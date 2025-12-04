Santa Pola enciende la Navidad con actos, mercado y procesión de la Purísima

Santa Pola dará mañana el pistoletazo de salida a la Navidad coincidiendo con el puente de la Purísima. Del viernes 5 al lunes 8 de diciembre, la Glorieta y el Castillo Fortaleza se convertirán en el centro de la celebración con el encendido del alumbrado especial, un árbol gigante, el mercado navideño, la Casita de Papá Noel, la inauguración del belén municipal, además de actividades de animación, conciertos y los actos religiosos en honor a la Inmaculada Concepción. La Concejalía de Fiestas ha diseñado una programación pensada para todos los públicos.

Mercado y primeras actividades

El inicio oficial de la Navidad tendrá lugar mañana viernes, 4 de noviembre de 2025, con el encendido de la iluminación especial que llenará de luz y color las calles de la villa durante el próximo mes. A las 17.30 horas está prevista la inauguración del Mercado de Navidad, instalado en el patio de armas del Castillo y en su entorno. El recinto ofrecerá productos artesanales y navideños, alimentación y una variada programación de actividades, con representaciones, talleres y cuentacuentos.

El mercado abrirá el viernes de 17 a 22 horas, el sábado y domingo de 11.00 a 14.30 y de 17 a 22, y el lunes de 11 a 20 horas, de forma ininterrumpida.

Cartel de la programación de las fiestas navideñas en Santa Pola / INFORMACIÓN

La cuenta atrás en la Glorieta

La tarde del viernes 5 tendrá como escenario principal la Glorieta, donde desde las 17.30 horas comenzará la animación con personajes de la Navidad, que se prolongará durante toda la tarde. El momento más esperado llegará a las 18 horas, cuando la alcaldesa, Loreto Serrano, y la concejala de Fiestas, Nely Baile, subirán al escenario acompañadas por las reinas y damas de honor y los elfos de Papá Noel para realizar la cuenta atrás y pulsar el botón que encenderá la iluminación especial de Navidad y el árbol gigante.

A partir de las 19 horas la celebración continuará con la actuación del grupo de rock Chamán, que pondrá música a la primera gran tarde navideña con todo el alumbrado ya en funcionamiento.

Papá Noel y la festividad de la Purísima

El sábado 6, a las 11 horas, se celebrará la inauguración oficial de la Casita de Papá Noel, bajo el lema “Santa vuelve a Santa Pola”, una iniciativa organizada por la Asociación de Comerciantes con la colaboración del Ayuntamiento, que se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales reclamos navideños. La casita, ubicada en el Castillo Fortaleza, contará con varias salas atendidas por elfos, donde los niños y niñas podrán visitar a Papá y Mamá Noel y entregarles su carta con los deseos para Nochebuena.

El horario de apertura será los días 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 y 23 de diciembre, de 11 a 13 y de 17 a 20 horas, y los días 12, 18, 19 y 22 de diciembre únicamente por las tardes, de 17 a 20 horas.

La programación del puente concluirá el lunes 8, festividad de la Inmaculada Concepción. A las 11 horas se celebrará la misa en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, seguida a las 12 horas de la procesión de la Purísima, que recorrerá las calles del centro de la villa. A las 13 horas tendrá lugar uno de los actos destacados del día, la inauguración del belén municipal, elaborado por la Asociación de Belenistas de Santa Pola y situado este año bajo el templete de la Glorieta, con una decoración especial que evocará una reciente efeméride del municipio.