Salen a la luz los primeros detalles del Belén Municipal de Elche: 630 figuras en 15 metros

El Belén Municipal de la Glorieta de Elche abrirá sus puertas al público el próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, y podrá visitarse hasta el 18 de enero. La instalación, uno de los grandes reclamos de la Navidad ilicitana, cuenta con 15 metros de longitud, cinco de fondo y alrededor de 630 figuras, que reproducen todas las escenas tradicionales del nacimiento.

La edil de Festejos, Inma Mora, y el presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, Francisco Guilabert, han visitado este jueves el belén ya instalado en la Glorieta, cuya apertura marca uno de los momentos más esperados de la programación navideña en la ciudad.

Una obra cuidada al detalle

“Este rincón va a cobrar un sentido muy especial para los ilicitanos a partir de este sábado, gracias al trabajo intenso y con todo el corazón que ha realizado el grupo de artistas que integran la Asociación de Belenistas durante todo el año para hacer realidad esta maravilla de belén”, ha asegurado Mora durante la visita.

El belén recrea escenas que van desde la ciudad de Jerusalén hasta Belén, donde los visitantes pueden contemplar episodios como la Anunciación, el Nacimiento o la huida a Egipto. Las figuras presentan distintos tamaños en función de la profundidad: 30 centímetros en primer plano, otras de 24 centímetros y las más pequeñas de 11 centímetros. Para facilitar la comprensión del conjunto, cada escena contará con códigos QR explicativos.

“No pierdan ningún detalle porque en cada rincón, en cada escena hay momentos muy emotivos”, ha añadido la edil de Festejos.

Miembros de la Asociación de Belenistas de Elche / Áxel Álvarez

Detalles que invitan a repetir visita

Por su parte, el presidente de la Asociación de Belenistas ha destacado la riqueza del conjunto. “Este belén es para verlo en varias veces porque hay muchos detalles y escenas nuevas como es el caso del descanso en la huida, los primeros pasos de Jesús o una boda hebrea, que es para entretenerse”, ha explicado Guilabert, quien ha subrayado además que “todo el proceso lo hemos disfrutado mucho y ahora es momento de que lo disfruten los ilicitanos y visitantes porque pocos belenes hay de este tamaño en la provincia”.

Concurso y actividades navideñas

Este año volverá a celebrarse el concurso de búsqueda de figuras en el belén municipal, que incorpora una nueva pieza dedicada a San Crispín, patrón de los zapateros. Esta figura se suma a otras ya tradicionales como la Dama de Elche, el guardacostas Francesc Cantó y el peregrino del Camino de Santiago.

Para participar, los visitantes deberán enviar por mensaje privado al Facebook de la Asociación de Belenistas sus datos de contacto y la ubicación de las figuras. Todos los participantes entrarán en el sorteo de un belén, que se entregará el 29 de diciembre en el Centro de Congresos, durante el acto de entrega de trofeos del concurso de belenes.

Guilabert ha recordado también que el propio día 6, tras la inauguración del belén, se celebrará el pregón de Navidad en el Gran Teatro, a cargo del periodista Pepe Morago. El pasado año, el belén instalado en la Glorieta registró 130.000 visitantes.

Finalmente, Mora ha agradecido el trabajo de la Asociación de Belenistas, que además del montaje de la Glorieta ha elaborado otros belenes como los instalados en el Ayuntamiento o en Clarisas, y ha donado uno a la Fundación ONCE.