Crevillent moderniza el parque infantil de Huerto de los Datileros

El Ayuntamiento de Crevillent ha iniciado las obras de renovación del parque infantil del Huerto de los Datileros, situado en la Rambla Castelar, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y modernizar uno de los espacios de juego más utilizados del municipio. La actuación, que afecta a una superficie total de 470 metros cuadrados, permitirá ofrecer una zona más inclusiva, segura y adaptada a menores con diversidad funcional, según ha informado el consistorio.

La actuación para mejorar el parque situado en la Rambla de Crevillent ya se está realizando / INFORMACIÓN

Obras y nuevos elementos adaptados

El proyecto contempla la retirada de los juegos infantiles existentes, que presentaban un avanzado estado de deterioro, así como la reparación del pavimento flexible dañado y la sustitución completa del césped artificial. Una vez completada esta fase, se procederá a la instalación de nuevos elementos adaptados: un conjunto infantil compacto con capacidad para 24 usuarios de entre 4 y 14 años, un conjunto de columpios pentagonal para cinco usuarios de entre 3 y 14 años, y un espacio deportivo con porterías de fútbol pequeñas.

Además, la zona de juego destinada al fútbol contará con un vallado perimetral con el fin de incrementar la seguridad. La inversión destinada a esta actuación asciende a 72.358 euros, financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Crevillent.

Declaraciones del concejal de Parques y Jardines

El concejal de Parques y Jardines, David Amorós Candela, ha subrayado que “seguimos actuando sobre los juegos infantiles de nuestro municipio, instalando juegos adaptados para su uso por niños y niñas con movilidad reducida y de diferentes edades, favoreciendo así su integración en el juego y promoviendo autonomía personal”.

En el parque se instalará una zona deportiva con porterías pequeñas / INFORMACIÓN

Amorós ha recordado que esta intervención se suma a otras realizadas en los últimos años, como “la renovación de los juegos infantiles del parque entre las calles Habanera y Bajo Hospital, los nuevos espacios de juego en los jardines de Coral Crevillentina y Miguel Hernández en Ronda Sur, la instalación del entoldado del Parc Nou para hacerlo habitable durante todo el año, la nueva zona de calistenia en la Rambla Castelar, junto al obelisco; el nuevo espacio canino en el parque de Ronda Sur y la mejora y ampliación del parque canino de la Rambla Castelar”. El edil también ha señalado que se continúa trabajando en la licitación para la renovación de los juegos infantiles de la Plaza de la Comunitat Valenciana.

Un espacio familiar más seguro e inclusivo

El responsable municipal ha asegurado que esta actuación responde a una línea de trabajo continuada desde la concejalía: “Esta será nuestra línea de actuación para seguir transformando nuestros parques y jardines para mejorarlos, modernizarlos y hacerlos más accesibles. Huerto de Datileros es una zona muy frecuentada por familias y pronto contará con un espacio renovado y plenamente adaptado a las necesidades actuales”.