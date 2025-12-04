La ex ministra Narbona defiende en Elche el rigor técnico con el Tajo–Segura y dice que el cambio climático obliga a “pensar más allá del trasvase”

La presidenta de la comisión de Transición Ecológica del Gobierno central defendió este jueves en Elche que el debate sobre el trasvase Tajo-Segura debe apoyarse en datos técnicos y no en “discursos partidistas”. Preguntada sobre las recientes advertencias de los regantes de la provincia de Alicante que situaban a la infraestructura hidrológica “en su peor momento histórico” en 46 años, la exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, criticó que las demandas se han politizado de tal manera que no ayudan a comprender la “realidad física de fondo”, subrayando en todo momento que las decisiones sobre los aportes que recibe cada comunidad no responden a ideologías si no a la evolución de las precipitaciones y al caudal realmente disponible.

A preguntas de este diario, tras participar en un encuentro con alumnos del IES Severo Ochoa, la antecesora de Teresa Ribera refirió que se da el hecho objetivo de que si llueve menos hay menos almacenamiento de agua que condiciona cuánto pueda derivarse.

Frente a la amenaza de un futuro con menos agua para los regantes, Narbona señaló que los estudios científicos prevén una reducción de más del 30 % de la lluvia en la cabecera del Tajo en las próximas décadas.

Sobre las polémica modificación de las reglas de explotación, que han elevado las quejas del sector agrario y de los regantes que acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de castigar al Levante con recortes en torno a los 100 hectómetros cúbicos, Narbona rechazó que haya detrás una motivación política ni un deseo de perjudicar a ningún sector, y se acogió a que los ajustes, “que no son de un día para otro”, puntualizó, derivan de las obligaciones europeas, de sentencias judiciales y “una realidad climática que no depende de ningún gobierno”.

La diputada insistió en que durante su etapa al frente del Ministerio con Zapatero como presidente, hace ahora dos décadas, el trasvase “nunca dejó de enviar agua un solo mes”, mientras que reprobó que durante uno de los mandatos de Mariano Rajoy (PP) estuviese interrumpido once meses, por lo que no entiende que en el clima actual se produzcan protestas contra el Gobierno por las normativas aplicadas. Es más, Narbona negó que la Comunidad Valenciana presente actualmente una situación crítica con el agua, y atribuyó la tensión actual a una “lectura distorsionada de la realidad hídrica”.

Apoyo a las desaladoras

La ex ministra, que ya en su momento fue defensora por hacer una apuesta hacia las plantas desaladoras, insistió en que hay una obligación de tener “otras formas de tener agua que garanticen el suministro” y enfatizó que la alternativa viable es la desalación y la reutilización, y que deben ocupar un papel central en relación a ejemplos como la ampliación proyectada de la desaladora de Torrevieja. Sobre los altos costes que hoy siguen asumiendo los agricultores con este tipo de recurso hídrico directo del mar, defendió que el Gobierno va a alimentar esas nuevas plantas con energías renovables, lo que a su vez permitiría que el agua “sea cada vez más barata” y más limpia, en términos climatológicos.

Al hilo, refirió que es necesario conectar instalaciones entre sí y construir embalses específicos para almacenar agua desalada de forma que la recuperación del agua sea continua y no solo atendiendo a la demanda, todo para que las desaladoras no tengan que parar y arrancar la producción, proceso que encarece el coste final, según la diputada.

La exministra también confirmó, al ser cuestionada por su ausencia en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Tajo-Segura,que está dispuesta a comparecer cuando se fije una nueva fecha, reiterando que ya ha participado en otras ocasiones en la Asamblea de Murcia.

La reacción de Narbona sobre la orientación climática del nuevo Consell tampoco se ha hecho esperar. “Es una enorme irresponsabilidad” respondió en base a que el recién investido Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat se haya alineado con los principios de Vox de negar el Pacto Verde. En este punto, incidió en que España está experimentando fenómenos intensificados de inundaciones, aumento de zonas de riesgo y olas de calor extremas que requieren, según la ex ministra, de “adaptación urgente”.

Suelo inundable

En este punto censuró que los ayuntamientos hayan otorgado licencias urbanísticas durante décadas para construir en zonas inundables sin prever los riesgos, e incluso llegó a exponer frente a los estudiantes que una de cada tres viviendas afectadas durante la dana de Valencia estaban instaladas en suelo inundable y que se podrían haber minimizado los efectos de la riada por la que más de 220 personas perdieron la vida.

Por otra parte, Narbona lamentó que exista una creciente polarización sobre cuestiones ambientales y el negacionismo del cambio climático. Reveló que más del 40 % de la población comprende la gravedad del problema, pero alrededor del 20 % lo sigue negando directamente y que llegan a decir que es “fundamentalismo ecologista o terrorismo climático, esas son expresiones que escuchamos en el Congreso”, vituperó.

Plantas solares

En otro orden de cosas, y sobre la controversia que existe en Elche en torno a la instalación de plantas solares en zonas agrícolas, e incluso ante la iniciativa privada de retirar palmeras in vitro productoras de dátil para instalar placas, Narbona manifestó que el problema no reside en las energías renovables en sí, sino en la falta de planificación que permita integrarlas en el territorio sin degradar paisajes reconocidos.

Cristina Narbona con responsables del IES Severo Ochoa este jueves en Elche / Áxel Álvarez

A este respecto, y como hizo también ante los alumnos de la ESO, puso en valor la agrovoltaica, una fórmula para combinar cultivos o ganadería con producción energética. Eso sí, refirió que debería optarse por instalar estas plantas solares en zonas degradadas del país donde no se comprometan paisajes ni espacios únicos como podría ser en la ciudad el Palmeral.

Modelo fallido con vivienda

Sobre el problema creciente de vivienda, Narbona afirmó que España viene arrastrando un “modelo fallido” al no haberse consolidado un parque público permanente como vía para frenar la escalada de precios y la inestabilidad habitacional, como se hace en otros países europeos.

Al hilo, la ex directora general de Vivienda acusó a administraciones locales como las de Elche de haber cedido a promotoras privadas la construcción de viviendas protegidas porque entienden que el precio que asumirán los futuros propietarios será mayor que si se hubiera ejecutado con suelo municipal y desde una promotora pública.