los afectados de la dana y del volcán de La Palma, cuestión en la que Narbona sostuvo que más de la mitad de los 16.000 millones previstos para los damnificados valencianos ya se han entregado las subvenciones.