Jupol pide retirar un coche de la Policía de la Generalitat en Elche con casi 600.000 kilómetros

El sindicato Jupol ha solicitado la retirada inmediata en Elche de un vehículo oficial de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana que presenta serias deficiencias y cuenta ya con casi 600.000 kilómetros recorridos, lo que a su juicio conlleva un riesgo evidente de sufrir un accidente durante el servicio.

Interior del coche policial. / Jupol

El delegado de Riesgos Laborales de Jupol ha solicitado a la responsable de la Policía de la Generalitat en la provincia de Alicante que se cambie este coche por otro que reúna "de forma acreditada las condiciones técnicas, mecánicas, higiénicas y de seguridad indispensables para el desempeño de las funciones policiales, puesto que es absolutamente inaceptable que se obligue a los funcionarios a trabajar con un vehículo que constituye un riesgo evidente, grave y evitable para su integridad física y para la seguridad vial.

Lamentables condiciones

El sindicato Jupol ha difundido en X -antes Twitter- varias imágenes del interior del vehículo -un Ford Focus- para denunciar las lamentables condiciones en que se encuentra el coche.

Interior del coche policial. / Jupol

Una de las anomalías que denuncian es el excesivo kilometraje del coche, que ya tiene más de 557.000 kilómetros de servicio. El sindicato estima que este uso intensivo excede la vida útil operativa razonable para un vehículo de emergencia y presenta un riesgo real de fallo mecánico súbito, lo que incrementa sustancialmente la probabilidad de un accidente laboral con daños humanos y materiales graves.

Interior del coche policial. / Jupol

Por otro lado, Jupol denuncia defectos en el sistema de dirección del vehículo y afirma que las condiciones higiénicas son deplorables.

En la petición de retirada de este viejo coche se indica que la Unidad Adscrita cuenta en Elche con otros cuatro vehículos que están en perfectas condiciones de uso y son más nuevos, pero se quedan estacionados y se ordena que el servicio se preste con el vehículo de casi 600.000 kilómetros.