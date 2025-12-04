La guerra entre Ayuntamiento y operadoras por los cables deja sin internet a vecinos y comercios en el centro de Elche

“Una avería masiva”. Ese es el argumento generalizado que vienen utilizando las operadores ante la mayoría de los usuarios a la hora de justificar por qué desde el miércoles a primera hora no tienen conexión a internet vecinos y comercios del centro de Elche. A lo más que se llegó en algún caso es a afirmar que todo se debía a unas obras localizadas a 200 metros, lo que les había dejado sin fibra óptica, algo que confiaban subsanar a la mañana siguiente. No fue así. Hasta el extremo de este mismo jueves, ante alguna de las firmas afectadas, Movistar llegó a reconocer que el origen es “una ordenanza municipal que obligó a retirar cableado sin aviso previo” y que la Administración aún no había autorizado los trabajos de reparación. Sin embargo, la versión del Ejecutivo local es totalmente distinta. Alegan que el 24 de julio ya se les avisó que el 10 de noviembre en unos casos y el 24 en otros eran las fechas límite para eliminar los cables aéreos. Ahora bien, añaden desde que el equipo de gobierno que la inacción por parte de alguna operadora ha llevado a que al final acaben actuando por las bravas y cortando los tendidos. El resultado, sea como fuere, es que la guerra entre Ayuntamiento y operadoras por los cables en las fachadas ha dejado sin internet de forma “masiva”, aunque nadie maneja números, a vecinos y negocios, con la consiguiente indignación.

El alcalde Pablo ruz asegura que "Elche le declara la guerra al desorden del cableado" mostrando uno de los elementos encontrados en un tendido aéreo / ÁXEL ÁLVAREZ

Las casuísticas

El caso de la calle Obispo Tormo es significativo en este sentido. A sólo unos metros diferencia hay negocios que funcionan con total normalidad mientras que otros deben tirar de los datos móviles para poder al menos ir marchando sin necesidad de echar la persiana. Y algo parecido ocurre entre los particulares. Casuísticas hay para todos los gustos. Por ejemplo, Lola Mas, de Quino, explica que su hijo bajó hace solo unos días desde Madrid para poder trabajar en el estudio de grabación que tiene en Elche y que, al final, por lo que en Movistar han denominado “avería masiva”, ha echado a perder estas jornadas. La situación no es mucho mejor en Williot, donde las empleadas incluso llegaron a quedarse sin conexión para el datáfono, lo que hizo que fuera necesario conectar los lectores a sus móviles para evitar perder ventas, aunque, aún así, todo va más lento. No mucho mejor están los vecinos afectados, algunos de los cuales se ha llegado a quedar sin servicio de televisión, sin que sus compañías les hayan dado muchos más detalles al respecto.

Unos operarios trabajan sobre uno de los cruces de calle volados de cable que se quieren retirar y prohibir / ÁXEL ÁLVAREZ

"Sin previo aviso"

No obstante, en declaraciones a personal de este periódico, alguna compañía sí ha reconocido que el origen es una “ordenanza municipal” que obligó a retirar cableado “sin aviso previo”, y que el Ayuntamiento aún no ha autorizado los trabajos de reparación. Sin embargo, desde el Ejecutivo local, rechazan este extremo. Por boca del concejal de Vía Pública, José Claudio Guilabert, insisten en que no sólo se les ha avisado con un amplio margen, sino que hasta se les ha dado un tiempo extra, pero que no les ha quedado otra que actuar. “Lo que han venido haciendo algunas operadoras es ir postergándolo todo, pero sabían los plazos”, destaca Guilabert, quien ampara esta decisión en el plan impulsado por el bipartito, pero también en la demanda de comunidades de propietarios, que hasta han llegado a colocar cartelería en su fachada prohibiendo expresamente la instalación de cajas de telecomunicaciones y responsabilizando a las empresas y a los operarios en el caso de que se lleguen a poner, amagando con grabar a quien lo haga sin consentimiento. El concejal también niega que el Ayuntamiento esté rechazando que se recupere el servicio. “Las empresas saben lo que se ha establecido, y que el tendido debe ser subterráneo y pasar a través de una canalización en las fachadas”, alega, a lo que añade que para esto sí tienen permiso, no para instalar de nuevo cableado en las fachadas de cualquier manera.

Ruz y Guilabert junto a uno de los 74 tendidos aéreos que el bipartito quiere retirar con una inversión de 137.000 euros / ÁXEL ÁLVAREZ

"Guerra a la anarquía"

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ya anunció en marzo la puesta en marcha de este plan con el que su equipo aspiraba a soterrar las infraestructuras de telecomunicaciones y mejorar la estética del espacio público, comenzando por el centro, aunque con la vista puesta en llegar a otros barrios. “Este gobierno le declara la guerra a la anarquía en materia de cableado. No sólo es una cuestión de estética, sino de orden y rigor”, señaló el regidor ilicitano, que detalló que más de la mitad de los cables actuales no tienen uso, lo que ha convertido a la ciudad en un "caos visual".

Parte de la Corredora ya libre de cables y tensores tras la retirada por parte de una empresa. | M.ALARCÓN / M.Alarcón

Desde julio

Es en este contexto en el que el pasado mes de julio, desde la Administración local, comunicaron a las operadoras de cableado de fibra óptica los pasos subterráneos que se habían ejecutado en las zonas afectadas del centro para el soterramiento de los tendidos aéreos de fibra. Con ello, se les pedía que procedieran a la eliminación de los cables en las fachadas, aprovechando estas infraestructuras, los cables no operativos o de cobre, y la reorganización de las cajas de empalme antes de las fechas fijadas en función de cada sector, que vencían el 10 y el 24 de noviembre, “fechas tras las cuales se eliminarían todos los tiros aéreos existentes”, se apostillaba, al tiempo que se ofrecía asesoramiento y colaboración, sin que parezca que ese correo electrónico remitido a las compañías haya servido de mucho, al menos a juzgar por lo que están viviendo vecinos y comercios.

"¿Otras opciones?"

“¿En serio lo ha cortado el Ayuntamiento de Elche porque las operadoras no actuaban? Ya podían haber sancionado a las empresas o haber buscado otra solución, como enterrar ellos los cables y luego cobrarlo a las compañías, pero los que estamos pagando la situación ahora somos nosotros”, afirmaba una vecina de Obispo Tormo que no daba crédito a la causa real de la avería, y que criticaba que jueves por la tarde aún se siguiera sin suministro.