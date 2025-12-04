Pablo Ruz celebra el bús a pedanías, reivindica el bilingüismo y carga contra la oposición

El alcalde Pablo Ruz cerró la primera jornada sobre el Debate de Política General 2025 de Elche con poco de lo que defenderse de lo que había escuchado. Destacó que el nuevo reglamento que ordena el debate municipal había permitido “un pleno ágil y eficaz”. Y, como no olvida, recordó que en el anterior mandato su antecesor en el cargo, Carlos González, había necesitado “320 minutos de intervención” cuando él no iba a necesitar ni siquiera 12 de los 20 minutos de los que disponía. De hecho, solo gastó 10 y fue más que suficiente para lo que tenía que decir. Otra cosa será lo que la oposición, PSOE y Compromís, le digan este viernes en la segunda y última intervención. Dijo que “un alcalde no debe ser juez y parte” y que el gobierno PP-Vox impulsó el reglamento para “organizar bien el debate”.

Sobre lo que escuchó a los 13 consejos de participación, reconoció la “asignatura pendiente en educación secundaria”, citando los casos del Severo Ochoa y La Torreta, y asegura que el gobierno está “en ello”. Reiteró la importancia del bilingüismo, defendiendo el nuevo reglamento como una norma “imprescindible para disfrutar de una ciudad de todos y responsable con su pasado”. Asegura que “el bilingüismo ha venido para quedarse” y para “hacer justicia”.

En cuanto a los distritos, acusó a la izquierda de haberlos llamado “chiringuitos” y “cortijos” y le preguntó a PSOE y Compromís si “se han planteado que se han equivocado”. Reivindicó la labor de los presidentes y vocales, recordando que su legitimidad es “exactamente la misma que la del alcalde o la de un concejal de la oposición” y defendió que despreciar a los distritos es “un desprecio frontal a la democracia”porque su función es “servir a los vecinos y no hacer política partidista”.

"Ha perdido la calle"

Aseguró que la izquierda “ha perdido la calle” y que le cuesta reconocerlo. En materia de movilidad, destacó que en solo diez meses “1,3 millones de usuarios del autobús a las pedanías justificarían por sí solos toda la legislatura”, reivindicando este servicio como “movilidad sostenible y responsable”. Afirma que se está saldando “una deuda pendiente con las pedanías”.

Ruz, en varios momentos, agradeció la labor de los distritos y de quienes participan en ellos, asegurando que el trabajo está siendo “fructífero, reivindicativo y necesario”. Extendió ese agradecimiento a quienes integran los consejos municipales, destacando que “la democracia también reside en ellos”. Asegurando que respeta todas las aportaciones, incluso las que no comparte: “en un debate regulado deben tener cabida afirmaciones contrarias al gobierno”.

Ruz, durante su intervención / INFORMACIÓN

Defendió la relevancia de los consejos poniendo como ejemplo el de Desarrollo Comercial, donde se rechazó una propuesta de apertura comercial en fechas señaladas: “El Consejo dijo ‘no’, así debe ser y eso va a misa”,” y que los consejos “vertebran nuestro municipio” y deben reflejar la realidad social de Elche.

El alcalde subrayó que los avances expuestos por los distritos “no son inventos ni humo”, criticando que “la izquierda no lo asume”. Asegura que 2026 será “aún más inversor” y anima a distritos y consejos a seguir marcando prioridades al gobierno. Expresa su deseo de que el servicio de autobús a pedanías alcance “no 1,2 millones, sino 3 millones de pasajeros”, buscando “rentabilidad social, no económica”. Concluye agradeciendo “de corazón” el trabajo de todos y asegurando que “la ciudad está en pie, la ciudad está en marcha y el futuro es alentador”.