Creaciones con pato, vieira, gamba roja o técnicas asiáticas reinventan la granada mollar de Elche

La granada mollar de Elche volverá a situarse en el centro de la alta cocina el próximo 10 de diciembre, cuando cuatro chefs procedentes de distintos puntos de España compitan en la final del XV Concurso de Cocina Creativa con Granadas de Elche, que se celebrará en el restaurante La Finca, en Elche. El certamen reunirá propuestas culinarias originales con un mismo hilo conductor: poner en valor un producto emblemático del campo alicantino.

Los finalistas llegan desde Albacete, Málaga, Huesca y Barcelona, tras superar las fases previas del concurso, y se enfrentarán al reto de conquistar a un jurado de primer nivel gastronómico encabezado por la chef ilicitana Susi Díaz. En juego, un total de 2.500 euros en premios y el reconocimiento dentro de un certamen ya consolidado en el calendario culinario nacional.

Finalistas y propuestas creativas

Los cocineros seleccionados para esta decimoquinta edición son Antonio José González Navalón, del restaurante +IDEAS de Higueruela (Albacete), que presentará el plato “Pato a l’Granada: Alma de Elche”; José Manuel Molina Cortés, de La Brasería de Carmen (Torre de Benagalbón, Málaga), con su propuesta “Ganbatte”; Osvaldo Andree Sejas Velasco, del restaurante La Era de los Nogales (Sabiñánigo, Huesca), que competirá con “Rubíes Mollar de Elche sobre vieira y pepino”; y Pedro Giménez Jaria, chef del restaurante Finca Mas Solers del Grupo Peralada (Sant Pere de Ribes, Barcelona), con “Todo de la granada mollar y la gamba roja”.

Platos finalistas de la decimoquinta edición del Concurso de Cocina Creativa con Granadas de Elche / INFORMACIÓN

45 minutos ante un jurado de élite

Cada uno de los finalistas deberá demostrar su capacidad técnica, creatividad y respeto por el producto en una prueba contrarreloj. Durante la final, los chefs y sus ayudantes dispondrán de 45 minutos para elaborar sus platos ante la atenta mirada del jurado, que valorará técnica, presentación, sabor y el protagonismo de la granada mollar de Elche en cada receta.

La presidencia del jurado recaerá en Susi Díaz (1 estrella Michelin y 2 soles Repsol), considerada una de las grandes embajadoras de este producto ilicitano. Junto a ella estarán Paco Torreblanca, uno de los pasteleros más reconocidos a nivel mundial y distinguido como Mejor Pastelero del Mundo 2022, y Kiko Moya, chef del restaurante L’Escaleta (2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol), referente de la gastronomía española contemporánea.

Premios, apoyos y proyección del certamen

El concurso repartirá 2.500 euros en premios, con 1.500 euros para el ganador, mientras que el segundo, tercer y cuarto clasificado recibirán 600, 300 y 100 euros, respectivamente. El certamen cuenta con el patrocinio de Cajamar y Tescoma, además de la colaboración del Ayuntamiento de Elche, VisitElche, la Diputación de Alicante, el Patronato de Turismo Costa Blanca, la marca L’Exquisit Mediterrani, Alicante Gastronómica, y el apoyo de Eurotoques, el blog Carolus Cocina y la propia chef Susi Díaz.

Para el presidente de la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, el concurso “es una oportunidad para seguir impulsando el uso de la granada mollar de Elche en la alta cocina y poner en valor su potencial como producto emblemático de nuestra tierra”. Además, subraya que “tras quince ediciones, el certamen se ha convertido en un escaparate consolidado para descubrir nuevas propuestas culinarias y formas innovadoras de trabajar una fruta única”.

La zona geográfica de la DOP, que abarca 40 municipios de las comarcas de la Vega Baja, el Bajo Vinalopó y l’Alacantí, está considerada la tierra de las granadas de Europa. Estos territorios concentran más del 75% de la producción nacional y lideran a nivel mundial la variedad mollar de Elche, la única granada del mundo con Denominación de Origen Protegida, reconocida por su sabor dulce, pepita blanda y un color exterior singular que varía entre el rojo y el crema según la exposición solar.